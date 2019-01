Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az újszerű technológiák összekapcsolásával számos robbanásszerű változásra számíthatunk a közeljövőben. Ebben a helyzetben célszerű a szervezeti tanulási folyamatok felgyorsítására, valamint a tanulási képesség fejlesztésére helyezni a hangsúlyt.","shortLead":"Az újszerű technológiák összekapcsolásával számos robbanásszerű változásra számíthatunk a közeljövőben. Ebben...","id":"20190124_Hogyan_alkalmazkodhatunk_a_gyors_valtozasokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce55c03f-5249-48ad-b70c-d2577ebd0901","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190124_Hogyan_alkalmazkodhatunk_a_gyors_valtozasokhoz","timestamp":"2019. január. 24. 13:15","title":"Hogyan alkalmazkodjunk a gyors változásokhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de a tévés műsorvezető némi gondolkodási időt követően nemet mondott a felkérésre – tudta meg a hvg.hu, értesülésünket a párt részéről is megerősítették. Úgy tudjuk, hogy többekkel is tárgyaltak, vagyis továbbra is saját jelöltben gondolkodnak.","shortLead":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de...","id":"20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf440916-b1ba-4140-8851-732b8f902003","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","timestamp":"2019. január. 25. 06:00","title":"Veiszer Alindát akarta indítani Tarlós ellen a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel kapcsolatos kérdés is feljött.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel...","id":"20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c92ace-4c1d-4fdf-944f-237419519465","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2019. január. 25. 10:03","title":"Gulyás Gergely: A Huawei nem jelent biztonsági kockázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Álságos módon tesz eleget a kormány annak a vállalásának, hogy privatizálja a Budapest Bankot. A friss kormányhatározat szerint ugyanis a pénzintézet verseny nélkül vihető, aminek a haszonélvezője ismét Mészáros Lőrinc lehet. Varázslatnak ígérkezik az állam által elvárt 200 milliárd forintnyi vételár előteremtése.","shortLead":"Álságos módon tesz eleget a kormány annak a vállalásának, hogy privatizálja a Budapest Bankot. A friss kormányhatározat...","id":"20190125_Verseny_nelkul_viheti_a_Budapest_Bankot_is_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653ad9d1-fe4a-46c8-9f9e-c481414d894c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Verseny_nelkul_viheti_a_Budapest_Bankot_is_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. január. 25. 13:51","title":"Verseny nélkül viheti a Budapest Bankot is Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e45610-1faf-4ab8-9141-63ee9af6c07b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alex Salmond ellen vádat is emeltek.","shortLead":"Alex Salmond ellen vádat is emeltek.","id":"20190124_szexualis_zaklatas_orizetbe_vetel_volt_skot_miniszterelnok_alex_salmond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1e45610-1faf-4ab8-9141-63ee9af6c07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b79a1be-ec62-4160-a21d-343274a1e617","keywords":null,"link":"/elet/20190124_szexualis_zaklatas_orizetbe_vetel_volt_skot_miniszterelnok_alex_salmond","timestamp":"2019. január. 24. 11:40","title":"Szexuális zaklatás miatt őrizetbe vették a volt skót miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által támadott) új szerzői jogi irányelvet. A többség most azt szeretné, ha átgondolnák a jogalkotók a problémás részeket.","shortLead":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által...","id":"20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25cbde-5077-4964-8ce9-894e3a086c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 24. 18:03","title":"Egyelőre megmenekült az internet, át kell gondolni az új EU-s szerzői jogi irányelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb5e7ab-735a-407e-9790-08d2033a1de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány saját halottjának tekinti a vasárnap elhunyt filmügyi kormánybiztost.","shortLead":"A kormány saját halottjának tekinti a vasárnap elhunyt filmügyi kormánybiztost.","id":"20190125_andy_vajna_temetes_fiumei_uti_sirkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb5e7ab-735a-407e-9790-08d2033a1de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cef8e9-22c0-4546-89da-6fcfa564d50b","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_andy_vajna_temetes_fiumei_uti_sirkert","timestamp":"2019. január. 25. 11:02","title":"Január végén temetik Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapestre készül egy francia lánc.","shortLead":"Budapestre készül egy francia lánc.","id":"20190125_Szereti_a_steaket_Ennek_a_hirnek_orulni_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e44d38-1bcc-4045-8241-377e2932f055","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Szereti_a_steaket_Ennek_a_hirnek_orulni_fog","timestamp":"2019. január. 25. 10:48","title":"Szereti a steaket? Ennek a hírnek örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]