Meghalt a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője

[{"available":true,"c_guid":"1fa9e53d-f706-4293-a9d6-423199c412fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az innovációban mindig is élen járó Apple mintha most lemaradt volna kicsit. Nemcsak az 5G-s, hanem az összehajtható telefonnal is kivár.","shortLead":"Az innovációban mindig is élen járó Apple mintha most lemaradt volna kicsit. Nemcsak az 5G-s, hanem az összehajtható...","id":"20190125_samsung_velemeny_apple_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa9e53d-f706-4293-a9d6-423199c412fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0181e26-fc1e-4454-959a-1f66f99d3b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_samsung_velemeny_apple_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. január. 25. 13:03","title":"A Samsung már most leszólja az Apple jövőbeli összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vártnál többen jelentkeztek az oltásért. ","shortLead":"A vártnál többen jelentkeztek az oltásért. ","id":"20190124_Elfogyott_az_influenza_elleni_negykomponensu_oltoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac80b75-c313-48fe-8ee5-7a0c1a23b59b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Elfogyott_az_influenza_elleni_negykomponensu_oltoanyag","timestamp":"2019. január. 24. 07:24","title":"Elfogyott az influenza elleni négykomponensű oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074f84f1-94f3-4350-811d-b68707bc84bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A berlini képviselőház csütörtökön szavazta meg a vonatkozó indítványt. Berlin az első német szövetségi tartomány, ahol nem kell nőnapon munkába menni. ","shortLead":"A berlini képviselőház csütörtökön szavazta meg a vonatkozó indítványt. Berlin az első német szövetségi tartomány, ahol...","id":"20190124_Berlin_munkaszuneti_nappa_nyilvanitotta_a_nemzetkozi_nonapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=074f84f1-94f3-4350-811d-b68707bc84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8382411-7c85-4f1f-a7de-11c6276643f4","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Berlin_munkaszuneti_nappa_nyilvanitotta_a_nemzetkozi_nonapot","timestamp":"2019. január. 24. 20:29","title":"Berlin munkaszüneti nappá nyilvánította a nemzetközi nőnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee9acb0-ddbc-41d0-aaf0-780a2be1118f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány befagyasztotta a közfoglalkoztatottak bérét, közben pedig nem segít a közmunkában ragadt ezreknek.","shortLead":"A kormány befagyasztotta a közfoglalkoztatottak bérét, közben pedig nem segít a közmunkában ragadt ezreknek.","id":"20190124_Ehezhet_aki_nem_kepes_kitorni_a_kozmunkabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9acb0-ddbc-41d0-aaf0-780a2be1118f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c1cd0c-92d5-40c5-87f1-f0d19c719b10","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Ehezhet_aki_nem_kepes_kitorni_a_kozmunkabol","timestamp":"2019. január. 24. 16:25","title":"Éhezhet, aki nem képes kitörni a közmunkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felhívás azokra vonatkozik, akik munkája \"nem alapvető fontosságú\". ","shortLead":"A felhívás azokra vonatkozik, akik munkája \"nem alapvető fontosságú\". ","id":"20190125_Washington_biztonsagi_okokbol_hazahivja_diplomatait_Venezuelabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8335a61-6cb3-4225-be78-ad699ba4d9d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Washington_biztonsagi_okokbol_hazahivja_diplomatait_Venezuelabol","timestamp":"2019. január. 25. 05:57","title":"Washington biztonsági okokból hazahívja diplomatáit Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ammar Ramadan a Juventusban nevelkedett.","shortLead":"Ammar Ramadan a Juventusban nevelkedett.","id":"20190124_Szir_legiost_igazolt_a_Fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba097743-9052-426e-a7e3-b457ca6d2a55","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Szir_legiost_igazolt_a_Fradi","timestamp":"2019. január. 24. 14:31","title":"Szír légióst igazolt a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci kamatkörnyezetből, ráadásul ez a hitel akár 10 éves futamideje alatt fixen így is marad, minden egyéb banki költség nélkül. A vállalkozásoknak gyorsan kell lépniük, mert a Bankmonitor szerint gyorsan kimerülhet a rendelkezésre álló keret.","shortLead":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci...","id":"20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6727e1ba-09a7-44a8-83de-b65c7b92c7c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","timestamp":"2019. január. 25. 12:40","title":"Ezermilliárdos kedvezményes hitel vállalkozásoknak, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529431da-0569-47a7-b41f-86bd8dae98ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második napja tart az egyhetesre tervezett sztrájk az Audi győri gyárában, amelyet azért hirdetett meg az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ), mert nem fogadta el a cég béremelési ajánlatát. ","shortLead":"Második napja tart az egyhetesre tervezett sztrájk az Audi győri gyárában, amelyet azért hirdetett meg az Audi Hungária...","id":"20190125_audi_hungaria_sztrajk_ahfsz_szakszervezet_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=529431da-0569-47a7-b41f-86bd8dae98ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d727d94f-c525-4925-90a6-8d3c67f903de","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_audi_hungaria_sztrajk_ahfsz_szakszervezet_targyalas","timestamp":"2019. január. 25. 12:27","title":"Tovább tart a sztrájk az Audinál, ma is tárgyalnak a munkáltatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]