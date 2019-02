Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eae7b9d-30f3-46c3-a30f-2fc4bdedafb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akadt olyan cég is, ahol azonnal be akarták szüntetni a munkát, aztán elmagyarázták nekik, hogy sztrájkot nem lehet egyik pillanatról a másikra elkezdeni.","shortLead":"Akadt olyan cég is, ahol azonnal be akarták szüntetni a munkát, aztán elmagyarázták nekik, hogy sztrájkot nem lehet...","id":"20190212_Sorra_lepnek_be_a_dolgozok_a_szakszervezetekbe_az_Audisztrajk_sikeren_felbuzdulva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eae7b9d-30f3-46c3-a30f-2fc4bdedafb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4469c9b-5622-4616-9733-01609378267f","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Sorra_lepnek_be_a_dolgozok_a_szakszervezetekbe_az_Audisztrajk_sikeren_felbuzdulva","timestamp":"2019. február. 12. 06:14","title":"Sorra lépnek be a dolgozók a szakszervezetekbe az Audi-sztrájk sikerén felbuzdulva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd41a6-0612-49b9-b43c-ca665e2ec842","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkája újdonságát élőben először a márciusi Genfi Autószalonon lehet majd megtekinteni.","shortLead":"A VW konszern cseh márkája újdonságát élőben először a márciusi Genfi Autószalonon lehet majd megtekinteni.","id":"20190213_ilyen_meno_a_skoda_uj_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd41a6-0612-49b9-b43c-ca665e2ec842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20b452b-cda3-456e-9de9-ffede13185ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_ilyen_meno_a_skoda_uj_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2019. február. 13. 11:21","title":"Ilyen menő a Skoda új elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United 2-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a menedzser szerint jelentős minőségkülönbség van a két együttes között.","shortLead":"A Manchester United 2-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a menedzser szerint...","id":"20190213_manchester_united_psg_solskjaer_tuchel_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9b74f0-0393-41a9-aab0-f912ca8e418f","keywords":null,"link":"/sport/20190213_manchester_united_psg_solskjaer_tuchel_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 13. 11:43","title":"\"A PSG más szintet képvisel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9afacb-ad61-473c-8f1e-ae3fae4b47e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából megegyezik a kötelezőre kifizetett károk átlagos összege és a casco után fizetett átlagos összeg.","shortLead":"Nagyjából megegyezik a kötelezőre kifizetett károk átlagos összege és a casco után fizetett átlagos összeg.","id":"20190213_autobaleset_karesemeny_kgfb_casco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9afacb-ad61-473c-8f1e-ae3fae4b47e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2943b6-1a93-4902-b9b6-d56c9aa6a20c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autobaleset_karesemeny_kgfb_casco","timestamp":"2019. február. 13. 10:06","title":"Még egy sima koccanás is közel 400 ezer forintba kerül mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó közreműködésével. Az egyik fejezetben a Németországban dolgozó magyar prostituáltakról beszél egy kutató. Ezt mutatjuk most be.","shortLead":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó...","id":"20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5299-9058-4b0d-a6dd-63862a96e93c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","timestamp":"2019. február. 13. 21:00","title":"„A jó strici az, aki minél jobban ki tudja zsákmányolni az úton dolgozó nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette az európai polgári kezdeményezést, egymillió szignót kell összegyűjteni. ","shortLead":"Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette az európai polgári kezdeményezést, egymillió szignót kell összegyűjteni. ","id":"20190212_Indulhat_az_alairasgyujtes_az_ecigi_szigorubb_szabalyozasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe67c1d3-7f8a-4624-945a-c55868b41554","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Indulhat_az_alairasgyujtes_az_ecigi_szigorubb_szabalyozasaert","timestamp":"2019. február. 12. 18:51","title":"Indulhat az aláírásgyűjtés az e-cigi szigorúbb szabályozásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc21fdb8-4018-4a84-847e-a0ee098dac01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyedülálló tárlata lesz a Budapesti Fotófesztivál egyik legnagyobb dobása.","shortLead":"A rendező egyedülálló tárlata lesz a Budapesti Fotófesztivál egyik legnagyobb dobása.","id":"20190212_David_Lynch_videoban_uzent_a_magyaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc21fdb8-4018-4a84-847e-a0ee098dac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912216fe-4a3b-464a-a180-6c1c5e638fe2","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_David_Lynch_videoban_uzent_a_magyaroknak","timestamp":"2019. február. 12. 09:25","title":"David Lynch videóban üzent a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacd251b-a3cf-4393-a8b7-8840599461dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tudták például, hogy 13 évesnél már nem is lehet idősebb egy turistabusz? ","shortLead":"Tudták például, hogy 13 évesnél már nem is lehet idősebb egy turistabusz? ","id":"20190212_kirandulobusz_razzia_kormanyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bacd251b-a3cf-4393-a8b7-8840599461dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5878f25-b54f-40eb-b5a5-a568b1d314e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_kirandulobusz_razzia_kormanyhivatal","timestamp":"2019. február. 12. 17:09","title":"Rászáll a kirándulóbuszokra a hatóság, akár 600 ezer is lehet a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]