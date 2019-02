Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e24914d4-4a66-4e00-9587-9dc068709ce6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha a Citroën C5 AirCross bezsebeli a rangos autós díjat, akkor azt elsősorban kényelmes rugózásának, puha üléseinek és praktikus kialakításának köszönheti majd. Gyorsan kipróbáltuk, jövünk minden részlettel, így többek közt a hazai árakkal is. ","shortLead":"Ha a Citroën C5 AirCross bezsebeli a rangos autós díjat, akkor azt elsősorban kényelmes rugózásának, puha üléseinek és...","id":"20190212_konnyen_az_ev_autoja_lehet_2019ben_ez_a_most_hazankba_jott_citroen_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24914d4-4a66-4e00-9587-9dc068709ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db21cb-03f7-4f50-bad4-663a1bd48ed8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_konnyen_az_ev_autoja_lehet_2019ben_ez_a_most_hazankba_jott_citroen_divatterepjaro","timestamp":"2019. február. 12. 15:21","title":"Könnyen az Év Autója lehet 2019-ben ez a most hazánkba jött Citroën divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint ellehetetlenítik a sztrájkolni készülőket, a cégvezetés tagadja ezt.","shortLead":"A szakszervezet szerint ellehetetlenítik a sztrájkolni készülőket, a cégvezetés tagadja ezt.","id":"20190213_1600_dolgozo_kozul_otvenen_kezdtek_el_sztrajkolni_a_miskolci_alkatreszgyarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f875fe-4e93-4832-b5e4-079252388565","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_1600_dolgozo_kozul_otvenen_kezdtek_el_sztrajkolni_a_miskolci_alkatreszgyarban","timestamp":"2019. február. 13. 19:44","title":"1600 dolgozó közül ötvenen kezdtek el sztrájkolni a miskolci alkatrészgyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a58a85-11de-4649-8121-b235ae7db164","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kell ennél cukibb elismerés?","shortLead":"Kell ennél cukibb elismerés?","id":"20190212_Grammy_hazi_keszitesu_dij_Pink_Beautiful_Trauma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06a58a85-11de-4649-8121-b235ae7db164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21f82ba-11ed-47af-842c-cc7b8be8357b","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Grammy_hazi_keszitesu_dij_Pink_Beautiful_Trauma","timestamp":"2019. február. 12. 16:59","title":"Nem nyert Grammyt, házi készítésű díjjal lepték meg a gyerekei Pinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401f6bed-67f1-40dc-8812-c5379829e236","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag a kanadai kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak rá, hogy egy cégnek segítsen elkerülni egy bírósági eljárást. ","shortLead":"Állítólag a kanadai kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak rá, hogy egy cégnek segítsen elkerülni egy bírósági...","id":"20190213_Korrupcio_gyanuja_miatt_lemondott_egy_kanadai_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=401f6bed-67f1-40dc-8812-c5379829e236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c88b24-8861-4c4f-a7f3-93945200dcb0","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Korrupcio_gyanuja_miatt_lemondott_egy_kanadai_miniszter","timestamp":"2019. február. 13. 05:00","title":"Korrupció gyanúja miatt lemondott egy kanadai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube-on aktuálisan népszerű zenéket listázó funkció, amely a legnépszerűbb zeneszámok, előadók, zenei videók és felkapott videók ranglistáit is felhasználók elé tárja.","shortLead":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube-on aktuálisan népszerű zenéket listázó funkció, amely a legnépszerűbb...","id":"20190212_youtube_slagerlistak_magyar_toplista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3d2ca6-0056-42de-9d9a-184df4fc5a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_youtube_slagerlistak_magyar_toplista","timestamp":"2019. február. 12. 14:03","title":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube „legnépszerűbb” funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencvárosi Torna Club újjáalakította 1957-ben megszűnt gyorskorcsolya-szakosztályát, és rögtön nagy neveket igazolt.","shortLead":"A Ferencvárosi Torna Club újjáalakította 1957-ben megszűnt gyorskorcsolya-szakosztályát, és rögtön nagy neveket igazolt.","id":"20190213_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_short_track","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8797abd-fc86-41d3-865d-578df52b2068","keywords":null,"link":"/sport/20190213_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_short_track","timestamp":"2019. február. 13. 14:54","title":"Olimpiai bajnokokat igazolt az FTC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","shortLead":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","id":"20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a81d8ff-f318-4bdd-ad8d-13e920b71e31","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","timestamp":"2019. február. 12. 08:14","title":"Karácsony: Súlyos hibát követtem el, bocsánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia és Sergio Mattarella olasz államfő megerősítette, hogy \"mindkét ország fontosnak tartja a francia-olasz viszonyt\" – közölte a francia elnöki hivatal a két állam feszültté vált diplomáciai viszonyával kapcsolatban kedd este.","shortLead":"Emmanuel Macron francia és Sergio Mattarella olasz államfő megerősítette, hogy \"mindkét ország fontosnak tartja...","id":"20190213_emmanuel_macron_sergio_mattarella_targyalas_francia_olasz_viszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c31c96b-bb43-40eb-b1fd-af5782d22569","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_emmanuel_macron_sergio_mattarella_targyalas_francia_olasz_viszony","timestamp":"2019. február. 13. 07:32","title":"Kibékülni látszik Macron és az olasz elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]