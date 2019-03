Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem ötödével csökkent az autógyártás Nagy-Britanniában egy év alatt.","shortLead":"Majdnem ötödével csökkent az autógyártás Nagy-Britanniában egy év alatt.","id":"20190228_Oriasi_bukott_a_brit_autoipar_pedig_a_Brexit_meg_csak_most_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0925213-4c55-4571-ac7a-108df6ffdba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Oriasi_bukott_a_brit_autoipar_pedig_a_Brexit_meg_csak_most_jon","timestamp":"2019. február. 28. 15:13","title":"Óriásit bukott a brit autóipar, pedig a Brexit még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most beszéltek erről először a nagyközönségnek.","shortLead":"Most beszéltek erről először a nagyközönségnek.","id":"20190301_Ed_Sheeran_titokban_osszehazasodott_gyerekkori_iskolatarsaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a8b4e3-1ee8-4f31-a10f-d8da30220931","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Ed_Sheeran_titokban_osszehazasodott_gyerekkori_iskolatarsaval","timestamp":"2019. március. 01. 11:50","title":"Ed Sheeran titokban összeházasodott gyerekkori iskolatársával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c7134-9702-4d05-b99b-6280e67338ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régivágású benzinpusztító erőforrás napjai meg vannak számlálva, már nem sokáig érhető el a csillagos márka kínálatában.","shortLead":"A régivágású benzinpusztító erőforrás napjai meg vannak számlálva, már nem sokáig érhető el a csillagos márka...","id":"20190228_ezzel_az_uj_sosztallyal_bucsuzik_a_mercedes_a_v12_biturbotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c7134-9702-4d05-b99b-6280e67338ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8580fb-7b30-4008-ad2e-0caee294cdfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_ezzel_az_uj_sosztallyal_bucsuzik_a_mercedes_a_v12_biturbotol","timestamp":"2019. február. 28. 12:21","title":"Ezzel az új S-osztállyal búcsúzik a Mercedes a V12 biturbótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Pedig a piros az továbbra is tilos.","shortLead":"Pedig a piros az továbbra is tilos.","id":"20190228_tilos_jezes_athajtas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d86a6a-ed77-421e-96c9-4dc0e32dba98","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190228_tilos_jezes_athajtas_rendorseg","timestamp":"2019. február. 28. 10:23","title":"Újabb videón a somogyi rendőrök kedvenc bírságoló helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint nem is érdemes törni magunkat, nem fogjuk utolérni 11 éven belül az osztrák életszínvonalat.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint nem is érdemes törni magunkat, nem fogjuk utolérni 11 éven belül...","id":"20190228_Parragh_szurrealis_Matolcsy_elkepzelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be49a81d-6def-4a39-b8bf-cde4b2fb5d5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Parragh_szurrealis_Matolcsy_elkepzelese","timestamp":"2019. február. 28. 09:30","title":"Parragh: Szürreális Matolcsy elképzelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több év sem volt elegendő ahhoz, hogy az amerikai rendszámos személyautót elszállítsák az utcáról. De a főváros illetékes cége cikkünk megjelenése után jelezte: épp most kezdték meg az intézkedést, az autót a jövőhéten elszállítják.","shortLead":"Több év sem volt elegendő ahhoz, hogy az amerikai rendszámos személyautót elszállítsák az utcáról. De a főváros...","id":"20190301_a_nap_fotoi_a_budapesti_roncsauto_ami_evek_ota_foglal_egy_parkolohelyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c479e2-9d9b-4eec-beb7-5442bc835117","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_a_nap_fotoi_a_budapesti_roncsauto_ami_evek_ota_foglal_egy_parkolohelyet","timestamp":"2019. március. 01. 06:41","title":"A nap fotója: a budapesti roncsautó, ami évek óta foglal egy fizetős parkolóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, a vízilabdások ezért polgári eljárásban próbálnak elégtételt venni. ","shortLead":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, a vízilabdások ezért polgári eljárásban próbálnak elégtételt venni. ","id":"20190228_Megszunt_nyomozas_vizilabdazok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a059d071-4d4f-4ac0-9850-8c3ee24370d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Megszunt_nyomozas_vizilabdazok_rendorseg","timestamp":"2019. február. 28. 15:55","title":"Megszűnt a nyomozás a gyerekerőszakolással hírbe hozott vízilabdázók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, az is előfordul, hogy gasztroenterológusok ugranak be ügyelni egy kardiológiai részlegre. ","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, az is előfordul, hogy gasztroenterológusok ugranak be ügyelni egy kardiológiai részlegre. ","id":"20190301_Agyakat_kellett_megszuntetni_a_veszpremi_korhazban_az_orvoshiany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fece75b-1141-4401-a20c-c97589a6807f","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Agyakat_kellett_megszuntetni_a_veszpremi_korhazban_az_orvoshiany_miatt","timestamp":"2019. március. 01. 09:34","title":"Ágyakat kellett megszüntetni a veszprémi kórházban az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]