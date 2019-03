Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aa7b803-55c5-4ccf-9c27-6494e95d5442","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Idén sincs hiány exkluzív videojátékokból, ha PlayStation 4 rendszerekről van szó, az egyik ráadásul néhány héten belül piacra kerül. Bemutatjuk a platform idei első nagy durranásának ígérkező Days Gone-t, melyben a motorból kifogyó benzin legalább annyira veszélyes, mint a hordákban ránk rontó, élőholtszerű lények.","shortLead":"Idén sincs hiány exkluzív videojátékokból, ha PlayStation 4 rendszerekről van szó, az egyik ráadásul néhány héten belül...","id":"20190306_bend_studio_days_gone_kritika_playstation_4_konzoljatek_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa7b803-55c5-4ccf-9c27-6494e95d5442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d684d5-2baf-4754-9692-09df56e9eb75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_bend_studio_days_gone_kritika_playstation_4_konzoljatek_videojatek","timestamp":"2019. március. 06. 11:10","title":"Már láttuk a játékot, ami után az xboxosok is sóvárogni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5c21b1-5337-4a34-ac8a-a5050a4c68cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti gyermekváros lakóinak egy részét is. ","shortLead":"Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti...","id":"20190305_Hiaba_figyelmeztetett_az_ombudsman_meg_mindig_lesujtoak_az_allapotok_a_zalaegerszegi_gyermekotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e5c21b1-5337-4a34-ac8a-a5050a4c68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02a1967-6bbd-4025-a5cb-2c9d2563d09c","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Hiaba_figyelmeztetett_az_ombudsman_meg_mindig_lesujtoak_az_allapotok_a_zalaegerszegi_gyermekotthonban","timestamp":"2019. március. 05. 18:44","title":"Még mindig lesújtóak az állapotok abban a zalai otthonban, ahová a fóti gyerekeket költöztetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők egyhavi tiszteletdíjukat bukhatják.","shortLead":"A képviselők egyhavi tiszteletdíjukat bukhatják.","id":"20190305_Ma_szavaz_az_Orszaggyules_a_pulpitusfoglalo_ellenzekiek_bunteteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb6e245-7b59-4b2c-aed0-4f7f0824f454","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Ma_szavaz_az_Orszaggyules_a_pulpitusfoglalo_ellenzekiek_bunteteserol","timestamp":"2019. március. 05. 08:33","title":"Ma szavaz az Országgyűlés a pulpitusfoglaló ellenzékiek büntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959340f3-ebab-4714-b758-4f39b5604d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Závecz Tibor szerint Puzsér Róbert is potens jelölt, de Karácsony Gergely integratív képessége jelenleg nagyobb az ellenzéki oldalon. ","shortLead":"Závecz Tibor szerint Puzsér Róbert is potens jelölt, de Karácsony Gergely integratív képessége jelenleg nagyobb...","id":"20190306_Zavecz_Puzserrol_A_tragarsagra_nem_kivanok_reagalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=959340f3-ebab-4714-b758-4f39b5604d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3556eb-f723-4db6-b0d9-304b9563faac","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Zavecz_Puzserrol_A_tragarsagra_nem_kivanok_reagalni","timestamp":"2019. március. 06. 15:45","title":"Závecz Puzsérról: \"A trágárságra nem kívánok reagálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben a Google által gründolt olcsó laptopoknak is konkurenciát állítanának így.","shortLead":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben...","id":"20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fa6c2-b889-4e36-a1ea-fa3c640c01a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. március. 05. 08:03","title":"Titkos Windowson dolgozik a Microsoft, ami alig terheli le a számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5a906e-3fec-4e5e-a418-6591addb840a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brie Larson elárulta, hogy külön stábtag foglalkozott vele, hogy megtanítsa menő pózba vágni magát.","shortLead":"Brie Larson elárulta, hogy külön stábtag foglalkozott vele, hogy megtanítsa menő pózba vágni magát.","id":"20190305_Csak_semmi_mosoly_tanitjak_a_kulsagot_a_Marvelnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f5a906e-3fec-4e5e-a418-6591addb840a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaa6748-f8fc-4df9-8625-06712c2f4f7d","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Csak_semmi_mosoly_tanitjak_a_kulsagot_a_Marvelnel","timestamp":"2019. március. 05. 10:48","title":"Csak semmi mosoly: a Marvelnél tanítják a kúlságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcbcb7-f39d-4437-9329-86e13084dd04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Topless fotón büszkélkedett el az új tetoválással.","shortLead":"Topless fotón büszkélkedett el az új tetoválással.","id":"20190305_Halle_Berry_uj_tetkot_villantott_ami_vegigfut_az_egesz_hatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76bcbcb7-f39d-4437-9329-86e13084dd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad3d62-685d-4277-ba0a-32dbfa93806d","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Halle_Berry_uj_tetkot_villantott_ami_vegigfut_az_egesz_hatan","timestamp":"2019. március. 05. 09:27","title":"Halle Berry új tetkót villantott, ami végigfut az egész hátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A teljes ellenzék beállt a Jobbik polgármesterjelöltje, Mirkóczki Ádám mögé Egerben, aki függetlenként indul majd. Az egri választókerületekben is létrejött az összefogás őszre.","shortLead":"A teljes ellenzék beállt a Jobbik polgármesterjelöltje, Mirkóczki Ádám mögé Egerben, aki függetlenként indul majd...","id":"20190306_A_teljes_ellenzek_beallt_a_Jobbik_polgarmesterjeloltje_moge_Egerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1455e450-9c85-415e-beb3-387b0c23ecec","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_A_teljes_ellenzek_beallt_a_Jobbik_polgarmesterjeloltje_moge_Egerben","timestamp":"2019. március. 06. 12:18","title":"Összefog a Jobbik és a baloldal Egerben, Mirkóczki indul polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]