[{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hűvösen reagált Németország Donald Trump amerikai elnök azon felszólítására, hogy az Egyesült Államok európai szövetségesei \"fogadják vissza\" és állítsák bíróság elé az Iszlám Állam nevű terrorszervezet Szíriában elfogott több mint nyolcszáz külföldi harcosát.","shortLead":"Hűvösen reagált Németország Donald Trump amerikai elnök azon felszólítására, hogy az Egyesült Államok európai...","id":"20190217_Berlin_nem_kivanja_teljesiteni_Trump_koveteleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26eac5-4b84-4fe7-aa65-669b1fe94566","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Berlin_nem_kivanja_teljesiteni_Trump_koveteleset","timestamp":"2019. február. 17. 18:43","title":"Berlin nem kívánja teljesíteni Trump követelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit most egy korábbi ügyéért ítélték el.","shortLead":"A férfit most egy korábbi ügyéért ítélték el.","id":"20190216_Video_a_penteken_megszokott_rab_egy_korabbi_bankrablasi_kiserleterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b6af9f-d5f5-48ab-b538-375fe8230af5","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Video_a_penteken_megszokott_rab_egy_korabbi_bankrablasi_kiserleterol","timestamp":"2019. február. 16. 19:37","title":"Videó a pénteken megszökött rab egy korábbi bankrablási kísérletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4269cf86-ba2c-4153-bccf-0f65c1bc0cc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai országoknak nagyobb erőfeszítéseket kellene tenniük az iráni atomprogramról kötött megállapodás megmentéséért - mondta az iszlám köztársaság külügyminisztere vasárnap az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC).","shortLead":"Az európai országoknak nagyobb erőfeszítéseket kellene tenniük az iráni atomprogramról kötött megállapodás...","id":"20190217_Europanak_kene_megmentenie_az_Irannal_kotott_nuklearis_megallapodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4269cf86-ba2c-4153-bccf-0f65c1bc0cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b622541-cb8e-4c86-b617-6d4e052989a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Europanak_kene_megmentenie_az_Irannal_kotott_nuklearis_megallapodast","timestamp":"2019. február. 17. 14:14","title":"Európának kéne megmentenie az Iránnal kötött nukleáris megállapodást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be a vadakat és lelőttek egy őzet. Csakhogy erre nem volt engedélyük.","shortLead":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be...","id":"20190217_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade38c82-d325-494c-8ab2-9d566d6b0a51","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_","timestamp":"2019. február. 17. 11:28","title":"A rendőr és a helyi képviselő együtt ment orvvadászatra Baskíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1a9097-f284-4554-a594-758934b30c5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos megosztottság és nehéz gazdasági feltételek közepette eltérően emlékeztek meg Líbiában a Moammer Kadhafi hatalmának megdöntéséhez és meggyilkolásához vezető tüntetések elindulásának nyolcadik évfordulójáról. ","shortLead":"Súlyos megosztottság és nehéz gazdasági feltételek közepette eltérően emlékeztek meg Líbiában a Moammer Kadhafi...","id":"20190217_Nyolc_eve_kezdodott_a_Kadhafiera_vege_Libiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b1a9097-f284-4554-a594-758934b30c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c798362e-93c0-408f-9242-7669b6175349","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Nyolc_eve_kezdodott_a_Kadhafiera_vege_Libiaban","timestamp":"2019. február. 17. 20:00","title":"Nyolc éve kezdődött a Kadhafi-éra vége Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bb4c46-a443-45b7-82a4-4feb25ff5c02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament döntése alapján hivatalosan nem szabad nemekre utaló módon megnevezni a diákok szüleit, a melegházasságra tekintettel az 1-es és 2-es számú szülő kifejezéseket fogják használni.","shortLead":"A parlament döntése alapján hivatalosan nem szabad nemekre utaló módon megnevezni a diákok szüleit, a melegházasságra...","id":"20190217_Nincs_apa_es_anya_csak_szulo_a_francia_iskolakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03bb4c46-a443-45b7-82a4-4feb25ff5c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97cedc1d-b00b-4578-b6d7-7697cf6712b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Nincs_apa_es_anya_csak_szulo_a_francia_iskolakban","timestamp":"2019. február. 17. 12:51","title":"Nincs apa és anya, csak szülő a francia iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8916c42a-9662-47d3-a1ac-18bd77c39a86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves férfit gyanúsítják azzal, hogy megölt egy 60 éves férfit vasárnap Zuglóban. ","shortLead":"A 26 éves férfit gyanúsítják azzal, hogy megölt egy 60 éves férfit vasárnap Zuglóban. ","id":"20190218_Esztergomban_fogtak_el_a_zugloi_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8916c42a-9662-47d3-a1ac-18bd77c39a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbfe44b-6a91-48fc-91cb-94989ab4d711","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Esztergomban_fogtak_el_a_zugloi_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2019. február. 18. 08:23","title":"Esztergomban fogták el a zuglói gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egy olyan előrejelzés, amelyet sokan szeretnének olvasni. ","shortLead":"Egy olyan előrejelzés, amelyet sokan szeretnének olvasni. ","id":"20190216_Itt_a_tavasz_es_meg_napokig_marad_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc4df43-bfda-4251-991e-efb295e68f26","keywords":null,"link":"/idojaras/20190216_Itt_a_tavasz_es_meg_napokig_marad_is","timestamp":"2019. február. 16. 18:55","title":"Itt a tavasz, és még napokig marad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]