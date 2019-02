Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c10a57-ad91-4e64-99fe-cd20e5da7fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindult az első magánholdjáró, illetve inkább holdonálló.","shortLead":"Elindult az első magánholdjáró, illetve inkább holdonálló.","id":"20190222_Video_igy_lottek_fel_a_Bibliat_a_Holdra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c10a57-ad91-4e64-99fe-cd20e5da7fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9f6173-afb5-48fe-9a0f-4e3d1db6b312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_Video_igy_lottek_fel_a_Bibliat_a_Holdra","timestamp":"2019. február. 22. 10:57","title":"Videó: így lőtték fel a Bibliát a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a713572-4c5b-40a5-86e0-4f9f5d6e96bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint Budapesten is megverhető Tarlós István, de több vidéki városban is ellenzéki győzelmet jósol. ","id":"20190221_FeketeGyor_elmondta_szerinte_hol_verheto_a_Fidesz_az_oszi_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a713572-4c5b-40a5-86e0-4f9f5d6e96bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d865bd-37bc-4371-b913-c33b4eb999a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_FeketeGyor_elmondta_szerinte_hol_verheto_a_Fidesz_az_oszi_valasztasokon","timestamp":"2019. február. 21. 17:24","title":"Fekete-Győr elmondta, szerinte hol verhető a Fidesz az őszi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af9faab-3ca2-4877-a5b0-f6e1bf37e0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt fordulatot vett egy kis projektor története az Indiegogón. Úgy tűnik, a fejlesztőknek olyan dolgot sikerült...","id":"20190222_piqo_projektor_okostelefonhoz_notebookhoz_miniprojektor_indiegogo_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af9faab-3ca2-4877-a5b0-f6e1bf37e0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7105235-e747-41f7-be8d-8575987b9f69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_piqo_projektor_okostelefonhoz_notebookhoz_miniprojektor_indiegogo_kampany","timestamp":"2019. február. 22. 11:03","title":"Tolonganak a megrendelők, 500 millió forint értékben vettek ebből a zsebre rakható projektorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295ada7c-4466-4aea-9b40-520a2eea5d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma már olyan cégek kínálatában is fellelhetők a SUV-ok, melyekről sokáig nem gondoltuk volna, hogy elmennek ebbe az irányba. ","id":"20190221_Sziriaban_vegeztek_a_parizsi_merenyletek_egyik_szervezojevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec3d1c0e-6b7e-4a1b-ae89-196ed0300fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92efccb3-47ca-416b-9f6a-cbf8f5031ac7","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Sziriaban_vegeztek_a_parizsi_merenyletek_egyik_szervezojevel","timestamp":"2019. február. 21. 18:13","title":"Szíriában végeztek a párizsi merényletek egyik szervezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]