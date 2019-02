Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9712a94-5b6f-4e8a-9b1a-ec7bf92d3a1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevezetése óta közel 200 milliárd forint költségvetési rést tömött be a népegészségügyi termékadó. Adóként bevált, népnevelési eszközként viszont kétséges a hatása.","shortLead":"Bevezetése óta közel 200 milliárd forint költségvetési rést tömött be a népegészségügyi termékadó. Adóként bevált...","id":"20190214_Sok_penz_bejott_a_chipsadobol_csak_a_nepneveles_nem_sikerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9712a94-5b6f-4e8a-9b1a-ec7bf92d3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d930aa8a-5192-45ec-886c-642c159cfafd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Sok_penz_bejott_a_chipsadobol_csak_a_nepneveles_nem_sikerult","timestamp":"2019. február. 14. 14:40","title":"Sok pénz bejött a chipsadóból, csak a népnevelés nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi a Twitteren keresztül kéri követőit, tippeljék már meg, milyen újdonságok várhatók tőle a mobilvilág barcelonai világtalálkozójára.","shortLead":"A Xiaomi a Twitteren keresztül kéri követőit, tippeljék már meg, milyen újdonságok várhatók tőle a mobilvilág...","id":"20190214_uj_xiaomi_termekek_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36361a97-2b81-42b5-a2a5-53072ea6eef4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_uj_xiaomi_termekek_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 14. 17:03","title":"Ön mit tippel, milyen új készülékeket visz a Xiaomi az MWC-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A férfi fékezés nélkül rohant bele a szemből érkező járműbe. A másik kocsi fékezett, de az ütközést így sem tudta elkerülni. ","shortLead":"A férfi fékezés nélkül rohant bele a szemből érkező járműbe. A másik kocsi fékezett, de az ütközést így sem tudta...","id":"20190214_Hat_evet_kapott_a_sofor_aki_bedrogozva_szallt_bele_egy_masik_autoba_es_ezzel_ket_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24adab6-8bed-4620-b8e1-4ae88d62c05e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190214_Hat_evet_kapott_a_sofor_aki_bedrogozva_szallt_bele_egy_masik_autoba_es_ezzel_ket_ember_meghalt","timestamp":"2019. február. 14. 16:55","title":"Hat évet kapott a sofőr, aki bedrogozva szállt bele egy másik autóba, és ezzel két embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8104d82-c852-4cbf-bd81-b0c702ee9db3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lett következménye annak, hogy a Keménymag című műsorban lejákobozták Jakab Pétert. ","shortLead":"Lett következménye annak, hogy a Keménymag című műsorban lejákobozták Jakab Pétert. ","id":"20190215_Az_Echo_TV_elnezest_kert_a_burkolt_zsidozasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8104d82-c852-4cbf-bd81-b0c702ee9db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8e1358-01aa-4030-9e78-95d75093b508","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Az_Echo_TV_elnezest_kert_a_burkolt_zsidozasert","timestamp":"2019. február. 15. 14:21","title":"Az Echo TV elnézést kért a burkolt zsidózásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8071529-b878-4740-9880-539f2c26dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő években jelentősen átalakul majd a vállalatok informatikai infrastruktúrája – vélik az Oracle szakértői. Az üzleti szoftvermegoldásokkal foglalkozó vállalat szerint szükség is lesz az alkalamzkodásra, a mesterséges intelligencia ugyanis új színnel bővíti a támadók palettáját.","shortLead":"A következő években jelentősen átalakul majd a vállalatok informatikai infrastruktúrája – vélik az Oracle szakértői...","id":"20190215_oracle_kiberbiztonsagi_incidensek_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8071529-b878-4740-9880-539f2c26dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60077d18-be54-49d8-8a3a-a62e6b81497b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_oracle_kiberbiztonsagi_incidensek_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. február. 15. 16:33","title":"Kutya világ jön a vállalatokra: elemzők szerint 100x-osára nő a biztonsági incidensek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ede907-8f55-4e46-8e57-3084b7f75541","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Még az Európa Kulturális Fővárosa pályázat során kötötték azt a remek szerződést, amely szerint csak ugyanolyanra szabad cserélni a macskaköveket, \"rendesen megjavítani\" nem. A szerződés most járt le.","shortLead":"Még az Európa Kulturális Fővárosa pályázat során kötötték azt a remek szerződést, amely szerint csak ugyanolyanra...","id":"20190215_Jarhatatlan_az_ut_Pecsen_tiz_eve_csak_a_macskakoveket_cserelgetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ede907-8f55-4e46-8e57-3084b7f75541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8952a5d1-f104-4127-89e1-1aa5efadb3d2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190215_Jarhatatlan_az_ut_Pecsen_tiz_eve_csak_a_macskakoveket_cserelgetik","timestamp":"2019. február. 15. 06:01","title":"Járhatatlan az út Pécsen, tíz éve csak a kockaköveket cserélgetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De az énekesnő lazán és viccesen kezelte a helyzetet.","shortLead":"De az énekesnő lazán és viccesen kezelte a helyzetet.","id":"20190216_Dobbenetes_hibaval_keszult_el_Lady_Gaga_uj_tetovalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59977922-a8be-4523-80e4-bf134eeb0c95","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Dobbenetes_hibaval_keszult_el_Lady_Gaga_uj_tetovalasa","timestamp":"2019. február. 16. 07:30","title":"Döbbenetes hibával készült el Lady Gaga új tetoválása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rájöttek, hogy az ex-skinheadvezér régen nem szerette a cigányokat.","shortLead":"Rájöttek, hogy az ex-skinheadvezér régen nem szerette a cigányokat.","id":"20190215_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_Sneider_Tamas_mondjon_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9431aa61-d6ee-4fc9-93b5-39c77308d602","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_Sneider_Tamas_mondjon_le","timestamp":"2019. február. 15. 14:33","title":"Országos Roma Önkormányzat: Sneider Tamás mondjon le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]