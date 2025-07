Villám csapott egy vasúti dolgozóba, kórházba került

A hétfői-keddi viharokban nem sérült meg egyetlen utas sem, azonban egy vasúti dolgozót villámcsapás ért, őt kórházban kezelik – derült ki abból a videóból, ami azt mutatta be, hogy Orbán Viktor meglátogatja a MÁV havariaközpontját, ahol Lázár János fogadja.

Az építési és közlekedési miniszter elmondta, a MÁV és a Volán járatai jelenleg 70 százalékos menetrendtartási képességgel üzemelnek, ennyit tudtak eddig helyreállítani. A legnagyobb probléma a balatonfüredi vonalnál van. A keddi viharok miatt az ország és keleti részén lehetnek fennakadások, Lázár türelmet kért mindenkitől.

Arról is beszámolt, hogy 540-en dolgoznak a műszaki akadályok elhárításán, a kidőlt villanyoszlopok helyreállításában és a pályák beüzemelésében. Végül azt is közölte, hogy a viharral sújtott napokra is vonatkozik az a szabály, hogy a 20 percen túli késésekért fizetnek.