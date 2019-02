Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201907_a_csalad_erve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6121c340-268a-4eca-b767-1290f24949ca","keywords":null,"link":"/itthon/201907_a_csalad_erve","timestamp":"2019. február. 14. 09:00","title":"Nagy Gábor: A család érve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Nego csütörtökön, Székesfehérváron, a polgármester előtt tette le az állampolgársági esküt.","shortLead":"Loic Nego csütörtökön, Székesfehérváron, a polgármester előtt tette le az állampolgársági esküt.","id":"20190214_loic_nego_magyar_allampolgar_mol_vidi_fc_fifa_honositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a183bbd5-5979-4009-8a44-357da1a715c4","keywords":null,"link":"/sport/20190214_loic_nego_magyar_allampolgar_mol_vidi_fc_fifa_honositas","timestamp":"2019. február. 14. 11:01","title":"Magyar állampolgár lett a Vidi franciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több politikus a szólásszabadsághoz fűződő emberi jogainak sérelme miatt fordult a bírósághoz. 