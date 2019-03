Részletes interjút közölt az Echo Tv Razzia című műsora a Dózsa György úti, két halálos áldozattal járó balesettel megvádolt férfiról, M. Richárdról. A felvételt a 444 szúrta ki.

Az interjú érdekessége, hogy a férfi végig nevét vállalva, Molnár Richárdként beszél, de nem csak a balesetről, magánéletéről, korábbi ügyeiről, illetve hobbijáról is. A felvételen M. szürke kardigánban, egy könyvespolc előtt ülve látható.

A férfi elmondása szerint "annyi dezinformáció és őrült hír kering róla", hogy ezzel az interjúval szeretett volna néhány dolgot tisztázni. Azt is mondta, hogy van egy előélete, "fiatalon csinált dolgokat", de a büntetését leülte, az élete azóta 180 fokos fordulatot vett.

A Dózsa György úti balesetről szólva azt mondta, "senki nem lett elgázolva", kokaint pedig nem fogyasztott. Azért ült jogosítvány nélkül aznap autóba, mert az összegyűlt büntetőpontok miatt korábban bevonták az engedélyét. A kocsit barátnőjének vásárolta, amelyet elmondása szerint mosatni vitt, amikor a frontális ütközés megtörtént.

Azt is mondta, hogy nem tartja jogosnak, hogy Magyarországon közellenségnek tartják emiatt. Szóba került az is, hogy az ügyészség szerint 130-cal vezetett, ez azonban szerinte nem igaz, 100-nál többel nem ment, igaz, tudja, hogy már ez is szabálytalan.

M. hobbijáról is mesélt a riporternek, mint mondta, fest, olajfestményeket készít, és furcsának találja, hogy ez nincsen kiragadva. "Az emberek szeretnek utálkozni, és én erre egy maximálisan megfelelő alany vagyok" – mondta az interjúban.

Íme egy részlet a műsorból: