[{"available":true,"c_guid":"5c852c28-1f88-4483-9941-63c51d738852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyakran arra közlekedő autósok nagy ívben kerülik a méretes kátyút, de sajnos sokan csak későn veszik észre.","shortLead":"A gyakran arra közlekedő autósok nagy ívben kerülik a méretes kátyút, de sajnos sokan csak későn veszik észre.","id":"20190206_a_nap_fotoja_a_10es_ut_hirhedt_katyujanak_egyetlen_napi_disztarcsa_termese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c852c28-1f88-4483-9941-63c51d738852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c888dd0f-e3b7-4b51-9aaf-217040de503a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_a_nap_fotoja_a_10es_ut_hirhedt_katyujanak_egyetlen_napi_disztarcsa_termese","timestamp":"2019. február. 06. 06:41","title":"A nap fotója: a 10-es út hírhedt kátyújának egyetlen napi dísztárcsatermése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc114dd-b453-4d1c-900f-5e6b86dfb042","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Westeros legnagyobb hősei és gaztevői egy képgalériában.","shortLead":"Westeros legnagyobb hősei és gaztevői egy képgalériában.","id":"20190207_Tronok_harca_befejezo_evad_hivatalos_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fc114dd-b453-4d1c-900f-5e6b86dfb042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b051a6-ab72-41b4-aeba-500d12b878f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Tronok_harca_befejezo_evad_hivatalos_fotok","timestamp":"2019. február. 07. 11:29","title":"Nem múlik a tél, épp csak most érkezett meg: itt vannak a Trónok harca hivatalos fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa47b36-0648-4335-a937-071692f143d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem ez volt az első alkalom, 1979-ben egy csőbombával a szobor arcának egy részét felrobbantották és horogkeresztet is festettek rá.\r

","id":"20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc612b9-7c1f-4bfa-8168-f2817f44d668","keywords":null,"link":"/sport/20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","timestamp":"2019. február. 05. 17:42","title":"Döntött a jövőjéről a Győr sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","shortLead":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","id":"20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67bf106-457c-4695-9795-1dbeee3f9692","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","timestamp":"2019. február. 07. 11:21","title":"Átadták az első Bugatti Chiron Sportot, mutatjuk a katari vevő hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38c13c9-a572-417e-8d25-ca02d85ff6a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Costa Rica volt elnökét egy békeaktivista vádolta meg.","shortLead":"Costa Rica volt elnökét egy békeaktivista vádolta meg.","id":"20190206_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_egyik_Nobelbekedijast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38c13c9-a572-417e-8d25-ca02d85ff6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5d2014-8c48-4c36-a66e-e06fb0907b97","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_egyik_Nobelbekedijast","timestamp":"2019. február. 06. 10:36","title":"Szexuális zaklatással vádolják az egyik Nobel-békedíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És a koncertnaptára is egyre zsúfoltabb.","shortLead":"És a koncertnaptára is egyre zsúfoltabb.","id":"20190206_Februar_vegen_jon_ki_Curtis_a_rehabrol_szponzorai_kitartnak_mellette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb82aad8-a51d-45c6-819f-8ee97fa2f521","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Februar_vegen_jon_ki_Curtis_a_rehabrol_szponzorai_kitartnak_mellette","timestamp":"2019. február. 06. 10:15","title":"Február végén jön ki Curtis a rehabról, szponzorai kitartnak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]