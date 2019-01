Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b695cdda-d6e6-4852-8143-493e25b33e3b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belföldi turizmus minden korábbi rekordot megdöntött 2018-ban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a tavalyi év első 11 hónapjában a hazai szálláshelyek árbevétele 10 százalékkal nőtt, és a vendégéjszakák száma is történelmi rekordot ért el. \r

","shortLead":"A belföldi turizmus minden korábbi rekordot megdöntött 2018-ban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint...","id":"20190125_Rekordot_dontott_a_turizmus_megis_keveset_keresnek_a_szektorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b695cdda-d6e6-4852-8143-493e25b33e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277961fc-64b5-4817-8567-7d7f2d93e6f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Rekordot_dontott_a_turizmus_megis_keveset_keresnek_a_szektorban","timestamp":"2019. január. 25. 13:33","title":"Rekordot döntött a turizmus, mégis keveset keresnek a szektorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dccca76-6fee-4029-9857-c0cfa473511e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családok védelméről szóló konzultáció nem minden eleme lesz kétharmados, Orbán nem akarja nagyon megkötni a következő kormányok kezét. A Magyar Rádió reggeli műsorában a miniszterelnök beszélt arról is, az NGO-k támogatásával Soros György tervének 6. pontját hajtaná végre az EU. Andy Vajna halála után a műsorvezető gyakorlatilag bocsánatkérést várt el azoktól, akik bírálták Orbán korábbi döntését. ","shortLead":"A családok védelméről szóló konzultáció nem minden eleme lesz kétharmados, Orbán nem akarja nagyon megkötni a következő...","id":"20190125_Orban_konzultacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dccca76-6fee-4029-9857-c0cfa473511e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b936543-a037-47e4-8fec-6a95a8215e05","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Orban_konzultacio","timestamp":"2019. január. 25. 07:43","title":"Orbán: \"Nehéz nép a mienk, a közeg ritkán inspirál sikerre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti maffiaperből is ismert M. Richárdot péntek reggel vezetőszáron vitték az ügyét tárgyaló bíróságra.","shortLead":"A kecskeméti maffiaperből is ismert M. Richárdot péntek reggel vezetőszáron vitték az ügyét tárgyaló bíróságra.","id":"20190125_Elkezdodott_M_Richard_pere_7_ev_2_honapot_kert_ra_az_ugyesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9a27b2-6528-48cc-9484-b7994163258c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Elkezdodott_M_Richard_pere_7_ev_2_honapot_kert_ra_az_ugyesz","timestamp":"2019. január. 25. 11:08","title":"Elkezdődött M. Richárd pere, 7 év 2 hónapot kért rá az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem csak Tarlós István jogásza mondja, hogy törvénysértő határozatban elutasítani a túlóratörvény alkalmazását, egy munkajogásznak is ugyanez az álláspontja. A politikai cirkusz tehát fokozódik: az önkormányzati határozatokat felülvizsgáló – és fideszes vezetésű – Kormányhivatalok jó eséllyel megsemmisítik a döntést. ","shortLead":"Nem csak Tarlós István jogásza mondja, hogy törvénysértő határozatban elutasítani a túlóratörvény alkalmazását...","id":"20190125_tuloratorveny_onkormanyzat_hatarozat_tarlos_botka_munkajogasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d46aa-2595-4eb8-b200-4fb65d8817bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_tuloratorveny_onkormanyzat_hatarozat_tarlos_botka_munkajogasz","timestamp":"2019. január. 25. 17:20","title":"Törvénysértő politikai húzások csupán a túlóratiltó önkormányzati döntések? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A játékkal az orosz gyártó ki akart állni a támadással vádolt honfitársaik mellett. ","shortLead":"A játékkal az orosz gyártó ki akart állni a támadással vádolt honfitársaik mellett. ","id":"20190125_Bizarr_orosz_tarsasjatek_keszult_a_novicsokos_Szkripalmerenyletrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b6c27d-900e-4f77-815f-f0f222d98755","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Bizarr_orosz_tarsasjatek_keszult_a_novicsokos_Szkripalmerenyletrol","timestamp":"2019. január. 25. 17:57","title":"Bizarr orosz társasjáték készült a novicsokos Szkripal-merényletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTI fotósa a levegőből készített felvételeket a folyókról. ","shortLead":"Az MTI fotósa a levegőből készített felvételeket a folyókról. ","id":"20190125_Elkepeszto_fotok_jottek_a_felig_befagyott_Tiszarol_es_Bodrogrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ea1c8-9636-4b90-a6aa-9be7d4d9c053","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Elkepeszto_fotok_jottek_a_felig_befagyott_Tiszarol_es_Bodrogrol","timestamp":"2019. január. 25. 16:53","title":"Elképesztő fotók jöttek a félig befagyott Tiszáról és Bodrogról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felhívás azokra vonatkozik, akik munkája \"nem alapvető fontosságú\". ","shortLead":"A felhívás azokra vonatkozik, akik munkája \"nem alapvető fontosságú\". ","id":"20190125_Washington_biztonsagi_okokbol_hazahivja_diplomatait_Venezuelabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8335a61-6cb3-4225-be78-ad699ba4d9d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Washington_biztonsagi_okokbol_hazahivja_diplomatait_Venezuelabol","timestamp":"2019. január. 25. 05:57","title":"Washington biztonsági okokból hazahívja diplomatáit Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai, háromszintes kollégiumában keletkezett tűzről beszéltek az érintett diákok. ","shortLead":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem...","id":"20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951d8a-da4f-4955-857a-5cbf456d749b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","timestamp":"2019. január. 24. 18:26","title":"Bennégett cuccokról, pánikról beszélnek a kollégiumi tűzben érintett diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]