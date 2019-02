"A budapesti Hegyvidék lakói figyeltek fel elsőként arra a kisebb diplomáciai autókaravánra, amely ma a reggeli órákban a XII. kerület útjain haladt" kezdődik a Ripost cikke, amely az amerikai nagykövet, David S. Cornstein és Orbán Viktor közti "rendkívüli" találkozóról szól. A kormánypárti bulvárlap informális forrásokból értesült a korai időkben, egy magánlakáson létrejövő találkozóról, sőt, még egy magánfotóhoz is sikerült hozzájutnia a szerencsés médiumnak, amelyen a két politikus mosolyogva ül egymás mellett.

De a lap "munkatársai, akik egy interjúkészítés alkalmából már jártak Orbán Viktor XII. kerületi házában" kiderítették, hogy a magánlakás bizony Orbán Viktor otthona. "Nem sikerült információkhoz hozzájutnunk arról, hogy hivatalos, a diplomáciai évkönyvekbe is bekerülő megbeszélésről vagy "csupán" baráti eszmecseréről volt szó", zárul a cikk.

Amerikai-magyar viszonylatban napok óta tart az üzengetés egymásnak és a közvéleménynek, a Wall Street Journal, az Átlátszó és a Direkt36 cikkei az amerikai fél aggályait ecsetelték: a kormány nem akarja aláírni a magyar-amerikai védelmi megállapodást, és energetikai ügyekben is húzódozik. Vajon miért történik mindez, találgatnak a cikkek, és így derült fény arra is, idelátogathat az amerikai külügyminiszter is. A kormány visszautasítja a WSJ cikkét, az amerikai média szokás szerint hazudik Magyarországról. A Ripost véletlenek sorozatának álcázott cikke pedig a magyar fél üzengtésének a része: a tárgyalások jó hangulatban, eredményesen telnek, nincs itt semmilyen feszültség a két fél között.

