Az Átlátszó többszöri kérésére sem adták ki, mivel foglalkozik a Magyar Foundation of North America nevű szervezet, amely több mint 600 millió forint közpénzt kap évente. A Külügyminisztérium először le is tagadta, hogy lennének a pénzköltést igazoló dokumentumok, de miután beperelték őket, kiderült, hogy több is van. Az Átlátszó többszöri kérésére sem adták ki, mivel foglalkozik a Magyar Foundation of North America nevű szervezet, amely több mint 600 millió forint közpénzt kap évente. A Külügyminisztérium először le is tagadta, hogy lennének a pénzköltést igazoló dokumentumok, de miután beperelték őket, kiderült, hogy több is van. Végrehajtást indítottak a Külügyminisztérium ellen 2019. február. 08. 14:13 A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem újabb beruházásokra kényszerítette a gyártókat és a gyógyszertárakat. Az ebből adódott többletköltségük milliárdos, nem szeretnék egyedül vállalni. A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem újabb beruházásokra kényszerítette a gyártókat és a gyógyszertárakat. Az ebből adódott többletköltségük milliárdos, nem szeretnék egyedül vállalni. Gyógyszerdrágulást hozhat egy új uniós szabályozás 2019. február. 08. 17:27 Törölni kényszerült áruházából egy hasznosnak tűnő Chrome-bővítményt a Google, a program ugyanis bár elvégezte dolgát, nem várt jelenséget is okozott: reklámokkal bombázta a felhasználókat. Milliókat csapott be egy Chrome-bővítmény, felugró reklámokat szabadít a gépekre 2019. február. 10. 09:03 A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat közhivatal, kulturális intézmény vagy közjogi méltóságok számára, így került a volt kulturális államtitkárhoz is tartós megőrzésre kettő kép a pécsi városházán lévő irodahelyiségébe. A múzeumnak összesen 13 műtárgya található meg a pécsi városházán. Két képet helyezett letétbe a pécsi múzeum Hoppál Péter irodájában 2019. február. 08. 15:43 Először nyertek összetettben világkupát a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók. Megnyerték a világkupát, történelmet írt a magyar férfi váltó 2019. február. 09. 21:31 Ételmaradék égett a konyhában. Tűz ütött ki egy budapesti idősek otthonában 2019. február. 10. 08:56 A Budai Várban megtiltották a neonáci rendezvényt, ezért a Városmajorból indult a "Kitörés túra" - rendőri biztosítással. Becsület napja: vaskeresztekkel, Árpád-sávos lobogókkal vonultak a szélsőjobbosok - videó 2019. február. 09. 15:15 Birtokunkba jutott annak a beszélgetésnek az összefoglalója, amiben a miniszter részletesen elmondja egy akadémikus kollégájának, hogyan végzik ki az MTA kutatóintézeteit. „Én vagyok az MTA legjobb barátja" – megszereztük az MTA-ellenes Palkovics-tervet 2019. február. 08. 15:55