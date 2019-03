Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Lázadás? Egységfront? Összellenzék? Ami tegnap még igaznak tűnt, azt már el is temette a Demokratikus Koalíció és a pártot vezető házaspár. Dobrev Klára jelölése és lassan kibontakozó kampánya mindannak a tagadása, amiért a DK az utóbbi időben az utcán küzdött. Ettől még a párt profitálhat belőle... akár csak a Fidesz. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"Lázadás? Egységfront? Összellenzék? Ami tegnap még igaznak tűnt, azt már el is temette a Demokratikus Koalíció és...","id":"20190303_Dobrev_Klara_Gyurcsany_Ferenc_EPvalasztas_Brusszel_heti_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ea23ae-c157-4193-b08f-1c65c15840bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Dobrev_Klara_Gyurcsany_Ferenc_EPvalasztas_Brusszel_heti_osszefoglalo","timestamp":"2019. március. 03. 18:00","title":"Úgy kell Dobrev Klára a Fidesznek, mint ezer kődobáló férfi Röszkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három elítélt került be az új börtönegységbe, de hamarosan tovább nőhet az ott raboskodók száma.","shortLead":"Három elítélt került be az új börtönegységbe, de hamarosan tovább nőhet az ott raboskodók száma.","id":"20190303_Atadtak_az_elso_transznemubortont_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d090f91a-797d-4e09-a9f1-8c2e527f5414","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Atadtak_az_elso_transznemubortont_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. március. 03. 20:30","title":"Átadták az első transznemű-börtönt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung vadonatúj telefonjai csak nemrég váltak előrendelhetővé, a kínai piacon pedig máris hasítani kezdtek. Rossz jel ez az Apple számára, amely tavaly szinte azonnal csökkenteni kényszerült egyik új mobilja árát, mert annyira nem érdekelte a vásárlókat. ","shortLead":"A Samsung vadonatúj telefonjai csak nemrég váltak előrendelhetővé, a kínai piacon pedig máris hasítani kezdtek. Rossz...","id":"20190304_samsung_galaxy_s10_s10_plus_elorendeles_kina_iphone_xs_xs_max_xr_mobilpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd4573f-bb16-4bf0-84f5-52f6fe97096a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_samsung_galaxy_s10_s10_plus_elorendeles_kina_iphone_xs_xs_max_xr_mobilpiac","timestamp":"2019. március. 04. 17:33","title":"Úgy tűnik, egy dologban már jobbak az új Galaxy S10-ek, mint a tavalyi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tuti+ néven megjelent a Vodafone legújabb feltöltőkártyás ajánlata. A díjcsomag érdekessége, hogy a belföldi és EU-s hívások díját naponta csak egy bizonyos összegig vezetik: 300 forintnál megáll a számláló, az azon felüli hívásokért és üzenetekért már nem kell fizetni.\r

","shortLead":"Tuti+ néven megjelent a Vodafone legújabb feltöltőkártyás ajánlata. A díjcsomag érdekessége, hogy a belföldi és EU-s...","id":"20190304_vodafone_tuti_plusz_feltoltokartyas_tarifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445484b0-f71f-4037-aa3f-39f0eafd34af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_vodafone_tuti_plusz_feltoltokartyas_tarifa","timestamp":"2019. március. 04. 13:08","title":"Új, különleges díjcsomagot vezetett be a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Világgazdaság adatai szerint ez 4 százalékkal több az előző évi ellátásnál.","shortLead":"A Világgazdaság adatai szerint ez 4 százalékkal több az előző évi ellátásnál.","id":"20190305_134_ezer_forint_volt_az_atlagnyugdij_osszege_januarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542788af-de00-4df7-97b2-77be3223c558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_134_ezer_forint_volt_az_atlagnyugdij_osszege_januarban","timestamp":"2019. március. 05. 07:20","title":"134 ezer forint volt az átlagnyugdíj összege januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a43807-98f3-41cb-8483-72bb5ada6e1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190303_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_reggeli_sportolas_mobil_feltores_sentinel5_nasa_wings_mobile_minephone_wx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a43807-98f3-41cb-8483-72bb5ada6e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6208c88a-0105-41fb-b40a-6979623a5923","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_reggeli_sportolas_mobil_feltores_sentinel5_nasa_wings_mobile_minephone_wx","timestamp":"2019. március. 03. 12:00","title":"Ez történt: egy összehajtható és egy pénztermelő telefont is bemutattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47bac83-cb3b-47b8-98db-2a349e7752b8","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Szépséges haszontalanság – mondja a modern kor művészetéről Edgar Wind, a Művészet és anarchia című, egyetemi előadásait tartalmazó kötetében. Arról értekezik, hogy a művészet életünk perifériájára sodródott, ám „ettől még nem veszti el művésziségét, hanem csak a létünkkel való közvetlen kapcsolatát: szépséges haszontalansággá válik. …amikor a művészet egy biztonsági zónába került át, lehet jó, sőt népszerű művészet is, csak éppen a létünkre gyakorolt hatása szűnik meg” – írja.","shortLead":"Szépséges haszontalanság – mondja a modern kor művészetéről Edgar Wind, a Művészet és anarchia című, egyetemi...","id":"20190304_Egy_uj_helyszin_Szihalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47bac83-cb3b-47b8-98db-2a349e7752b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded0eeae-d33e-4431-a186-369f23fe3708","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190304_Egy_uj_helyszin_Szihalom","timestamp":"2019. március. 04. 11:20","title":"Egy új helyszín: Szihalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09c8c6b-4566-4df2-b90e-c4f745fb9d67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég illusztris névsorral készül a Müpa a nyár eleji időszakra.\r

","shortLead":"Elég illusztris névsorral készül a Müpa a nyár eleji időszakra.\r

\r

","id":"20190304_Diana_Krall_Marcus_Miller_Charlotte_Gainsbourg__es_ok_mind_jonnek_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f09c8c6b-4566-4df2-b90e-c4f745fb9d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538d651a-1dca-4a42-8990-e746a71958e4","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Diana_Krall_Marcus_Miller_Charlotte_Gainsbourg__es_ok_mind_jonnek_Budapestre","timestamp":"2019. március. 04. 14:35","title":"Diana Krall, Marcus Miller, Charlotte Gainsbourg – és ők mind jönnek Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]