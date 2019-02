Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5cbb8c7-7435-4ee4-8234-afda2ec8eb6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivőhöz hasonlóan Hörcsik Richárd is Magyarország elleni hecckampányról írt. ","shortLead":"A kormányszóvivőhöz hasonlóan Hörcsik Richárd is Magyarország elleni hecckampányról írt. ","id":"20190206_Kiderult_miert_nem_volt_hajlando_fogadni_a_kormany_a_holland_parlament_delegaciojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5cbb8c7-7435-4ee4-8234-afda2ec8eb6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5b3aa-a07d-4a84-bb7f-4622b3f61978","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Kiderult_miert_nem_volt_hajlando_fogadni_a_kormany_a_holland_parlament_delegaciojat","timestamp":"2019. február. 06. 09:37","title":"Az európai ügyek bizottságának elnöke is megmagyarázta, miért nem fogadták a holland delegációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapest fölényesen nyert a szavazáson, egymaga több szavazatot szerzett, mint Párizs, Athén, London, Firenze és Genf.\r

\r

","shortLead":"Budapest fölényesen nyert a szavazáson, egymaga több szavazatot szerzett, mint Párizs, Athén, London, Firenze és...","id":"20190205_Ha_Europa_legjobb_uti_celjara_kivancsi_ki_sem_kell_lepnie_az_orszagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc242547-df90-4ef1-a660-6a3e0e435f70","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Ha_Europa_legjobb_uti_celjara_kivancsi_ki_sem_kell_lepnie_az_orszagbol","timestamp":"2019. február. 05. 16:46","title":"Ha Európa legjobb úti céljára kíváncsi, ki sem kell lépnie az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok különféle vizsgálatok miatt gyakran összegyűjtik a leopárdfókák ürülékét. Az egy ilyenben, amelyet több mint egy évig tartottak lefagyasztva, egy még működőképes pendrive is volt. ","shortLead":"A tudósok különféle vizsgálatok miatt gyakran összegyűjtik a leopárdfókák ürülékét. Az egy ilyenben, amelyet több mint...","id":"20190205_pendrive_muanyag_leopardfoka_urulek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf21443-d2b2-47ef-987c-288360820e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_pendrive_muanyag_leopardfoka_urulek","timestamp":"2019. február. 05. 19:33","title":"Pendrive-ot találtak egy leopárdfóka ürülékében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c647edb6-8a07-4cf7-98e2-6ec61fa2d5db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi letiltások után sem állt le az összeesküvés-elméletek terjesztésével Alex Jones, sőt, megpróbálták kijátszani a rendszert. A Facebook most újra módosította a felhasználási feltételeit, és lecsapott a konteógyárakra.","shortLead":"A tavalyi letiltások után sem állt le az összeesküvés-elméletek terjesztésével Alex Jones, sőt, megpróbálták kijátszani...","id":"20190206_alex_jones_osszeeskuves_elmelet_konteogyaros_konspiracios_teoria_facebook_oldal_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c647edb6-8a07-4cf7-98e2-6ec61fa2d5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d923fa-0433-4027-a6c7-8c205a228a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_alex_jones_osszeeskuves_elmelet_konteogyaros_konspiracios_teoria_facebook_oldal_torlese","timestamp":"2019. február. 06. 10:33","title":"Lecsapott a Facebook: újabb 22 oldalát törölték az összeesküvés-elméleteket terjesztő rádiósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig teljes egészében az állami tulajdonú vállalat fizette. A háttérben ismét a plakátkampány-guru Balásy Gyula sejlik fel.","shortLead":"Pedig teljes egészében az állami tulajdonú vállalat fizette. A háttérben ismét a plakátkampány-guru Balásy Gyula sejlik...","id":"20190205_Nem_arulja_el_a_Szerencsejatek_Zrt_mennyi_kozpenzbe_kerult_a_Stingkoncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c71a1fc-c94c-446e-9520-08361bdf8405","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Nem_arulja_el_a_Szerencsejatek_Zrt_mennyi_kozpenzbe_kerult_a_Stingkoncert","timestamp":"2019. február. 05. 10:11","title":"Nem árulja el a Szerencsejáték Zrt., mennyi közpénzbe került a Sting-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt új játékot engedélyeztetett a Szerencsejáték Zrt. ","shortLead":"Öt új játékot engedélyeztetett a Szerencsejáték Zrt. ","id":"20190206_Uj_sorsjegyeket_dobnak_piacra_ime_a_neveik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9a58a6-1b74-4c81-8d4d-a4ef7e40a128","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Uj_sorsjegyeket_dobnak_piacra_ime_a_neveik","timestamp":"2019. február. 06. 08:51","title":"Új sorsjegyeket dobnak piacra, íme a nevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cb40b6-f9d4-41c8-abbd-5c939c14e7ef","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt keresi a rendőrség Mondok Izsák Bálintot, aki információink szerint Mondok József fideszes, izsáki polgármester fia. Mondok másik fia jelenleg apjával együtt vádlott abban a büntetőügyben, ami azért indult, mert az uniós támogatásból felhúzott, fizető vendégeknek szánt házba egyszerűen beköltözött a településvezető.","shortLead":"Garázdaság miatt keresi a rendőrség Mondok Izsák Bálintot, aki információink szerint Mondok József fideszes, izsáki...","id":"20190204_Korozi_a_rendorseg_a_vadaszhazba_bekoltozo_polgarmester_fiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25cb40b6-f9d4-41c8-abbd-5c939c14e7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78b31ee-de32-43ca-9cb6-c4c7ab21442e","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Korozi_a_rendorseg_a_vadaszhazba_bekoltozo_polgarmester_fiat","timestamp":"2019. február. 04. 12:48","title":"Garázdaságért körözik a vadászházba beköltöző fideszes fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e26f6ad-9ad5-4fd2-93a4-ca041dbf26e5","c_author":"Varga Ferenc","category":"elet","description":"A Teljesen idegenek szerény kis filmnek indult, de nagyon gyorsan világszenzáció lett. Az olasz eredeti rendezőjével, Paolo Genovesével, és a BÚÉK című magyar verziót jegyző Goda Krisztinával beszélgettünk erről a meghökkentő kulturális jelenségről. Genovese mesélt arról, melyik volt a kedvence a tizenhat külföldi feldolgozás közül, mi a baja a magyar verzió befejezésével, és melyik magyar színész alakítását szerette a legjobban.","shortLead":"A Teljesen idegenek szerény kis filmnek indult, de nagyon gyorsan világszenzáció lett. Az olasz eredeti rendezőjével...","id":"20190204_Teljesen_idegenek_BUEK_Goda_Krisztina_Paolo_Genovese_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e26f6ad-9ad5-4fd2-93a4-ca041dbf26e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db40a6a4-2a7e-4722-98a9-449de9637cf8","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Teljesen_idegenek_BUEK_Goda_Krisztina_Paolo_Genovese_interju","timestamp":"2019. február. 04. 20:00","title":"A párok boldogan mennek haza, de mi tudjuk a titkaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]