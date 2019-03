Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másodfokú ítélet helybenhagyta az elsőt.","shortLead":"A másodfokú ítélet helybenhagyta az elsőt.","id":"20190306_Bortonbe_megy_a_Zala_megyeben_hamis_rendszammal_ittasan_gazolo_es_cserbenhagyo_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ef30cd-f98e-4a0a-bb1d-2e3c672915cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_Bortonbe_megy_a_Zala_megyeben_hamis_rendszammal_ittasan_gazolo_es_cserbenhagyo_autos","timestamp":"2019. március. 06. 09:48","title":"Börtönbe megy a Zala megyében hamis rendszámmal ittasan gázoló és cserbenhagyó autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy exobolygó felfedezése után hosszú idő, mire a tudósok megbizonyosodnak arról, valóban ilyen planétát találtak. Most közel 10 évnyi munka után derült ki egy érdekesség a Kepler-1658b-ről.","shortLead":"Egy exobolygó felfedezése után hosszú idő, mire a tudósok megbizonyosodnak arról, valóban ilyen planétát találtak. Most...","id":"20190307_kepler_urteleszkop_exobolygo_kepler_1658b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5258bfe-9a8c-4579-a94e-e50792e1b0e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_kepler_urteleszkop_exobolygo_kepler_1658b","timestamp":"2019. március. 07. 10:33","title":"Közel 10 év után derült ki egy fontos dolog az egyik első bolygóról, amit a Kepler űrteleszkóp fedezett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester javaslata az, hogy éjfél és hajnali öt között ne repüljenek a gépek. Később a katonai- és tehergépeket egy távolabbi reptérre költöztetné. A Magyar Nemzetnek azt mondta, a tervben a kormány, a Budapest Airport és a Hungarocontrol is partner.","shortLead":"A főpolgármester javaslata az, hogy éjfél és hajnali öt között ne repüljenek a gépek. Később a katonai- és tehergépeket...","id":"20190306_Tarlos_Istvan_szerint_a_repter_is_partner_a_repulesi_tilalom_bevezeteseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be80eb0e-cf1e-4abd-9843-5e97e51d40f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Tarlos_Istvan_szerint_a_repter_is_partner_a_repulesi_tilalom_bevezeteseben","timestamp":"2019. március. 06. 08:52","title":"Tarlós István szerint a reptér is partner a repülési tilalom bevezetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b891b8dc-1c67-420a-a557-14507347d84d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autóipari beszállító cégnél szerdán már tartottak egy kétórás, figyelmeztető munkabeszüntetést. A munkáltató ajánlatának dupláját kérik.","shortLead":"Az autóipari beszállító cégnél szerdán már tartottak egy kétórás, figyelmeztető munkabeszüntetést. A munkáltató...","id":"20190306_egesz_jovo_heten_sztrajkolhatnak_egy_oroszlanyi_uzemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b891b8dc-1c67-420a-a557-14507347d84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4464b0f3-5c1f-4b1d-ae81-f8698a2d517e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_egesz_jovo_heten_sztrajkolhatnak_egy_oroszlanyi_uzemben","timestamp":"2019. március. 06. 18:44","title":"Egész jövő héten sztrájkolhatnak egy oroszlányi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ff2aa-92f3-49e6-b63f-e28c10a78fb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vizsgálatok szerint az emberek azért nem tudtak elmenekülni, mert az illegálisan felhúzott épületek elvágták az utat. ","shortLead":"A vizsgálatok szerint az emberek azért nem tudtak elmenekülni, mert az illegálisan felhúzott épületek elvágták az utat. ","id":"20190305_Polgarmester_es_kormanyzo_ellen_is_vadat_emeltek_a_100_aldozatot_kovetelo_gorogorszagi_tuzvesz_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec9ff2aa-92f3-49e6-b63f-e28c10a78fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c4914b-86c9-402e-8ee0-6ca80b5cc7f4","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Polgarmester_es_kormanyzo_ellen_is_vadat_emeltek_a_100_aldozatot_kovetelo_gorogorszagi_tuzvesz_miatt","timestamp":"2019. március. 05. 19:04","title":"Polgármester és kormányzó ellen is vádat emeltek a 100 áldozatot követelő görögországi tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fa önkormányzati területen állt, és a legutóbbi állapotfelmérés szerint nem volt vele gond.\r

","shortLead":"A fa önkormányzati területen állt, és a legutóbbi állapotfelmérés szerint nem volt vele gond.\r

","id":"20190305_Fat_dontott_a_szel_a_vasuti_felsovezetekre_tobb_szazezer_forint_a_kar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c9063-c1d7-49ee-8a84-d038355e4b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Fat_dontott_a_szel_a_vasuti_felsovezetekre_tobb_szazezer_forint_a_kar","timestamp":"2019. március. 05. 17:41","title":"Fát döntött a szél a vasúti felsővezetékre, több százezer forint a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megteremtette a jogi-szervezeti lehetőséget a Parlament: átveheti az MTA kutatóintézeteit egy esetleges állami vagyonkezelői alapítvány, amelyet immár kutatási célra is létre lehet hozni. Ezzel a kormány újabb lépést tett céljai elérése felé, amelyeket az MTA oly erősen kritizált.","shortLead":"Megteremtette a jogi-szervezeti lehetőséget a Parlament: átveheti az MTA kutatóintézeteit egy esetleges állami...","id":"20190305_Megszavazta_a_Parlament_immar_atveheti_az_MTA_kutatointezeteit_egy_allami_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec2c68b-56ca-40fc-8cd4-edfd6f5265ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Megszavazta_a_Parlament_immar_atveheti_az_MTA_kutatointezeteit_egy_allami_alapitvany","timestamp":"2019. március. 05. 14:22","title":"Megszavazta a Parlament, immár átveheti az MTA kutatóintézeteit egy állami alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Technologies új, brüsszei központjában a kormányzati ügynökségek, szakértők, iparági szövetségek, valamint szabványokkal foglalkozó szervezetek közösen dolgozhatnak a digitális korszak biztonságán és fejlődésén. A vállalat a központban hozzáférhetővé és vizsgálhatóvá teszi forráskódjait, és lehetőséget biztosít bit-szintű vizsgálatokra is.","shortLead":"A Huawei Technologies új, brüsszei központjában a kormányzati ügynökségek, szakértők, iparági szövetségek, valamint...","id":"20190305_huawei_technologies_kiberbiztonsag_kibervedelem_brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996a1d6f-3333-4cee-b185-182dbe66cddd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_huawei_technologies_kiberbiztonsag_kibervedelem_brusszel","timestamp":"2019. március. 05. 15:33","title":"Új központot nyitott a Huawei Brüsszelben, bárki beviheti ellenőriztetni a mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]