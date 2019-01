Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf","c_author":"","category":"cegauto","description":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","shortLead":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","id":"20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d13bd-f618-4fb2-bd30-ddb3726d80c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","timestamp":"2019. január. 27. 15:10","title":"Borulnak az autók az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e60cbb-6e14-4051-8ca7-56dde0b0b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy foktői férfi autója bánta, hogy volt felesége kellemetlenséget akart neki okozni.","shortLead":"Egy foktői férfi autója bánta, hogy volt felesége kellemetlenséget akart neki okozni.","id":"20190127_Ezert_is_erdemes_jo_viszonyban_maradni_volt_hazastarsunkkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2e60cbb-6e14-4051-8ca7-56dde0b0b4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfd7317-4ccc-424d-942b-ac036bffd3f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Ezert_is_erdemes_jo_viszonyban_maradni_volt_hazastarsunkkal","timestamp":"2019. január. 27. 14:57","title":"Ezért is érdemes jó viszonyban maradni volt házastársunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található pontjára.","shortLead":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található...","id":"20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4fee88-3e9b-4875-9e33-883fa597a616","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","timestamp":"2019. január. 27. 16:59","title":"\"Menjenek a város legmagasabb pontjára\" - újabb gát szakadhat át Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff65506-6647-4d93-8c42-10fbed1aa9f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha az akkori Skodákból létezett kétajtós változat, akkor miért ne készülhetett volna a Wartburgokból is?","shortLead":"Ha az akkori Skodákból létezett kétajtós változat, akkor miért ne készülhetett volna a Wartburgokból is?","id":"20190126_tul_szep_hogy_igaz_legyen_ime_a_sportos_wartburg_353_kupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff65506-6647-4d93-8c42-10fbed1aa9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290c1af8-f684-4beb-9b13-df31f01970e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_tul_szep_hogy_igaz_legyen_ime_a_sportos_wartburg_353_kupe","timestamp":"2019. január. 26. 06:41","title":"Túl szép, hogy igaz legyen: íme a sportos Wartburg 353 kupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dc0a7f-5147-429a-a4e8-31ca36873f81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a januári tüntetések még az egész országot átszövő sztrájk meghirdetésének jegyében zajlottak, mára kiderült, csak a dolgozók maximum hamrada venne részt egy munkabeszüntetésben.","shortLead":"Bár a januári tüntetések még az egész országot átszövő sztrájk meghirdetésének jegyében zajlottak, mára kiderült, csak...","id":"20190127_Szakszervezetek_nem_varhato_altalanos_sztrajk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94dc0a7f-5147-429a-a4e8-31ca36873f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070b5b72-a9f4-4201-bc8a-c136ea93c0d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Szakszervezetek_nem_varhato_altalanos_sztrajk","timestamp":"2019. január. 27. 19:58","title":"Szakszervezetek: nem várható általános sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314d2866-894b-4025-9f6d-8b49a02660a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelentések szerint több forgószelet is észleltek a térségben, amelyek jelentős károkat okoztak. A légi kikötőben több járművet sodort egymásnak a szél.\r

","shortLead":"A jelentések szerint több forgószelet is észleltek a térségben, amelyek jelentős károkat okoztak. A légi kikötőben több...","id":"20190127_tornado_soport_vegig_az_antalyai_repuloteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=314d2866-894b-4025-9f6d-8b49a02660a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c5541f-9062-482b-a88c-62106dec4027","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_tornado_soport_vegig_az_antalyai_repuloteren","timestamp":"2019. január. 27. 11:59","title":"Tornádó söpört végig az antalyai repülőtéren - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489827bc-2770-4557-a345-17fef4ab2026","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindenki látja szívesen a pártot Szolnokon.","shortLead":"Nem mindenki látja szívesen a pártot Szolnokon.","id":"20190126_momentumosoknak_akart_szobat_kiadni_ismeretlenek_megfenyegettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=489827bc-2770-4557-a345-17fef4ab2026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6a60f2-13f4-4078-883e-4f77832be9bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_momentumosoknak_akart_szobat_kiadni_ismeretlenek_megfenyegettek","timestamp":"2019. január. 26. 16:50","title":"Momentumosoknak akart szobát kiadni, ismeretlenek megfenyegették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5155108a-0d5c-4b42-9291-3fb6a0d894f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahn nagykutyái. ","shortLead":"Az Autobahn nagykutyái. ","id":"20190125_BMW_M3_Competition_Audi_RS4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5155108a-0d5c-4b42-9291-3fb6a0d894f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3178ff0-15f2-4115-8406-2ec19dfd313f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_BMW_M3_Competition_Audi_RS4","timestamp":"2019. január. 26. 10:50","title":"270-nel kergetőzik autópályán ez a BMW M3 Competition és Audi RS4 - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]