[{"available":true,"c_guid":"7d356f3b-e843-44ac-b8d6-f2e92fb5f425","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fáklyás felvonulást rendeztek a német neonácik Nürnbergben, abban a városban, ahol Hitler idején a legnagyobb náci tömeggyűléseket tartották meg. A szélsőjobboldaliak elmasíroztak egy menekültbefogadó központ mellett is.","shortLead":"Fáklyás felvonulást rendeztek a német neonácik Nürnbergben, abban a városban, ahol Hitler idején a legnagyobb náci...","id":"20190227_Faklyas_felvonulast_tartottak_a_neonacik_Nurnbergben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d356f3b-e843-44ac-b8d6-f2e92fb5f425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7816295c-6d67-4987-aae7-5b14a40ec497","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Faklyas_felvonulast_tartottak_a_neonacik_Nurnbergben","timestamp":"2019. február. 27. 21:18","title":"Fáklyás felvonulást tartottak a neonácik Nürnbergben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svéd biztonsági szolgálat (Sapo) szerdán bejelentette: őrizetbe vett egy embert, aki gyaníthatóan Oroszországnak kémkedett.\r

","shortLead":"A svéd biztonsági szolgálat (Sapo) szerdán bejelentette: őrizetbe vett egy embert, aki gyaníthatóan Oroszországnak...","id":"20190228_oroszorszag_kem_svedorszag_orizetbe_vetel_hirszerzes_stockholm_nagykovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4d1c85-5366-4d78-8719-89eca3e55141","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_oroszorszag_kem_svedorszag_orizetbe_vetel_hirszerzes_stockholm_nagykovetseg","timestamp":"2019. február. 28. 05:49","title":"Orosz kémet foghattak Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","shortLead":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","id":"20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fb68e-80ac-4b72-8b6e-7c3eb3388736","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","timestamp":"2019. február. 26. 11:46","title":"Állami pozícióhoz jutott a Moby Dick basszusgitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8-15 fok várható napközben. ","shortLead":"8-15 fok várható napközben. ","id":"20190227_Ma_is_marad_a_kora_tavaszi_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086a6d95-f667-4d8d-811f-1169093ff2f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Ma_is_marad_a_kora_tavaszi_ido","timestamp":"2019. február. 27. 05:12","title":"Ma is marad a kora tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6f9193-059b-44c7-8e72-ab3e2fe186aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közben Orbán Viktor miniszterelnök a végletekig centralizálta a döntéshozatalt.","shortLead":"Közben Orbán Viktor miniszterelnök a végletekig centralizálta a döntéshozatalt.","id":"20190227_A_jol_bekotott_NERrokonok_az_informatikaban_is_nyomulnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6f9193-059b-44c7-8e72-ab3e2fe186aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f9d4ba-b84e-4d07-af33-b403ec5f7a87","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_A_jol_bekotott_NERrokonok_az_informatikaban_is_nyomulnak","timestamp":"2019. február. 27. 11:23","title":"A jól bekötött NER-rokonok az informatikában is nyomulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig azonban mindössze négy ügyben született bírósági döntés. ","shortLead":"Eddig azonban mindössze négy ügyben született bírósági döntés. ","id":"20190227_Polt_Peter_151_ugyben_nyomoznak_valasztasi_csalas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be4a1a8-a9b6-4287-a776-2211a3886a43","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Polt_Peter_151_ugyben_nyomoznak_valasztasi_csalas_miatt","timestamp":"2019. február. 27. 09:02","title":"Polt Péter: 151 ügyben nyomoznak választási csalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törvénysértő módon akadályozza egy ügy áttételét a Miskolci Törvényszék elnöke – állítja egy amúgy sikkasztással vádolt férfi, aki emiatt fegyelmi eljárást is kezdeményezett Répássy Árpád, a korábbi igazságügyi államtitkár testvére ellen.","shortLead":"Törvénysértő módon akadályozza egy ügy áttételét a Miskolci Törvényszék elnöke – állítja egy amúgy sikkasztással vádolt...","id":"20190226_Magukat_brl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c7c369-6cc3-41c7-9612-1ec1031b872b","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Magukat_brl","timestamp":"2019. február. 26. 16:20","title":"Bírákat bíráló bírák: egy miskolci ügy fura útvesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat bukott.","shortLead":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat...","id":"20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc8e1e1-0aa9-4bfa-a302-13815a3044e9","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:44","title":"Nem győzött harcolni a szex ellen a bíboros, akit bűnösnek találtak pedofíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]