Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság 2017 decemberében sajtó-helyreigazítási pert indított az MTI Országos Sajtószolgálata (OS) által közzétett, a Kormányzati Kommunikációs Központtól származó, a Helsinki szerint „hazug és sértő közlemény” miatt.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság 2017 decemberében sajtó-helyreigazítási pert indított az MTI Országos Sajtószolgálata (OS...","id":"20190131_Kuria_helyre_kell_igazitania_a_kormany_valotlan_allitasait_az_MTI_Orszagos_Sajtoszolgalatanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027cd8d7-c81a-4b31-ad9c-ef7de482618e","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Kuria_helyre_kell_igazitania_a_kormany_valotlan_allitasait_az_MTI_Orszagos_Sajtoszolgalatanak","timestamp":"2019. január. 31. 13:45","title":"Kúria: Helyre kell igazítania a kormány valótlan állításait az MTI Országos Sajtószolgálatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","shortLead":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","id":"20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddeebdcb-ec27-49d5-9dde-81117ec38503","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","timestamp":"2019. január. 30. 11:51","title":"Eurovízió: Marokkói származású, meleg fiú képviseli Franciaországot egy jó dallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest nyolcezerrel lett kevesebb munkanélküli, a foglalkoztatási ráta hónapok óta gyakorlatilag nem mozdul.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest nyolcezerrel lett kevesebb munkanélküli, a foglalkoztatási ráta hónapok óta...","id":"20190130_Nem_tud_mar_tovabb_csokkenni_a_munkanelkuliseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0d5763-0b69-4902-b6d4-e42a5767694a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Nem_tud_mar_tovabb_csokkenni_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2019. január. 30. 09:55","title":"Nem tud már tovább csökkenni a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563d7953-1473-43bf-a401-d466df74ae02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A román hajó közel két hete vesztegel Esztergom közelében a zátonyon. ","shortLead":"A román hajó közel két hete vesztegel Esztergom közelében a zátonyon. ","id":"20190129_Zatonyra_futott_egy_teherszallito_hajo_a_Dunan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=563d7953-1473-43bf-a401-d466df74ae02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09e618d-1970-45f2-ad03-09b2f3f42789","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Zatonyra_futott_egy_teherszallito_hajo_a_Dunan","timestamp":"2019. január. 29. 19:46","title":"Zátonyra futott egy teherszállító hajó a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors szerint jómódú ingatlanos az a férfi, aki szerdán az Árpád hídon megállt az autójával, majd a másfél fokos Dunába ugrott, végül partra úszott a Margit-szigeten. ","shortLead":"A Bors szerint jómódú ingatlanos az a férfi, aki szerdán az Árpád hídon megállt az autójával, majd a másfél fokos...","id":"20190131_arpad_hid_margit_sziget_leugras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141caaa-bd10-4535-bc3c-28dd4806d478","keywords":null,"link":"/elet/20190131_arpad_hid_margit_sziget_leugras","timestamp":"2019. január. 31. 09:42","title":"Megbírságolhatják a férfit, aki leugrott az Árpád hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég állítja, betartja az etikai sztenderdeket, és a reklámjait nem ő, hanem egy médiaügynökség helyezi el.","shortLead":"A cég állítja, betartja az etikai sztenderdeket, és a reklámjait nem ő, hanem egy médiaügynökség helyezi el.","id":"20190130_Az_MSZP_szegyendijjal_tuntete_ki_a_Bayert_amiert_az_a_kozteveben_hirdet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96b3d7-b9d0-4784-8036-3c56e1711291","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Az_MSZP_szegyendijjal_tuntete_ki_a_Bayert_amiert_az_a_kozteveben_hirdet","timestamp":"2019. január. 30. 15:48","title":"Az MSZP már a cégeket támadja: szégyendíjat adtak a köztévében hirdető Bayer Hungáriának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e77df10-b4c0-4789-ad4f-929436e8f09f","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A közúti közlekedésben is rengeteg a balesetet, sokfelé komoly torlódást hozott a kellemetlen időjárás.","shortLead":"A közúti közlekedésben is rengeteg a balesetet, sokfelé komoly torlódást hozott a kellemetlen időjárás.","id":"20190131_Iteletido_van_Nemetorszagban_lezartak_a_KolnBonn_nemzetkozi_repteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e77df10-b4c0-4789-ad4f-929436e8f09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3521ca-03e0-4841-a709-2024dc15611a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190131_Iteletido_van_Nemetorszagban_lezartak_a_KolnBonn_nemzetkozi_repteret","timestamp":"2019. január. 31. 11:44","title":"Ítéletidő van Németországban, lezárták a Köln–Bonn nemzetközi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27a09eb-4d93-4c6e-bfcb-6ebf393e6560","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Elsősorban a Déli-parton, van, ahol 3-4 centi vastag, de az embert sok helyen nem bírja el, veszélyes.","shortLead":"Elsősorban a Déli-parton, van, ahol 3-4 centi vastag, de az embert sok helyen nem bírja el, veszélyes.","id":"20190130_Vastagodik_a_jeg_a_Balatonon_de_nem_lehet_ramenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27a09eb-4d93-4c6e-bfcb-6ebf393e6560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def06c0-07e8-4ce7-b4ea-0445eb4fdf01","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Vastagodik_a_jeg_a_Balatonon_de_nem_lehet_ramenni","timestamp":"2019. január. 30. 21:47","title":"Vastagodik a jég a Balatonon, de nem lehet rámenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]