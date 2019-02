Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01c2370-78b8-43ad-8689-9ebcf7484101","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hagyományos világképet alapjában felforgató evolúcióelmélet atyja, Charles Darwin kétszáztíz éve ezen a napon, 1809. február 12-én született. ","shortLead":"A hagyományos világképet alapjában felforgató evolúcióelmélet atyja, Charles Darwin kétszáztíz éve ezen a napon, 1809...","id":"20190212_charles_darwin_szuletesenek_210_evforduloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01c2370-78b8-43ad-8689-9ebcf7484101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee8c0a-5f77-4001-a65b-d75b3dc6924b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_charles_darwin_szuletesenek_210_evforduloja","timestamp":"2019. február. 12. 10:03","title":"210 éve született az ember, aki mindent a feje tetejére állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset egyik vádlottja a Blikknek nyilatkozott, miután szívbetegsége miatt kiengedték a börtönből.","shortLead":"A Dózsa György úti baleset egyik vádlottja a Blikknek nyilatkozott, miután szívbetegsége miatt kiengedték a börtönből.","id":"20190213_M_Richard_Tudom_hogy_az_en_esetemben_nem_lesz_felfuggesztett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1156caf-432e-4080-a038-e2c1c1812287","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_M_Richard_Tudom_hogy_az_en_esetemben_nem_lesz_felfuggesztett","timestamp":"2019. február. 13. 06:27","title":"M. Richárd: Tudom, hogy az én esetemben nem lesz felfüggesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Los Angeles Lakers sportolója nemrég élesben is kipróbálta, milyen a Nike önmegkötő/önbefűzős cipőjében egy egész kosármeccset lejátszani. A nagy napról fotók is készültek.","shortLead":"A Los Angeles Lakers sportolója nemrég élesben is kipróbálta, milyen a Nike önmegkötő/önbefűzős cipőjében egy egész...","id":"20190212_nike_onmegkoto_cipo_onbefuzos_cipo_marty_mcfly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8521a69-caf2-4386-b00e-e9dbb7d2dac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_nike_onmegkoto_cipo_onbefuzos_cipo_marty_mcfly","timestamp":"2019. február. 12. 10:33","title":"Közelebbről is megmutatjuk a cipőt, amelyhez hasonlót csak Marty McFly lábán láttunk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a08723-897f-4a11-8739-2877806fcc17","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Pillecukorteszt újratöltve.","shortLead":"Pillecukorteszt újratöltve.","id":"20190212_Ettol_is_meglepo_dologtol_is_fugg_az_onuralom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2a08723-897f-4a11-8739-2877806fcc17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99217baa-b8c8-4ec0-8b43-df7bbcd9139b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190212_Ettol_is_meglepo_dologtol_is_fugg_az_onuralom","timestamp":"2019. február. 12. 12:15","title":"Ettől a meglepő dologtól is függ az önuralom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ebek eddig is problémát okoztak a városban, de a négysávos útra korábban nem szaladtak ki.","shortLead":"Az ebek eddig is problémát okoztak a városban, de a négysávos útra korábban nem szaladtak ki.","id":"20190212_Falkaba_verodott_kutyak_okoztak_kisebb_kozlekedesi_kaoszt_Pasztonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669f9de9-884a-4c64-806c-97261250949c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_Falkaba_verodott_kutyak_okoztak_kisebb_kozlekedesi_kaoszt_Pasztonal","timestamp":"2019. február. 12. 11:55","title":"Falkába verődött kutyák okoztak kisebb közlekedési káoszt Pásztónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan részletes tájékoztatást is közzétesz a kormány, ám a vállalkozásokat arra figyelmeztetik: mindenképpen készüljenek fel arra, hogy a britek megállapodás nélkül lépnek ki az EU-ból.","shortLead":"Hamarosan részletes tájékoztatást is közzétesz a kormány, ám a vállalkozásokat arra figyelmeztetik: mindenképpen...","id":"20190213_Felebredt_a_kormany_keszulnek_a_no_deal_Brexit_negativ_hatasait_kezelo_jogszabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77678b06-bffa-45fd-addf-2a29bbe13b65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Felebredt_a_kormany_keszulnek_a_no_deal_Brexit_negativ_hatasait_kezelo_jogszabalyok","timestamp":"2019. február. 13. 10:09","title":"Felébredt a kormány: készülnek a no deal Brexit negatív hatásait kezelő jogszabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7e91c5-b2a1-46f4-b443-b7dcdfb1e4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkatársunk valtonos embereket látott a helyszínen. ","shortLead":"Munkatársunk valtonos embereket látott a helyszínen. ","id":"20190213_Valtonos_biztonsagiak_igyekeznek_tavol_tartani_a_kivancsiskodokat_a_Fidesz_balatoni_frakcioulesetol__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7e91c5-b2a1-46f4-b443-b7dcdfb1e4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb928374-bd72-40e9-93c6-c1011e31ffc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Valtonos_biztonsagiak_igyekeznek_tavol_tartani_a_kivancsiskodokat_a_Fidesz_balatoni_frakcioulesetol__fotok","timestamp":"2019. február. 13. 13:23","title":"O1G-feliratú táblákkal tüntetnek Orbán ellen a balatoni frakcióülésen – fotók a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Absher néven fejlesztett kormányzati ügyintézésre alkalmas appot Szaúd-Arábia kormánya, csakhogy a program nyomkövetőként is működik, a szaúdi nők mozgását lehet vele megfigyelni. Az alkalmazás a Google és az Apple boltjában is megtalálható, a jogvédők szerint a két technológiai cég ezzel hozzájárul a szaúdi nők elnyomásához.","shortLead":"Absher néven fejlesztett kormányzati ügyintézésre alkalmas appot Szaúd-Arábia kormánya, csakhogy a program...","id":"20190213_apple_google_absher_alkalmazas_szaud_arabia_jogvedo_szerveztek_amnesty_international","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43899c6-0fdd-4e19-8cba-5338d6443e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_apple_google_absher_alkalmazas_szaud_arabia_jogvedo_szerveztek_amnesty_international","timestamp":"2019. február. 13. 16:03","title":"Kiakadtak a jogvédők: olyan alkalmazás készült, amellyel a szaúdi férfiak követni tudják, merre járnak a feleségeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]