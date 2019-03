Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","shortLead":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","id":"20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5427b1d0-e106-4212-950c-552dc4d55f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. március. 05. 06:50","title":"Gyerekei cégében csinált százmilliókat érő üzletet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","id":"20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cc3e1-e8ae-4490-ba30-55826ae30fb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","timestamp":"2019. március. 05. 18:53","title":"Orbán Viktor üdvözölte Macron kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez az, amit a 2022-es kézilabda Eb-re terveznek.","shortLead":"Ez az, amit a 2022-es kézilabda Eb-re terveznek.","id":"20190306_Megvan_hol_epulhet_az_uj_sportcsarnok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3de666d-2310-4bf8-a981-1bfe3696bbc1","keywords":null,"link":"/sport/20190306_Megvan_hol_epulhet_az_uj_sportcsarnok_Budapesten","timestamp":"2019. március. 06. 16:56","title":"Megvan, hol épülhet az új sportcsarnok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Reuters a sorosozós-junckerezős-brüsszelezős kampány és az EPP-n belül folyamatosan erősödő Fidesz-ellenes hangok miatt rákérdezett a párt sajtóosztályán.","shortLead":"A Reuters a sorosozós-junckerezős-brüsszelezős kampány és az EPP-n belül folyamatosan erősödő Fidesz-ellenes hangok...","id":"20190305_fidesz_europai_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dfd1e8-df6f-4721-9ed6-0de0ee840da8","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2019. március. 05. 16:29","title":"Megerősítette a Fidesz: a Néppártban akarnak maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megteremtette a jogi-szervezeti lehetőséget a Parlament: átveheti az MTA kutatóintézeteit egy esetleges állami vagyonkezelői alapítvány, amelyet immár kutatási célra is létre lehet hozni. Ezzel a kormány újabb lépést tett céljai elérése felé, amelyeket az MTA oly erősen kritizált.","shortLead":"Megteremtette a jogi-szervezeti lehetőséget a Parlament: átveheti az MTA kutatóintézeteit egy esetleges állami...","id":"20190305_Megszavazta_a_Parlament_immar_atveheti_az_MTA_kutatointezeteit_egy_allami_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec2c68b-56ca-40fc-8cd4-edfd6f5265ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Megszavazta_a_Parlament_immar_atveheti_az_MTA_kutatointezeteit_egy_allami_alapitvany","timestamp":"2019. március. 05. 14:22","title":"Megszavazta a Parlament, immár átveheti az MTA kutatóintézeteit egy állami alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","shortLead":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","id":"20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058bf104-ce80-4a0e-80b9-70b3847cfb1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"A Bosch akár alkalmazná is az új túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők tavaly december 10-én, illetve 12-én zavarták, illetve akadályozták a parlament munkáját. Többek között ekkor fogadták el a túlóratörvényt, a most megbüntetett képviselők egy része elállta a pulpitust.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők tavaly december 10-én, illetve 12-én zavarták, illetve akadályozták a parlament munkáját...","id":"20190305_A_fideszes_tobbseg_egyhavi_fizetest_vont_meg_a_tunteto_ellenzekiektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4308dcf-1985-46da-99d4-b0be440f5914","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_fideszes_tobbseg_egyhavi_fizetest_vont_meg_a_tunteto_ellenzekiektol","timestamp":"2019. március. 05. 14:23","title":"A fideszes többség egyhavi fizetést vont meg a tüntető ellenzékiektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7d8caf-705d-46cd-8ed1-b55c9ef870ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fiola Attila, a bajnoki címvédő MOL Vidi FC labdarúgója térdproblémái miatt hetekig nem léphet pályára, így az Európa-bajnoki selejtezősorozat rajtján sem szerepelhet a magyar válogatottban.","shortLead":"Fiola Attila, a bajnoki címvédő MOL Vidi FC labdarúgója térdproblémái miatt hetekig nem léphet pályára...","id":"20190306_fiola_attila_serules_eb_selejtezo_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c7d8caf-705d-46cd-8ed1-b55c9ef870ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2cf779-b993-4e7d-b725-4618a95af585","keywords":null,"link":"/sport/20190306_fiola_attila_serules_eb_selejtezo_magyar_valogatott","timestamp":"2019. március. 06. 11:25","title":"Újabb ember dőlt ki a magyar válogatottból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]