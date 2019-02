Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f8de45-3daf-4dfb-9bd4-c16d1dda6364","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd márka megújult nagy divatterepjárója KERS energia-visszanyerő rendszerrel támad. Barcelonában testközelből ismerkedtünk meg vele.","shortLead":"A svéd márka megújult nagy divatterepjárója KERS energia-visszanyerő rendszerrel támad. Barcelonában testközelből...","id":"20190225_exkluziv_ulesprobat_vettunk_az_f1technikas_uj_volvo_xc90ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f8de45-3daf-4dfb-9bd4-c16d1dda6364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c81f94-0b28-4b5b-9667-11c621dae2d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_exkluziv_ulesprobat_vettunk_az_f1technikas_uj_volvo_xc90ben","timestamp":"2019. február. 25. 11:21","title":"Exkluzív: üléspróbát vettünk az F1-technikás új Volvo XC90-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","shortLead":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","id":"20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afeecd77-03a1-4998-9b6b-764519d9c0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","timestamp":"2019. február. 25. 12:33","title":"Kész tragédia, amit a trolik művelnek a Bajcsy-Zsilinszky út közepén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a824ce3a-23cd-402f-8547-cf1a1ce9cfdf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtt számolt be Matolcsy György az eddigi jegybankelnöki munkájáról, miután újra őt jelölték az MNB élére.","shortLead":"Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtt számolt be Matolcsy György az eddigi jegybankelnöki munkájáról, miután újra...","id":"20190226_A_parlamentben_kerdezik_Matolcsyt_az_elmult_hat_everol_mielott_ujravalasztanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a824ce3a-23cd-402f-8547-cf1a1ce9cfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e9395c-fd09-4c50-ab6e-484b240e8d0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_A_parlamentben_kerdezik_Matolcsyt_az_elmult_hat_everol_mielott_ujravalasztanak","timestamp":"2019. február. 26. 09:22","title":"Matolcsy: Olyan sikeres az MNB, mint a világháborúk utáni újjáépítésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízszer annyi szén-dioxid kerül a légkörbe emberi tevékenységek miatt, mint amennyi a Föld legutóbbi katasztrofális felmelegedési korszakában.","shortLead":"Tízszer annyi szén-dioxid kerül a légkörbe emberi tevékenységek miatt, mint amennyi a Föld legutóbbi katasztrofális...","id":"20190224_Az_emberiseg_hamarosan_utoleri_a_Fold_legutobbi_klimakatasztrofajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9c1b98-4848-49a7-8354-9cd45a0d3bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Az_emberiseg_hamarosan_utoleri_a_Fold_legutobbi_klimakatasztrofajat","timestamp":"2019. február. 24. 17:14","title":"Az emberiség hamarosan utoléri a Föld legutóbbi klímakatasztrófáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután minden fontos szereplő jó előre elmondta, hogy választási csalásra készülhetnek az ellenfelei, a Moszkvához húzó ellenzék nyerte a választást Moldovában. A Nyugat-barát kormánypárt csak a harmadik helyre jött be.","shortLead":"Miután minden fontos szereplő jó előre elmondta, hogy választási csalásra készülhetnek az ellenfelei, a Moszkvához húzó...","id":"20190225_Az_oroszbarat_baloldal_nyerte_a_moldovai_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da93524-7b84-4cea-ba5b-958aa97daec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Az_oroszbarat_baloldal_nyerte_a_moldovai_valasztast","timestamp":"2019. február. 25. 06:16","title":"Az oroszbarát baloldal nyerte a moldovai választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"Eörsi Mátyás","category":"velemeny","description":"Egy régi emlék.","shortLead":"Egy régi emlék.","id":"20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19d9d25-298a-4472-a4dc-98659e9f9cc2","keywords":null,"link":"/velemeny/20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","timestamp":"2019. február. 25. 13:51","title":"Miként zárnak ki egy pártot a nemzetközi pártcsaládjából? Kérdezzék Orbánt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d26e7ea-61d4-4c96-a2d2-efa2b8d91ae0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alighanem az esztendő egyik legkülönlegesebb eszköze mutatkozott be a most is zajló barcelonai MWC-n. A Nubia Alphát óraként és telefonként is használhatja tulajdonosa. ","shortLead":"Alighanem az esztendő egyik legkülönlegesebb eszköze mutatkozott be a most is zajló barcelonai MWC-n. A Nubia Alphát...","id":"20190226_nubia_alpha_okosora_telefon_csuklora_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d26e7ea-61d4-4c96-a2d2-efa2b8d91ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c77e53-c944-4d42-8eaf-3324ffe8d6a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_nubia_alpha_okosora_telefon_csuklora_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 08:33","title":"Megjött a Nubia Alpha, a telefon, amit óraként hordhat a csuklóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b7bc359-89bd-42a8-a8df-57e6f6acee8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Windowsos alkalmazásokról derült ki a napokban, hogy titokban kriptopénzt bányásznak, ezzel titokban lekötik a megfertőzött számítógépek erőforrásait. Nyolc appról van szó, amelyeket azóta már eltávolítottak az alkalmazás-áruházból, de eddig is több ezren letöltötték ezeket.","shortLead":"Windowsos alkalmazásokról derült ki a napokban, hogy titokban kriptopénzt bányásznak, ezzel titokban lekötik...","id":"20190226_monero_kriptopenz_banyaszo_windowsos_programok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b7bc359-89bd-42a8-a8df-57e6f6acee8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30aafbf6-a8ee-4da9-9d43-e249f98888a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_monero_kriptopenz_banyaszo_windowsos_programok","timestamp":"2019. február. 26. 08:03","title":"Windowst használ? Mintha lassú lenne a gépe? Ezek a fertőzö programok is állhatnak mögötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]