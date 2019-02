Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c12fdb40-8551-45a0-b9dc-1405c0926109","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt szerencséje annak a Peugeot-nak, amelyik az út mellett parkolt péntek délután a cseh fővárosban. ","shortLead":"Nem volt szerencséje annak a Peugeot-nak, amelyik az út mellett parkolt péntek délután a cseh fővárosban. ","id":"20190224_Csunyan_felkente_a_hazfalra_a_Peugeott_a_pragai_menetrendszerinti_busz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12fdb40-8551-45a0-b9dc-1405c0926109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90314a16-e34d-462b-890c-1cecc18317d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Csunyan_felkente_a_hazfalra_a_Peugeott_a_pragai_menetrendszerinti_busz","timestamp":"2019. február. 24. 13:21","title":"Csúnyán felkente a házfalra a Peugeot-t a prágai menetrend szerinti busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a847a851-2558-4bc9-ad60-25dfe9858b69","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem is gondolnánk, hány olyan technológiai fejlesztés áll már ma is a rendelkezésünkre, amelytől úgy érezhetnénk, mintha a jövőben élnénk. Fiktív reggeli rutinnal mutatjuk meg a jelenben élő jövőt. ","shortLead":"Nem is gondolnánk, hány olyan technológiai fejlesztés áll már ma is a rendelkezésünkre, amelytől úgy érezhetnénk...","id":"20190224_A_jovo_trendjei_a_jelenben__az_eletunket_formalo_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a847a851-2558-4bc9-ad60-25dfe9858b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb2c64c-9636-45f7-948d-cd917f61b395","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190224_A_jovo_trendjei_a_jelenben__az_eletunket_formalo_technologia","timestamp":"2019. február. 24. 19:15","title":"A jövő trendjei a jelenben, azaz így formálja életünket a technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napok alatt reagáltak a vevők a bejelentett új családtámogatási intézkedésekre: az elmúlt évek ilyenkor megszokott átlagánál 15 százalékkal többen kerestek eladó ingatlant múlt héten. A Duna House szerint azok hozzák előre a vásárlást, akik nem tudnak, vagy nem akarnak részesülni a kedvezményekből, és az elszálló áraktól tartanak.","shortLead":"Napok alatt reagáltak a vevők a bejelentett új családtámogatási intézkedésekre: az elmúlt évek ilyenkor megszokott...","id":"20190226_Az_asszonyhitel_miatt_rohantak_meg_az_ingatlanpiacot_az_aggodo_lakaskeresok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4954e8-b16b-4088-91eb-510d7959a7cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Az_asszonyhitel_miatt_rohantak_meg_az_ingatlanpiacot_az_aggodo_lakaskeresok","timestamp":"2019. február. 26. 11:23","title":"Az asszonyhitel miatt rohanták meg az ingatlanpiacot az aggódó lakáskeresők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","shortLead":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","id":"20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf87f174-e591-43b6-8370-f2e229eb8154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","timestamp":"2019. február. 25. 05:18","title":"GKI: drágulást várnak a magyarok, de jobbnak érzik az anyagi helyzetüket, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d43165-d28d-4112-bd5b-a824ded531ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs vége a zenekar menetelésének.\r

