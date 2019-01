Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények elültetése.","shortLead":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények...","id":"20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10122100-80ee-469f-8c5e-9790d0ff04f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","timestamp":"2019. január. 30. 17:03","title":"Kedveli a növényeket? Mutatunk egy remek játékot, de vigyázzon, függővé teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68d99ea-a55f-4ec6-81d4-e97f0a0151f2","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A havi átlagbért megkapná, aki főállású szülőnek áll? A miniszterelnök sejtelmes nyilatkozata nyomán végzett kutatásunk szerint akár erre is készülhet a kormány. Az igazság pillanata hamarosan eljön.","shortLead":"A havi átlagbért megkapná, aki főállású szülőnek áll? A miniszterelnök sejtelmes nyilatkozata nyomán végzett kutatásunk...","id":"20190130_Orban_demografiai_csodafegyvere_a_foallasu_anyasag_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b68d99ea-a55f-4ec6-81d4-e97f0a0151f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f962a6eb-1fa1-4e51-8b0a-20393b0ba78e","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Orban_demografiai_csodafegyvere_a_foallasu_anyasag_lesz","timestamp":"2019. január. 30. 06:30","title":"Az Orbán-kormány demográfiai csodafegyvere a főállású anyaság lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott a thaiföldi Huahinban zajló 250 ezer dollár (69,6 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornától, miután kedden a második játszmában feladta a szlovén Tamara Zidansek elleni mérkőzését.","shortLead":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott a thaiföldi Huahinban zajló 250 ezer dollár (69,6 millió forint) összdíjazású...","id":"20190129_Rosszullet_miatt_feladta_meccset_Babos_Timea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ca4b27-e000-4946-a269-fb2f1e779f3c","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Rosszullet_miatt_feladta_meccset_Babos_Timea","timestamp":"2019. január. 29. 13:23","title":"Rosszullét miatt feladta meccsét Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7921be7-7e73-4b69-a7f4-85d1936702c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Volkswagen bejelentette, csökkenti dolgozóinak létszámát, és bizonyos modellek esetében a műszakok számát is szlovákiai gyárában.","shortLead":"A Volkswagen bejelentette, csökkenti dolgozóinak létszámát, és bizonyos modellek esetében a műszakok számát is...","id":"20190129_Kirugta_azt_az_500_munkast_a_szlovak_Volkswagen_akiket_ket_eve_a_gyori_Auditol_kolcsonoztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7921be7-7e73-4b69-a7f4-85d1936702c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cd0a2e-c9e2-404d-8e5e-48296f8653d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Kirugta_azt_az_500_munkast_a_szlovak_Volkswagen_akiket_ket_eve_a_gyori_Auditol_kolcsonoztek","timestamp":"2019. január. 29. 18:12","title":"Kirúgta azt az 500 munkást a szlovák Volkswagen, akiket két éve a győri Auditól kölcsönöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén egy kalap alá terelték a kormányhű médiumokat, 476 sajtótermék került a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványhoz. Most egy Bors bulvárnapnál körbeküldött levél szerint tovább formálódhat a médiagömböc.","shortLead":"Tavaly év végén egy kalap alá terelték a kormányhű médiumokat, 476 sajtótermék került a Közép-európai Sajtó és Média...","id":"20190130_Egyszemelyi_iranyitas_lesz_a_fideszes_mediaholding_bulvarlapjainal_Omolnar_Miklos_vezeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d5df26-e856-4c4e-a5f0-37e36b9f1226","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Egyszemelyi_iranyitas_lesz_a_fideszes_mediaholding_bulvarlapjainal_Omolnar_Miklos_vezeti","timestamp":"2019. január. 30. 15:59","title":"Ómolnár Miklós került a kormányhű bulvárlapok élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy orrszarvú, egy zsiráf, két oroszlán és két hiéna is elpusztult. ","shortLead":"Egy orrszarvú, egy zsiráf, két oroszlán és két hiéna is elpusztult. ","id":"20190129_Allatokat_csapott_agyon_egy_vezetek_egy_afrikai_nemzeti_parkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be088d56-9ee1-4624-9a5c-fd5defc7ecbe","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Allatokat_csapott_agyon_egy_vezetek_egy_afrikai_nemzeti_parkban","timestamp":"2019. január. 29. 18:51","title":"Állatokat csapott agyon egy vezeték egy afrikai nemzeti parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4d057b-6d56-4fd7-b437-74b7b4d62068","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A stresszt és a depressziót ugyan modern kori betegségeknek tartjuk, de valójában már az ókorban ismerték őket, például Hippokratész is sokat foglalkozott velük. Kezelésükre évezredeken keresztül ugyanazokat a növényeket használták, méghozzá annyira sikeresen, hogy még a modern kori farmakológia is szívesen fordul ugyanezekhez a módszerekhez. Lássuk, milyen gyógynövények adnak enyhülést több ezer éve a lelki betegségekben szenvedőknek! ","shortLead":"A stresszt és a depressziót ugyan modern kori betegségeknek tartjuk, de valójában már az ókorban ismerték őket, például...","id":"remotivextra_20190128_Gyogynovenyekkel_a_stresszdepresszio_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4d057b-6d56-4fd7-b437-74b7b4d62068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46e403c-fff6-46dd-a107-9c06f0fdfc3f","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20190128_Gyogynovenyekkel_a_stresszdepresszio_ellen","timestamp":"2019. január. 30. 07:35","title":"Gyógynövényekkel a stresszdepresszió ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság tiltotta meg Juan Guaidónak, hogy külföldre utazzon, a bankszámláit zárolták. ","shortLead":"A legfelsőbb bíróság tiltotta meg Juan Guaidónak, hogy külföldre utazzon, a bankszámláit zárolták. ","id":"20190130_juan_guaido_venezuela_valsag_nicolas_maduro_elnok_legfelsobb_birosag_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938d1bfa-14ab-418f-903a-d09e6df6a7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_juan_guaido_venezuela_valsag_nicolas_maduro_elnok_legfelsobb_birosag_","timestamp":"2019. január. 30. 06:15","title":"Nem hagyhatja el az országot az ideiglenes venezuelai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]