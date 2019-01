Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindketten ütöttek, de a taxis kezdte.","shortLead":"Mindketten ütöttek, de a taxis kezdte.","id":"20190125_A_BKV_es_a_Fotaxi_is_vizsgalja_a_soforjeik_verekedeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a472e7-accd-426f-8fe4-ad0aac3b005d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_A_BKV_es_a_Fotaxi_is_vizsgalja_a_soforjeik_verekedeset","timestamp":"2019. január. 25. 13:47","title":"A BKV és a Főtaxi is vizsgálja a sofőrjeik verekedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d148a-828a-4053-ab4e-71d279dd9c88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars-hajó prototípusa kicsit összenyomódott.","shortLead":"A Mars-hajó prototípusa kicsit összenyomódott.","id":"20190125_Feldontotte_a_szel_a_SpaceX_Csillaghajojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=387d148a-828a-4053-ab4e-71d279dd9c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adb34b5-2f30-4a7f-a299-8868c91c2e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_Feldontotte_a_szel_a_SpaceX_Csillaghajojat","timestamp":"2019. január. 25. 09:35","title":"Feldöntötte a szél a SpaceX Csillaghajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy párhuzamos lyukból fúrnak át, robbantani is kellett.","shortLead":"Egy párhuzamos lyukból fúrnak át, robbantani is kellett.","id":"20190125_Par_meterre_vannak_a_mentok_a_kutba_esett_kisfiutol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a5bd42-be6f-48e9-b11d-aae12c58d4ad","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Par_meterre_vannak_a_mentok_a_kutba_esett_kisfiutol","timestamp":"2019. január. 25. 11:38","title":"Pár méterre vannak a mentők a kútba esett kisfiútól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felhívás azokra vonatkozik, akik munkája \"nem alapvető fontosságú\". ","shortLead":"A felhívás azokra vonatkozik, akik munkája \"nem alapvető fontosságú\". ","id":"20190125_Washington_biztonsagi_okokbol_hazahivja_diplomatait_Venezuelabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8335a61-6cb3-4225-be78-ad699ba4d9d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Washington_biztonsagi_okokbol_hazahivja_diplomatait_Venezuelabol","timestamp":"2019. január. 25. 05:57","title":"Washington biztonsági okokból hazahívja diplomatáit Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő hetekben, az ukrán elnökválasztáshoz közeledve valószínűleg tovább nő majd az etnikai feszültség. ","shortLead":"A következő hetekben, az ukrán elnökválasztáshoz közeledve valószínűleg tovább nő majd az etnikai feszültség. ","id":"20190125_Egyre_fokozodik_a_feszultseg_Karpataljan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30ddad8-573a-4f2f-a56b-4f52ca924b89","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Egyre_fokozodik_a_feszultseg_Karpataljan","timestamp":"2019. január. 25. 15:10","title":"Egyre fokozódik a feszültség Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Emiliano Sala a La Manche fölött tűnt el, a keresést végző csapat felelőse szerint mindent megtettek, és minimális az esélye, hogy életben van. ","shortLead":"Emiliano Sala a La Manche fölött tűnt el, a keresést végző csapat felelőse szerint mindent megtettek, és minimális...","id":"20190124_Nem_keresik_tovabb_a_repulovel_eltunt_Premier_Leaguejatekost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b09c65-75e7-4eea-adec-6330d8784e65","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Nem_keresik_tovabb_a_repulovel_eltunt_Premier_Leaguejatekost","timestamp":"2019. január. 24. 18:34","title":"Nem keresik tovább a repülővel eltűnt Premier League-játékost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5674735d-3bad-48be-983f-b00b307affc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"200 év után kivonulnak az országból a hajdan legnagyobb földbirtokosnak számító Rothschildok.","shortLead":"200 év után kivonulnak az országból a hajdan legnagyobb földbirtokosnak számító Rothschildok.","id":"20190125_Utolso_foldjet_is_eladja_Ausztriaban_a_Habsburgbirodalom_legnagyobb_hitelezoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5674735d-3bad-48be-983f-b00b307affc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6b2c97-d8eb-42f3-8617-2f49691b9514","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Utolso_foldjet_is_eladja_Ausztriaban_a_Habsburgbirodalom_legnagyobb_hitelezoje","timestamp":"2019. január. 25. 10:35","title":"Utolsó földjét is eladja Ausztriában a Habsburg Birodalom legnagyobb hitelezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti maffiaperből is ismert M. Richárdot péntek reggel vezetőszáron vitték az ügyét tárgyaló bíróságra.","shortLead":"A kecskeméti maffiaperből is ismert M. Richárdot péntek reggel vezetőszáron vitték az ügyét tárgyaló bíróságra.","id":"20190125_Elkezdodott_M_Richard_pere_7_ev_2_honapot_kert_ra_az_ugyesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9a27b2-6528-48cc-9484-b7994163258c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Elkezdodott_M_Richard_pere_7_ev_2_honapot_kert_ra_az_ugyesz","timestamp":"2019. január. 25. 11:08","title":"Elkezdődött M. Richárd pere, 7 év 2 hónapot kért rá az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]