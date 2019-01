Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők két hete elutasították a Brexit feltételeiről szóló megállapodás-tervezetet. A képviselők elvben elutasították a megállapodás nélküli kilépést, de nem is akarják elhalasztani azt. Döntöttek arról is, hogy alternatív megoldást kell találni a vitatott backstop-mechanizmus helyettesítésére az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülésére.","shortLead":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők...","id":"20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ce5d2-42b6-4e11-b247-d236fee7fe10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","timestamp":"2019. január. 29. 21:44","title":"Brit parlament: nem halasztják el a Brexitet, alternatív megoldást keresnek a backstopra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol mindössze 43 centi maradt a közlekedők számára.","shortLead":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol...","id":"20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18db1c7-fbbb-440a-b755-f1c2b78b49c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","timestamp":"2019. január. 30. 17:30","title":"Felújították, és használhatatlanul keskeny járdával adták át a belvárosi utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nap többnyire erősen felhős vagy borult, párás idő várható. ","shortLead":"Egész nap többnyire erősen felhős vagy borult, párás idő várható. ","id":"20190131_idojaras_meteorologia_januar_vege_februar_elso_hetvegeje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b907c00-0b5f-4046-84e7-6c72beeab280","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_idojaras_meteorologia_januar_vege_februar_elso_hetvegeje","timestamp":"2019. január. 31. 07:29","title":"Enyhe napunk lesz, és ez még csak a kezdet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bank további három évig forgalmazza majd a hitelkártyát, de az ahhoz kapcsolódó kedvezmények csökkennek. A betéti kártyát ki is vezetik. ","shortLead":"A bank további három évig forgalmazza majd a hitelkártyát, de az ahhoz kapcsolódó kedvezmények csökkennek. A betéti...","id":"20190129_wizz_air_legitarsasag_hitelkartya_erste_bank_kedvezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a32692-6fab-416c-8f09-8e1849414353","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_wizz_air_legitarsasag_hitelkartya_erste_bank_kedvezmeny","timestamp":"2019. január. 29. 17:22","title":"Nagyot változnak a kedvezmények az Erste Wizz Air hitelkártyájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d868df40-e71a-47f1-b929-bb3616feb9f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése után a bankok jó része a közterhet közvetlenül a fogyasztóra hárította. Ezt jogszerűen meg is tehették, kérdés, milyen mértékben. Matolcsy György Mesterházy Attila kérdésére küldött válasza szerint erősen megnyomták a ceruzát a pénzintézetek, majd amikor az MNB vizsgálatot indított, 26 bank be is perelte a jegybankot.","shortLead":"A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése után a bankok jó része a közterhet közvetlenül a fogyasztóra hárította. Ezt...","id":"20190130_Tranzakcios_illetek_26_bank_perelte_be_az_MNBt_volt_aki_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d868df40-e71a-47f1-b929-bb3616feb9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ce0341-38da-4cd4-a93e-5d97fa3df9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Tranzakcios_illetek_26_bank_perelte_be_az_MNBt_volt_aki_nyert","timestamp":"2019. január. 30. 10:05","title":"4 milliárd forintot vettek ki jogtalanul a bankok az ügyfelek zsebéből tranzakciós illeték címén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság tiltotta meg Juan Guaidónak, hogy külföldre utazzon, a bankszámláit zárolták. ","shortLead":"A legfelsőbb bíróság tiltotta meg Juan Guaidónak, hogy külföldre utazzon, a bankszámláit zárolták. ","id":"20190130_juan_guaido_venezuela_valsag_nicolas_maduro_elnok_legfelsobb_birosag_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938d1bfa-14ab-418f-903a-d09e6df6a7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_juan_guaido_venezuela_valsag_nicolas_maduro_elnok_legfelsobb_birosag_","timestamp":"2019. január. 30. 06:15","title":"Nem hagyhatja el az országot az ideiglenes venezuelai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alpolgármester szerint senkinek nem lehet megtiltani, hogy eladja a kapott tűzifát, vagy hogy bárki megvegye.","shortLead":"Az alpolgármester szerint senkinek nem lehet megtiltani, hogy eladja a kapott tűzifát, vagy hogy bárki megvegye.","id":"20190131_polgarmester_huga_tiszabura_szocialis_tuzifa_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cda25a-37ca-4c4d-8056-cc74f932df97","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_polgarmester_huga_tiszabura_szocialis_tuzifa_felvasarlas","timestamp":"2019. január. 31. 12:50","title":"A polgármester húga vásárolja fel a szociális tűzifát a szegényektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer, ennek ellenére minimális a képzési lehetőségek száma a szakemberhiánnyal küzdő iparágban – ezzel indokolja a Magyar Képzőművészeti Egyetem márciusban kezdődő új, gyakorlatorientált képzését. A 12 hét során a hallgatók többek között az IBM Labs (volt Ustream), Prezi, Mastercard, Prezi és Frontíra szakembereitől sajátíthatják el a terület alapjait.","shortLead":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer...","id":"20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417afb66-d550-49ae-9d36-459ca1f5340c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","timestamp":"2019. január. 31. 12:03","title":"Ez is hiányszakma: kreatív informatikai képzést indít a Képzőművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]