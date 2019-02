Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","shortLead":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","id":"20190130_kamion_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff881a86-72fa-4102-b161-b683043671f5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_kamion_sofor","timestamp":"2019. január. 31. 04:08","title":"Egészen elképesztő, hogy művégtagokkal vezet kamiont ez a férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnökséget vezető miniszternek júniusban még csak 1,2 millió, év végén viszont már plusz 3,8 millió parkolt a számláján.","shortLead":"A miniszterelnökséget vezető miniszternek júniusban még csak 1,2 millió, év végén viszont már plusz 3,8 millió parkolt...","id":"20190201_Gulyas_Gergely_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40aef0d2-2731-479a-b019-59424c13e37a","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Gulyas_Gergely_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:50","title":"Gulyás Gergelynek bejött a miniszterség: majd' 4 millióval gyarapodott fél év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb89abb7-7de4-43e5-8865-a51fd568c410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok ezekben a napokban nem csak a lehetőségek, de a sarkvidéki időjárás hazája is: a levegő hőmérséklete helyenként a -40 Celcius-fokot közelíti. ","shortLead":"Az Egyesült Államok ezekben a napokban nem csak a lehetőségek, de a sarkvidéki időjárás hazája is: a levegő...","id":"20190131_egyesult_allamok_chicago_sarkvideki_hideg_polar_vortex_sziberia_antarktisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb89abb7-7de4-43e5-8865-a51fd568c410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11700dcb-a56e-473e-9a41-7516c18f4b9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_egyesult_allamok_chicago_sarkvideki_hideg_polar_vortex_sziberia_antarktisz","timestamp":"2019. január. 31. 17:03","title":"Amerikában most hidegebb van, mint az Antarktiszon vagy Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül elvitte a sima hulladékot.","shortLead":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül...","id":"20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84be9c52-cc3a-4fd4-b778-c4499b963833","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","timestamp":"2019. január. 30. 17:33","title":"Rejtélyes szemétügy Pécsett: egy utcából karácsony óta nem viszik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4aa489-5ba8-4631-a14b-dd932a2b4487","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik molinóra azt írták a szurkolók: \"Soha nem láttunk játszani, soha nem láttunk gólt szerezni, de Emiliano, csodálatos Kékmadarunk, örökre szeretni fogunk\".","shortLead":"Az egyik molinóra azt írták a szurkolók: \"Soha nem láttunk játszani, soha nem láttunk gólt szerezni, de Emiliano...","id":"20190130_emiliano_sala_focista_cardiff_city_arsenal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4aa489-5ba8-4631-a14b-dd932a2b4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c342a35-5148-40d4-8a8d-bb621dbee72e","keywords":null,"link":"/sport/20190130_emiliano_sala_focista_cardiff_city_arsenal","timestamp":"2019. január. 30. 12:58","title":"Torokszorító pillanatok: Emiliano Salára emlékeztek csapata meccse előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az európaiak letelepedése után hatalmas kiterjedésű mezőgazdasági területek maradtak műveletlenül, amit visszahódítottak a gyorsan növő fák és más növények.","shortLead":"Az európaiak letelepedése után hatalmas kiterjedésű mezőgazdasági területek maradtak műveletlenül, amit...","id":"20190131_amerika_gyarmatositas_klimavaltozas_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f11f06-cdb6-404f-9334-71365fe62c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_amerika_gyarmatositas_klimavaltozas_kutatas","timestamp":"2019. január. 31. 12:35","title":"Annyi ember halálát okozta Amerika gyarmatosítása, hogy megváltozott a klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta örömöt keresik. Bárhogy van is, a kezdeti lökés után a motiváció sok esetben átalakul valami mélyebb mozgatórugóvá. Cikkünkben négy sokat mozgó ember motivációit mutatjuk be.","shortLead":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta...","id":"20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e1c64e-70f3-4321-8374-1c0c7f24b7aa","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","timestamp":"2019. január. 31. 13:15","title":"És önt mi hajtja? Változatos motivációk sportoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Noha Tarlós István azt mondta, ilyen botrányos formában nem lesz még egyszer megrendezve a sokak által utált verseny. Kérdés, milyen feltételek változtak azóta.","shortLead":"Noha Tarlós István azt mondta, ilyen botrányos formában nem lesz még egyszer megrendezve a sokak által utált verseny...","id":"20190130_Iden_is_lesz_Red_Bull_Air_Race_meg_is_van_hogy_mikor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccabba01-ea92-4e33-9626-41a422f0eef1","keywords":null,"link":"/sport/20190130_Iden_is_lesz_Red_Bull_Air_Race_meg_is_van_hogy_mikor","timestamp":"2019. január. 30. 22:06","title":"Idén is lesz Red Bull Air Race, meg is van, hogy mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]