Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827c84a9-27c1-4700-8e1a-6af73f5c582c","c_author":"","category":"kultura","description":"A műsorvezető a Comedy Central képernyőjén az előző hét országos és globális híreit dolgozza fel. ","shortLead":"A műsorvezető a Comedy Central képernyőjén az előző hét országos és globális híreit dolgozza fel. ","id":"20190204_Heti_dorges_Villam_Geza_John_Oliver_baberjaira_tor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827c84a9-27c1-4700-8e1a-6af73f5c582c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3cc147-bfd2-48a6-b1d6-df74a4e23160","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Heti_dorges_Villam_Geza_John_Oliver_baberjaira_tor","timestamp":"2019. február. 04. 20:18","title":"Heti dörgés: Villám Géza John Oliver babérjaira tör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bad64c5-8c57-4441-a93d-3a844aa43d94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti állomásnál tartanak majd füstpróbát. ","shortLead":"A Dózsa György úti állomásnál tartanak majd füstpróbát. ","id":"20190204_Megint_fustolhet_a_3as_metro_ne_ijedjen_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bad64c5-8c57-4441-a93d-3a844aa43d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebedb646-bfb5-4fa7-857f-f04790a646a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megint_fustolhet_a_3as_metro_ne_ijedjen_meg","timestamp":"2019. február. 04. 16:56","title":"Megint füstölhet a 3-as metró, ne ijedjen meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány egyre komolyabb probléma a BKV-nál és a MÁV-nál is.","shortLead":"A munkaerőhiány egyre komolyabb probléma a BKV-nál és a MÁV-nál is.","id":"20190204_Foallasu_pedagogusok_is_buszvezetok_a_BKVnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e368f11-c291-46a0-bb8c-bb0e37f6a6a0","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Foallasu_pedagogusok_is_buszvezetok_a_BKVnal","timestamp":"2019. február. 04. 10:13","title":"Főállású pedagógus is buszvezető a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer tragikus következményei lehetnek.","shortLead":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer...","id":"20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e247808-7289-45b2-9a5c-518276722aea","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","timestamp":"2019. február. 04. 13:15","title":"Megfulladt egy nő, akit kiközösítettek, mert menstruált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899dfc83-b4b5-49be-a427-1b383ba4c3f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalábbis ezt ígérte egy államtitkár.","shortLead":"Legalábbis ezt ígérte egy államtitkár.","id":"20190204_Ingyen_keszit_honlapot_a_vallalkozoknak_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=899dfc83-b4b5-49be-a427-1b383ba4c3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07895b0b-fb7c-45cc-a7ab-24da6c9b5e90","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Ingyen_keszit_honlapot_a_vallalkozoknak_a_kormany","timestamp":"2019. február. 04. 11:58","title":"Ingyen készít honlapot a vállalkozóknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5196028d-965d-43d0-8967-e5cffbaaed53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívszorító fotót tett közzé Facebook-oldalán az eltűnt Premier League-csatár húga.","shortLead":"Szívszorító fotót tett közzé Facebook-oldalán az eltűnt Premier League-csatár húga.","id":"20190205_Emiliano_Sala_kutyaja_meg_mindig_hazavarja_gazdajat__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5196028d-965d-43d0-8967-e5cffbaaed53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a90be55-a915-48db-9268-75f5a921f66c","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Emiliano_Sala_kutyaja_meg_mindig_hazavarja_gazdajat__foto","timestamp":"2019. február. 05. 16:54","title":"Emiliano Sala kutyája még mindig hazavárja gazdáját - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570a2780-8113-4f6c-b0d2-54c6d994b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rosszul zárta az évet a kiskereskedelem, úgy tűnik, hosszú távon nem fenntartható a korábbi növekedési ütem.","shortLead":"Rosszul zárta az évet a kiskereskedelem, úgy tűnik, hosszú távon nem fenntartható a korábbi növekedési ütem.","id":"20190205_Gyenge_volt_a_karacsonyi_szezon_a_boltokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570a2780-8113-4f6c-b0d2-54c6d994b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198082d5-8961-44e0-8561-48a7d456f14a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Gyenge_volt_a_karacsonyi_szezon_a_boltokban","timestamp":"2019. február. 05. 10:17","title":"Gyenge volt a karácsonyi szezon a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el, egy sportoló mindennapjain keresztül mutatva be a lélegzetelállító környezetet.","shortLead":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el...","id":"20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479388e3-8f89-4b1b-8531-b1b13f1e26d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","timestamp":"2019. február. 04. 21:03","title":"Meggyőzni a hezitálókat: újabb videóval mutatja az Apple, mire képes az iPhone Xs kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]