Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8036c506-5d4d-432c-a936-5e3f824de7c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ökológiai lábnyomát csökkentené azzal, hogy először bérbe adja, és csak utána árulja bútorait.","shortLead":"Ökológiai lábnyomát csökkentené azzal, hogy először bérbe adja, és csak utána árulja bútorait.","id":"20190204_Hasznalt_butorokat_arul_az_Ikea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8036c506-5d4d-432c-a936-5e3f824de7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff9755e-86c5-4e9f-9583-70d29c49833c","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Hasznalt_butorokat_arul_az_Ikea","timestamp":"2019. február. 04. 11:05","title":"Használt bútorokat árul az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"Vágvölgyi B. András","category":"velemeny","description":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált, afféle „legkisebbik fiú” népmesei karaktereként. Orbán önképe szerint egy kis ország nagy miniszterelnöke, és a nagy országok kis vezetői akarnak rajta bosszút állni, mert “kimondja az igazságot”.","shortLead":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált...","id":"20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a52c99-e377-48f7-8b0f-4e75c38e0669","keywords":null,"link":"/velemeny/20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","timestamp":"2019. február. 03. 15:12","title":"Vágvölgyi B. András: Korunk hőse vetélkedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb, de így kevesebbe is kerülő verzióján.","shortLead":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb...","id":"20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3228b48-7829-424b-b34e-636d4fcdc1e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","timestamp":"2019. február. 04. 16:03","title":"Olcsóbb Nintendo jöhet, nem is kell már sokat várni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","shortLead":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","id":"20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d43a3f-b4e4-489d-9a19-69be3ff6f02d","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","timestamp":"2019. február. 05. 07:38","title":"Már a címlapon hirdetik: a G-nap évfordulóján vált nevet a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság idei növekedése is nagyobb lehet a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által vártnál, ugyanakkor úgy látja, hogy Magyarországon is érdemes a világgazdasági lendület visszaesésére felkészülni, erre gazdaságvédelmi programot alakíthat ki a kormány tavasszal.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság idei növekedése is nagyobb lehet a Gazdasági Együttműködési és...","id":"20190203_Gazdasagvedelmi_programmal_keszul_a_kormany_a_gazdasag_visszaesesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0039978-d2ce-4157-a687-e0efcc665066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Gazdasagvedelmi_programmal_keszul_a_kormany_a_gazdasag_visszaesesere","timestamp":"2019. február. 03. 17:09","title":"Gazdaságvédelmi programmal készül a kormány a gazdaság visszaesésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Így többé nem a \"leplezetlenül politikai érdekeket szolgáló\" ügyészség irányít, hanem a bíróság, és kiderülhet, van-e magyar jogállam – így kommentálta Czeglédy Csaba az ügyészség hétfői bejelentését, hogy végre elkészült a vádirat ellene és 20 társa ellen.\r

\r

","shortLead":"Így többé nem a \"leplezetlenül politikai érdekeket szolgáló\" ügyészség irányít, hanem a bíróság, és kiderülhet, van-e...","id":"20190204_Megszolal_Czegledy_Csaba_miutan_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab3aeba-c721-4053-b487-31a4297f17ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megszolal_Czegledy_Csaba_miutan_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. február. 04. 10:08","title":"\"Emelt fővel állok a bíróság elé\" – így reagált a megvádolt Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásban kérdezte Szél Bernadett Székely Lászlót, hogy alkotmányos-e az Akadémia pénzeinek visszatartása. Az alapvető jogok biztosa azt javasolta, állapodjon meg az MTA és a minisztérium, hozzátéve, ő sokat nem tehet, de figyeli az MTA ügyét.","shortLead":"Írásban kérdezte Szél Bernadett Székely Lászlót, hogy alkotmányos-e az Akadémia pénzeinek visszatartása. Az alapvető...","id":"20190204_Alapveto_jogok_biztosa_korlatosak_a_lehetosegeim_de_figyelem_az_MTA_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bf846f-fa2d-4130-8255-37d40e008f10","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Alapveto_jogok_biztosa_korlatosak_a_lehetosegeim_de_figyelem_az_MTA_ugyet","timestamp":"2019. február. 04. 13:09","title":"Alapvető jogok biztosa az MTA-ról: Korlátozottak a lehetőségeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ee8bc4-ddff-4fe8-bd9d-84c3f78e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Thaiföld, Phuket árvízre hajlamos területeire tervezték ezt a vízen lebegő elektromos autót.","shortLead":"Thaiföld, Phuket árvízre hajlamos területeire tervezték ezt a vízen lebegő elektromos autót.","id":"20190204_cunami_auto_keteltu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ee8bc4-ddff-4fe8-bd9d-84c3f78e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740212fa-e25c-4a47-adce-2f562e7ab878","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_cunami_auto_keteltu","timestamp":"2019. február. 05. 05:24","title":"Morbid, de jól jöhet a vízen lebegő autó, amit a thaiföldi cunami ihletett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]