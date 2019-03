Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a1c83e4-c200-4c54-afc8-b3ecf44a9b0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A berendezések egy része arcfelismerő rendszerhez kapcsolódik.","shortLead":"A berendezések egy része arcfelismerő rendszerhez kapcsolódik.","id":"20190227_Terfigyelo_kamerakkal_probaljak_nyakon_csipni_az_adosokat_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1c83e4-c200-4c54-afc8-b3ecf44a9b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d1acfa-d1b5-4297-87b0-8be6f891a842","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Terfigyelo_kamerakkal_probaljak_nyakon_csipni_az_adosokat_Oroszorszagban","timestamp":"2019. február. 27. 19:45","title":"Térfigyelő kamerákkal próbálják nyakon csípni az adósokat Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elismeréseit nyolc vállalat kapta meg a 2018-ban megvalósított kiemelkedő technológiai fejlesztéseiért.","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elismeréseit nyolc vállalat kapta meg a 2018-ban megvalósított kiemelkedő...","id":"20190228_Az_ev_befektetoit_dijaztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1253fa43-1964-4c9e-82e5-2381482b011b","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Az_ev_befektetoit_dijaztak","timestamp":"2019. február. 28. 21:32","title":"Az év befektetőit díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"6 milliárd forintot szeretnének a Metrovagonmastól a felújított metrókocsik rendszeres ajtóhibái és az abból fakadó késések miatt. A BKV 2 milliárddal is beérte volna, de az orosz fél annyira sem volt hajlandó.","shortLead":"6 milliárd forintot szeretnének a Metrovagonmastól a felújított metrókocsik rendszeres ajtóhibái és az abból fakadó...","id":"20190228_Bepereli_a_BKV_az_orosz_metrok_gyartojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8646fa2-657c-4772-b35a-57661f0e6c42","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Bepereli_a_BKV_az_orosz_metrok_gyartojat","timestamp":"2019. február. 28. 12:02","title":"Bepereli a BKV az orosz metrók gyártóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","shortLead":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","id":"20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7be15c-d0e2-4278-a316-8690f46fa418","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","timestamp":"2019. február. 28. 11:37","title":"Videó érkezett a 131 autót érintő amerikai tömegkarambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8083ea-08b7-49a9-ac70-30a32b8e35b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sándor György humorista és ős-standupos interjút adott a 24.hu-nak, amiből kiderül, 81 évesen is képes zavarba hozni a járókelőket egy-egy poénnal, illetve tudatosan próbál jelen lenni a pillanatban. Az okostelefontól és a tévétől pedig eltiltaná az embereket.","shortLead":"Sándor György humorista és ős-standupos interjút adott a 24.hu-nak, amiből kiderül, 81 évesen is képes zavarba hozni...","id":"20190301_Sandor_Gyorgy_Biologiai_adottsag_hogy_en_voltam_Magyarorszagon_az_elso_standupos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae8083ea-08b7-49a9-ac70-30a32b8e35b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af768fcd-5f0e-4bf0-a5a4-d43ebfe90654","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Sandor_Gyorgy_Biologiai_adottsag_hogy_en_voltam_Magyarorszagon_az_elso_standupos","timestamp":"2019. március. 01. 12:54","title":"Sándor György: \"Biológiai adottság, hogy én voltam Magyarországon az első standupos\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ffbb76-0087-4cc6-8d6f-598da19fa25d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Milyen lesz, amikor 30 ezer kilométer van a kocsi órájában és 300 ezer a szimulátorában.","shortLead":"Milyen lesz, amikor 30 ezer kilométer van a kocsi órájában és 300 ezer a szimulátorában.","id":"20190228_nyuzsi_szimulator_mercedes_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ffbb76-0087-4cc6-8d6f-598da19fa25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46045d4-ddf8-4b82-9990-a5e81b1054f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_nyuzsi_szimulator_mercedes_kormany","timestamp":"2019. február. 28. 14:43","title":"Zseniális: szimulátorozni is lehet az új Mercedesben, a kocsi kormányával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőre nehéz felfogni Kövér László válaszát, amit Szél Bernadettnek küldött. A politikus az MTVA-ban történt mentelmijog-sérülésükről (úgyis mint kidobták őket) érdeklődött, Kövér pedig elmagyarázta, miért nincs itt semmi látnivaló.\r

\r

","shortLead":"Elsőre nehéz felfogni Kövér László válaszát, amit Szél Bernadettnek küldött. A politikus az MTVA-ban történt...","id":"20190301_Kover_Laszlo_elkepeszto_logikaval_valaszolt_Szel_Bernadettnek_az_MTVAs_kidobatasuk_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d267fd1-62e4-46e0-9073-4d417683294c","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kover_Laszlo_elkepeszto_logikaval_valaszolt_Szel_Bernadettnek_az_MTVAs_kidobatasuk_ugyeben","timestamp":"2019. március. 01. 14:48","title":"Kövér László elképesztő logikával válaszolt Szél Bernadettnek az MTVA-s kidobatásuk ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kommunikációs háború zajlik a magyar kormány és az Európai Bizottság között, a csúsztatásoktól sem mentes birkózás egyik menetébe nyerhetünk most betekintést.\r

\r

","shortLead":"Kommunikációs háború zajlik a magyar kormány és az Európai Bizottság között, a csúsztatásoktól sem mentes birkózás...","id":"20190301_Migransvizum_Elbeszel_egymas_mellett_a_kormany_es_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b05ead-a83a-4549-be4a-7253f338469c","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Migransvizum_Elbeszel_egymas_mellett_a_kormany_es_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. március. 01. 15:51","title":"Migránsvízum: Elbeszél egymás mellett a kormány és az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]