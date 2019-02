A G-nap évfordulóján, szerdán (február 6-án) újraindul a Magyar Nemzet, méghozzá úgy, hogy erre nevezik át a Magyar Időket. Azt szombaton jelentették be, hogy a Magyar Időkből hivatalosan is Magyar Nemzet lesz.

A Magyar Idők keddi kiadása a címlapon tájékoztatja olvasóit, hogy szerdától új néven fog megjelenni. Azt ígérik, a névváltoztatás nem érinti a lap tartalmát és formátumát, illetve marad az ár és a kiadó is - Magyar Idők Kiadó Kft.

Most pedig az Azonnali azt írja, Ballai Attila lesz az újra induló Magyar Nemzet főszerkesztője. Később a hvg.hu is így értesült. Ez azt jelenti, a most a Magyar Időket vezető Gajdics Ottót leváltják. Az Azonnali azt írja, Ballai Attila eddig a Mediaworks Hungary Zrt. sportüzletág-igazgatójaként dolgozott.

Ballai egyébként a Magyar Nemzet sportrovatának vezetőjeként a teljes rovattal együtt állt fel a G-nap után, hogy átmenjen a Liszkay Gábor által megvásárolt Napi Gazdasághoz. 2004-ben pedig a Népszavát hagyta ott a teljes sportrovattal Liszkay hívására, akkor éppen a Magyar Nemzetért.

Ballai szerda délben értekezletet tartott, arról beszélt, hogy emelkedett, színvonalas Magyar Nemzetet akar csinálni, olyat, amilyen a lap régen volt.