Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Mindkét fél úgy gondolja, hogy a másik nem engedett eleget, ő viszont igen az Audi és a szakszervezet legutóbbi, kudarcba fulladt bértárgyalásai után. A cég független közvetítőt akar bevonni.","shortLead":"Mindkét fél úgy gondolja, hogy a másik nem engedett eleget, ő viszont igen az Audi és a szakszervezet legutóbbi...","id":"20190129_Az_Audi_kozvetitot_hiv_az_asztalhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc099fa3-530d-4b88-a930-f960b8aaf61d","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Az_Audi_kozvetitot_hiv_az_asztalhoz","timestamp":"2019. január. 29. 13:55","title":"Az Audi független közvetítőt hívna a tárgyalóasztalhoz Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdb3294-4ab3-4a73-a2b9-82c64cc7cb3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190130_Meggyes_negerkocka_a_Demokrata_mar_a_sutemenyreceptnel_is_migransozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efdb3294-4ab3-4a73-a2b9-82c64cc7cb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd20a793-1d7c-423f-b8b5-6396d0d5f8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Meggyes_negerkocka_a_Demokrata_mar_a_sutemenyreceptnel_is_migransozik","timestamp":"2019. január. 30. 17:19","title":"Meggyes négerkocka: a Demokrata már a süteményreceptnél is migránsozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec","c_author":"Gerő András","category":"velemeny","description":"Füst Milán antiszemitizmusáról nem velem kell vitázni. Gerő András válasza.","shortLead":"Füst Milán antiszemitizmusáról nem velem kell vitázni. Gerő András válasza.","id":"20190130_Schein_kontra_Schein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37f6e8f-8777-449b-b0ef-f45f93046fc9","keywords":null,"link":"/velemeny/20190130_Schein_kontra_Schein","timestamp":"2019. január. 30. 12:28","title":"Schein kontra Schein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak egyike szúrt, a két másik pedig ütötte-verte a sértettet. ","shortLead":"A vádlottak egyike szúrt, a két másik pedig ütötte-verte a sértettet. ","id":"20190129_Vadat_emeltek_a_2017es_majalison_kessel_boxerrel_viperaval_tamado_tarsasag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864740ec-1776-4ea9-89ac-9aa10eba095d","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Vadat_emeltek_a_2017es_majalison_kessel_boxerrel_viperaval_tamado_tarsasag_ellen","timestamp":"2019. január. 29. 09:06","title":"Vádat emeltek a 2017-es majálison késsel, boxerrel, viperával támadó társaság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"Elek István","category":"itthon","description":"Ez a lényeg. Vagyis ennek már régen evidenciának kéne lennie.","shortLead":"Ez a lényeg. Vagyis ennek már régen evidenciának kéne lennie.","id":"20190129_Kozos_lista_vagy_kozos_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cc0bab-5b2a-4929-b961-2341f44aea33","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kozos_lista_vagy_kozos_lista","timestamp":"2019. január. 29. 08:19","title":"Elek István: Közös lista vagy közös lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Állatkertben lesz látványetetés is, sőt játékos jegesmedve-orvoslási bemutató.","shortLead":"Az Állatkertben lesz látványetetés is, sőt játékos jegesmedve-orvoslási bemutató.","id":"20190130_Mackofesztival_a_medvejelmezes_gyerekek_fillerekert_lephetnek_be_az_Allatkertbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b607ffdb-ab02-4e58-94b4-2f2a1d5103bc","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Mackofesztival_a_medvejelmezes_gyerekek_fillerekert_lephetnek_be_az_Allatkertbe","timestamp":"2019. január. 30. 15:02","title":"Mackófesztivál: a medvejelmezes gyerekek fillérekért léphetnek be az Állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 50 millió alkalommal telepítették már a felhasználók azokat az androidos navigációs alkalmazásokat, amelyek valójában nem csinálnak mást, csak a Google Térkép használata közben reklámokat jelenítenek meg.","shortLead":"Több mint 50 millió alkalommal telepítették már a felhasználók azokat az androidos navigációs alkalmazásokat, amelyek...","id":"20190129_android_google_play_navigacio_gps_google_maps_google_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2900b-56ef-4414-a3cc-02d4b4375bd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_android_google_play_navigacio_gps_google_maps_google_terkep","timestamp":"2019. január. 29. 08:03","title":"Ön telepítette valamelyiket? Több mint 15 androidos alkalmazásról derült ki, hogy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balatonalmádiban lesz a Fidesz–KDNP évadnyitója, ott tartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését februárban. A helyszínül szolgáló hotel Mészáros Lőrincé.","shortLead":"Balatonalmádiban lesz a Fidesz–KDNP évadnyitója, ott tartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését februárban...","id":"20190129_Meszaros_Lorinc_balatoni_szallodajaban_lesz_a_Fidesz_frakcioulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a2c9f-973e-4420-ad5c-37366af86ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Meszaros_Lorinc_balatoni_szallodajaban_lesz_a_Fidesz_frakcioulese","timestamp":"2019. január. 29. 12:01","title":"Mészáros Lőrinc balatoni szállodájában lesz a Fidesz frakcióülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]