[{"available":true,"c_guid":"000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bértárgyalások ugyanakkor továbbra is eredménytelenek a szakszervezet szerint.","shortLead":"A bértárgyalások ugyanakkor továbbra is eredménytelenek a szakszervezet szerint.","id":"20190115_Megalakult_a_sztrajkbizottsag_a_gyori_Audinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994d7ad4-7767-46a9-9b85-ba143cb1b6f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Megalakult_a_sztrajkbizottsag_a_gyori_Audinal","timestamp":"2019. január. 15. 10:15","title":"Megalakult a sztrájkbizottság a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jelentős béremeléseket jelentett be az Auchan és a Spar, kiemelve a versenyképes fizetések és az alkalmazottak megbecsülésének jelentőségét.","shortLead":"Jelentős béremeléseket jelentett be az Auchan és a Spar, kiemelve a versenyképes fizetések és az alkalmazottak...","id":"20190114_auchan_beremeles_fizetes_alkalmazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9aab4e-0ac8-48d0-ac52-18cc245afca4","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_auchan_beremeles_fizetes_alkalmazott","timestamp":"2019. január. 14. 21:13","title":"A Spar után az Auchan is nagyot emel a béreken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Logan Paul újraértelmezte az újévi fogadalmakat.","shortLead":"Logan Paul újraértelmezte az újévi fogadalmakat.","id":"20190114_Kiakadtak_a_YouTubesztaron_aki_egy_honapra_meleg_akar_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c62dd76-36bb-44cb-a201-d25ce617d647","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Kiakadtak_a_YouTubesztaron_aki_egy_honapra_meleg_akar_lenni","timestamp":"2019. január. 14. 10:31","title":"Kiakadtak a YouTube-sztáron, aki egy hónapra meleg akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időpont még nem ismert, azt január 17-én jelentik be.","shortLead":"Az időpont még nem ismert, azt január 17-én jelentik be.","id":"20190115_Orszagos_sztrajkot_hirdet_a_kozszolgalati_dolgozok_szakszervezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52616b4e-cd0b-4ac3-b114-5264c34e4c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Orszagos_sztrajkot_hirdet_a_kozszolgalati_dolgozok_szakszervezete","timestamp":"2019. január. 15. 15:34","title":"Országos sztrájkot hirdet a közszolgálati dolgozók szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f4bc5c-bf00-4339-ba25-a1b526c95ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hosszú távú célok elérése érdekében csökkenti a SpaceX-nél dolgozók számát Elon Musk. A leépítés 10 százalékról szól, amely nagyjából 600 főt jelent.","shortLead":"A hosszú távú célok elérése érdekében csökkenti a SpaceX-nél dolgozók számát Elon Musk. A leépítés 10 százalékról szól...","id":"20190114_elon_musk_spacex_kirugas_leepites_tesla_urhajo_internethalozat_muholdrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04f4bc5c-bf00-4339-ba25-a1b526c95ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5174dd47-575d-4160-984a-37bb71d891d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_elon_musk_spacex_kirugas_leepites_tesla_urhajo_internethalozat_muholdrendszer","timestamp":"2019. január. 14. 15:33","title":"Tömeges elbocsátás Elon Musk cégénél, 600 embert tesznek lapátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felvételeket küldött a Csang'o-4 kínai űrszonda, mely a világon elsőként landolt a Hold \"sötét\" oldalán.","shortLead":"Felvételeket küldött a Csang'o-4 kínai űrszonda, mely a világon elsőként landolt a Hold \"sötét\" oldalán.","id":"20190113_hold_sotet_oldala_csango_4_urszonda_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c1191d-8d3c-4d9b-b86f-005182be8805","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_hold_sotet_oldala_csango_4_urszonda_kina","timestamp":"2019. január. 13. 18:03","title":"Íme a képek a Hold azon oldaláról, amit a Földről sosem látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek nemét viszont még a szülei sem tudják – állítólag.","shortLead":"A gyerek nemét viszont még a szülei sem tudják – állítólag.","id":"20190114_Meghan_Markle_elarulta_mikorra_varja_a_babat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c884f803-fed1-4a34-93bd-db1424d54179","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Meghan_Markle_elarulta_mikorra_varja_a_babat","timestamp":"2019. január. 14. 14:22","title":"Meghan Markle elárulta, mikorra várja a babát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9cc3fb-8e84-477d-98e6-cd267272bf98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hegyomlásnyi nyomatékú új Ram Heavy Dutyval szinte bármit el lehet vontatni.","shortLead":"A hegyomlásnyi nyomatékú új Ram Heavy Dutyval szinte bármit el lehet vontatni.","id":"20190115_uj_amerikai_szornyeteg_amelynek_a_kisebb_motorja_is_64_literes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce9cc3fb-8e84-477d-98e6-cd267272bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f233e31c-51fb-4159-a0da-b44cdf32202c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_uj_amerikai_szornyeteg_amelynek_a_kisebb_motorja_is_64_literes","timestamp":"2019. január. 15. 11:21","title":"Új amerikai szörnyeteg, amelynek a kisebb motorja is 6,4 literes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]