[{"available":true,"c_guid":"40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félt a zsarolók bosszújától - a Magyar Nemzetnek adott interjúban ezzel magyarázza a Fenyő János médiavállalkozó megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamás egykori úszószövetségi elnök, hogy miért nem fordult a rendőrséghez az újabb zsarolási kísérlet miatt. \r

","shortLead":"Félt a zsarolók bosszújától - a Magyar Nemzetnek adott interjúban ezzel magyarázza a Fenyő János médiavállalkozó...","id":"20190216_Gyarfas_a_zsarolas_alatt_penzugyi_kovetelest_ertettem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64db22a-f10e-48f9-8636-fdd160eb5144","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Gyarfas_a_zsarolas_alatt_penzugyi_kovetelest_ertettem","timestamp":"2019. február. 16. 08:20","title":"Gyárfás: \"a zsarolás alatt pénzügyi követelést értettem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Fának rohantak az autójukkal. ","shortLead":"Fának rohantak az autójukkal. ","id":"20190214_Harman_meghaltak_egy_Bekes_megyeben_tortent_balesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359840f8-bbbd-4f86-96a8-0e6f241cf0e0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190214_Harman_meghaltak_egy_Bekes_megyeben_tortent_balesetben","timestamp":"2019. február. 14. 17:44","title":"Hárman meghaltak egy Békés megyében történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545a7d33-9655-47de-a11a-a21579f7636c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy amerikai pizzalánc keltette fel Shane Dawson figyelmét, amelyről az a hír járja, hogy újrahasznosítja a megmaradt pizzákat. Filmje azonban csak arra volt jó, hogy százezreket dühítsen fel.","shortLead":"Ezúttal egy amerikai pizzalánc keltette fel Shane Dawson figyelmét, amelyről az a hír járja, hogy újrahasznosítja...","id":"20190214_chuck_e_cheese_ujrasutott_pizza_shane_dawson_konspiracios_teoria_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=545a7d33-9655-47de-a11a-a21579f7636c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25674429-63c7-40dc-ba54-9a90d9f89d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_chuck_e_cheese_ujrasutott_pizza_shane_dawson_konspiracios_teoria_youtube","timestamp":"2019. február. 14. 17:33","title":"A pizzériák rémálma: milliók dőltek be a YouTubernek, aki azt állította, újrasütik a nem eladott pizzákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62ec2c2-6fbc-4188-9215-ff10d405b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ambiciózus projektbe fog a NASA 2023-ban: egy új űrtávcsövet állítanak majd Föld körüli pályára, hogy minden eddiginél több adatot gyűjtesen a világűrről.","shortLead":"Ambiciózus projektbe fog a NASA 2023-ban: egy új űrtávcsövet állítanak majd Föld körüli pályára, hogy minden eddiginél...","id":"20190214_nasa_spherex_urtavcso_vilagegyetem_keletkezese_mi_volt_az_osrobbanas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62ec2c2-6fbc-4188-9215-ff10d405b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe006795-dea6-46bd-be68-3a573bdcfda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_nasa_spherex_urtavcso_vilagegyetem_keletkezese_mi_volt_az_osrobbanas_utan","timestamp":"2019. február. 14. 14:03","title":"10 milliárd fényévre nézne el a NASA, hogy megtudja, hogyan keletkezett az univerzum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán által belengetett 10 milliós hitel. ","shortLead":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán...","id":"20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b40e43-d6c5-452f-8bc3-4d55808e42f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","timestamp":"2019. február. 15. 06:51","title":"A lakosság jelentős részét biztosan nem érinti Orbán nagy ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 1 milliót szeretett volna a kasszából, de csak 31 ezer forintot sikerült elvinnie. Az ügyészség vádat emelt ellene.","shortLead":"A férfi 1 milliót szeretett volna a kasszából, de csak 31 ezer forintot sikerült elvinnie. Az ügyészség vádat emelt...","id":"20190215_Megvarta_a_zarorat_es_kessel_tamadt_a_nagymarosi_jegypenztarosra_a_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aba361d-e2c4-4c63-ae76-0c0f711d1073","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Megvarta_a_zarorat_es_kessel_tamadt_a_nagymarosi_jegypenztarosra_a_ferfi","timestamp":"2019. február. 15. 12:34","title":"Megvárta a zárórát, majd késsel támadt a távozó nagymarosi jegypénztárosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33438aba-7dd3-47a6-86aa-0a8ac5b16de7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lapinformációk szerint Jason Momoa is csatlakozik a részben Budapesten forgatott Dűne stábjához. ","shortLead":"Lapinformációk szerint Jason Momoa is csatlakozik a részben Budapesten forgatott Dűne stábjához. ","id":"20190215_Budapestre_johet_a_Tronok_harca_sztarja_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33438aba-7dd3-47a6-86aa-0a8ac5b16de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc94ce3-e7c8-4c3a-9538-0296cbc52f8b","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Budapestre_johet_a_Tronok_harca_sztarja_is","timestamp":"2019. február. 15. 16:40","title":"Budapestre jöhet a Trónok harca sztárja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7603cbe2-cf18-40e6-9aa3-00228403075d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök tömegén meglátszik a hamburgerkúra, de a gének vele vannak.","shortLead":"Az elnök tömegén meglátszik a hamburgerkúra, de a gének vele vannak.","id":"20190215_Trump_egeszseges_csak_kisse_dagadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7603cbe2-cf18-40e6-9aa3-00228403075d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fe268f-0d43-49f7-8313-4cc90653acb7","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Trump_egeszseges_csak_kisse_dagadt","timestamp":"2019. február. 15. 07:04","title":"Trump egészséges, csak kissé dagadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]