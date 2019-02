Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","shortLead":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","id":"20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d43a3f-b4e4-489d-9a19-69be3ff6f02d","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","timestamp":"2019. február. 05. 07:38","title":"Már a címlapon hirdetik: a G-nap évfordulóján vált nevet a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Módosította a sebességmérésre vonatkozó korábbi utasítást az az országos rendőrfőkapitány, nem kell közzétenni a rendőrség honlapján, hogy a közlekedésrendészet hol és mikor tervezi mozgó traffipaxok bevetését az országban.","shortLead":"Módosította a sebességmérésre vonatkozó korábbi utasítást az az országos rendőrfőkapitány, nem kell közzétenni...","id":"20190204_Nem_fogjak_tudni_az_autosok_hol_es_mikor_lesz_mozgo_traffipax","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80699708-62a4-46dc-bbb8-a84ac0def84b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_Nem_fogjak_tudni_az_autosok_hol_es_mikor_lesz_mozgo_traffipax","timestamp":"2019. február. 04. 08:28","title":"Nem fogják tudni az autósok, hol és mikor lesz mozgó traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cb40b6-f9d4-41c8-abbd-5c939c14e7ef","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt keresi a rendőrség Mondok Izsák Bálintot, aki információink szerint Mondok József fideszes, izsáki polgármester fia. Mondok másik fia jelenleg apjával együtt vádlott abban a büntetőügyben, ami azért indult, mert az uniós támogatásból felhúzott, fizető vendégeknek szánt házba egyszerűen beköltözött a településvezető.","shortLead":"Garázdaság miatt keresi a rendőrség Mondok Izsák Bálintot, aki információink szerint Mondok József fideszes, izsáki...","id":"20190204_Korozi_a_rendorseg_a_vadaszhazba_bekoltozo_polgarmester_fiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25cb40b6-f9d4-41c8-abbd-5c939c14e7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78b31ee-de32-43ca-9cb6-c4c7ab21442e","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Korozi_a_rendorseg_a_vadaszhazba_bekoltozo_polgarmester_fiat","timestamp":"2019. február. 04. 12:48","title":"Garázdaságért körözik a vadászházba beköltöző fideszes fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ef9223-1d0c-419a-955d-cbae1ca197fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemlítik a migrációt abban a dokumentumtervezetben, amelyet az EU és az Arab Liga írna alá, egyebek mellett az illegális bevándorlás visszaszorítására. Magyarország nem ment bele, hogy így legyen. ","shortLead":"Megemlítik a migrációt abban a dokumentumtervezetben, amelyet az EU és az Arab Liga írna alá, egyebek mellett...","id":"20190205_veto_europai_unio_arab_liga_ensz_globalis_migracios_csomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92ef9223-1d0c-419a-955d-cbae1ca197fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397195f7-e71e-474e-8fe8-eb1f6550e754","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_veto_europai_unio_arab_liga_ensz_globalis_migracios_csomag","timestamp":"2019. február. 05. 13:44","title":"Egy félmondat elég volt, hogy magára haragítsa az EU-t Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valós időben lehet majd tudni, pontosan mikor, hol, mi történik a dohánytermékekkel. A rendszer kiépítésére és ötévnyi üzemeltetésére 4 milliárd forintot szán az állami trafikcég. Az egyedi azonosítókért díjat számolhatnak fel a gyártóknak és az importőröknek.","shortLead":"Valós időben lehet majd tudni, pontosan mikor, hol, mi történik a dohánytermékekkel. A rendszer kiépítésére és ötévnyi...","id":"20190205_Nyomkovetot_szerelnek_minden_egyes_doboz_cigire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f345b7d1-67dd-4690-8ff6-2bfc970d3836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Nyomkovetot_szerelnek_minden_egyes_doboz_cigire","timestamp":"2019. február. 05. 14:08","title":"Lekövethető egyedi azonosítót raknak minden egyes doboz cigire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa47b36-0648-4335-a937-071692f143d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem ez volt az első alkalom, 1979-ben egy csőbombával a szobor arcának egy részét felrobbantották és horogkeresztet is festettek rá.\r

\r

","shortLead":"Nem ez volt az első alkalom, 1979-ben egy csőbombával a szobor arcának egy részét felrobbantották és horogkeresztet is...","id":"20190205_Kalapaccsal_estek_neki_Karl_Marx_siremlekenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa47b36-0648-4335-a937-071692f143d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a9c45-3aa0-44eb-af39-70780a95a1ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Kalapaccsal_estek_neki_Karl_Marx_siremlekenek","timestamp":"2019. február. 05. 18:56","title":"Kalapáccsal estek neki Karl Marx síremlékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasította és \"nem építő jellegűnek\" minősítette Teherán kedden azokat az aggodalmakat, amelyeket az Európai Unió (EU) fogalmazott meg az iráni rakétaprogram és az ország emberi jogi gyakorlata miatt.","shortLead":"Elutasította és \"nem építő jellegűnek\" minősítette Teherán kedden azokat az aggodalmakat, amelyeket az Európai Unió...","id":"20190205_Iran_visszautasitja_a_raketaprogramja_es_az_emberi_jogi_gyakorlata_miatti_EUs_aggodalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d92dd3-4c27-4222-84e3-e434f4e6fdc2","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Iran_visszautasitja_a_raketaprogramja_es_az_emberi_jogi_gyakorlata_miatti_EUs_aggodalmat","timestamp":"2019. február. 05. 08:52","title":"Irán visszautasítja a rakétaprogramja és az emberi jogi gyakorlata miatti EU-s aggodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c82e6d4-1214-4ab6-9e65-bf33ccdc8dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"„Megjelennek a kórház rendelésén, és VIP-kártyát is igényelnek, mégis támadják a Honvédkórházat.”","shortLead":"„Megjelennek a kórház rendelésén, és VIP-kártyát is igényelnek, mégis támadják a Honvédkórházat.”","id":"20190205_Beszolt_az_ellenzeki_kepviseloknek_a_honvedelmi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c82e6d4-1214-4ab6-9e65-bf33ccdc8dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edcea305-8b5e-48d6-9265-fee274d1f358","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Beszolt_az_ellenzeki_kepviseloknek_a_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. február. 05. 15:08","title":"Beszólt az ellenzéki képviselőknek a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]