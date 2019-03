Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai rázzák a csípőjüket. Az idei buli fricska volt az LGBTQ-közösséget és a kisebbségeket rendszeresen támadó szélsőjobboldali elnök, Jair Bolsonaro felé. Sokan hangoztatták ugyanis, hogy a szamba és a karnevál egyenlő az ellenállással. ","shortLead":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai...","id":"20190304_Rioi_karneval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcf98b9-f45e-4963-af89-957e8f1ed482","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Rioi_karneval","timestamp":"2019. március. 04. 13:30","title":"A világ legnagyobb bulija idén is a túlzásokról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már elbukja.","shortLead":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már...","id":"20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5006f3a8-7e42-4139-9ff1-2f3f63146559","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","timestamp":"2019. március. 03. 08:21","title":"28 millió forinttól indul itthon az első igazi villany-Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fogy a levegő Orbán Viktor körül Európában, az Európai Néppárt vezető erejével, a német CDU-val is egyre mélyebb a konfliktus.","shortLead":"Fogy a levegő Orbán Viktor körül Európában, az Európai Néppárt vezető erejével, a német CDU-val is egyre mélyebb...","id":"20190304_Orban_talalkozni_akart_Merkellel_de_lepattintottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb36c2c-53c7-4781-bbf9-f1c22f849f01","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Orban_talalkozni_akart_Merkellel_de_lepattintottak","timestamp":"2019. március. 04. 09:19","title":"Orbán találkozni akart Merkellel, de lepattintották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2be800-f5e7-48b0-8d3e-5d45ad635ce0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött személyautót foglaltak le a határon.","shortLead":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött személyautót foglaltak le a határon.","id":"20190303_lopott_auto_mercedes_csanadpatona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2be800-f5e7-48b0-8d3e-5d45ad635ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f94d11-bc16-4107-97a2-ebf9459a8ec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_lopott_auto_mercedes_csanadpatona","timestamp":"2019. március. 03. 12:35","title":"Ebből a luxus Mercedesből, most nem lesz jó állapotú használtautó vagy alkatrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felújítják az ivóvízrendszert Veszprémben.","shortLead":"Felújítják az ivóvízrendszert Veszprémben.","id":"20190303_Nem_lesz_ihato_viz_az_egyik_videki_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5fcf5b-fe7b-4e06-8836-44f1fa95eb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Nem_lesz_ihato_viz_az_egyik_videki_korhazban","timestamp":"2019. március. 03. 14:04","title":"Nem lesz iható víz az egyik vidéki kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb kórházzal, háziorvosi praxisközösségekkel és a teljesítményfinanszírozási rendszer átalakításával mentené az egészségügyet a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Kevesebb kórházzal, háziorvosi praxisközösségekkel és a teljesítményfinanszírozási rendszer átalakításával mentené...","id":"20190304_Haziorvosi_tavdiagnosztikaval_csokkentene_az_sztks_sorokat_Varga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01343b3c-7d34-49de-99cd-8b1134d752fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Haziorvosi_tavdiagnosztikaval_csokkentene_az_sztks_sorokat_Varga","timestamp":"2019. március. 04. 12:56","title":"Távdiagnosztizáló háziorvosokkal csökkentené az sztk-s sorokat Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem bánta meg, hogy egy 15 évest vett feleségül, mert a lány akarta.","shortLead":"Nem bánta meg, hogy egy 15 évest vett feleségül, mert a lány akarta.","id":"20190303_Hollandiaba_vinne_vissza_az_Iszlam_Allamtol_hazatero_lanyt_a_ferje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86e7d58-f0af-491a-86c9-88501a3ae3d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Hollandiaba_vinne_vissza_az_Iszlam_Allamtol_hazatero_lanyt_a_ferje","timestamp":"2019. március. 03. 16:43","title":"Hollandiába vinné vissza az Iszlám Államtól hazatérő lányt a férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ba5385-65f2-41c4-9d3f-6a7c9bfa7071","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százezer forintra emelné az otthonápolási díjat az LMP.","shortLead":"Százezer forintra emelné az otthonápolási díjat az LMP.","id":"20190303_Az_LMP_nem_engedi_el_az_otthonapolasi_dijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ba5385-65f2-41c4-9d3f-6a7c9bfa7071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf05137-58f8-4498-8dfc-6896b5ce45f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Az_LMP_nem_engedi_el_az_otthonapolasi_dijat","timestamp":"2019. március. 03. 13:41","title":"Az LMP nem engedi el az otthonápolási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]