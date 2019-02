Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Az információ már tavaly ősszel is elhangzott.

Kásler Miklós elmondta, az elmúlt öt évben az akkori 70 ezres betegszámhoz képest mára a tervezhető beavatkozásokra várók száma 28 ezerre csökkent, ezzel Magyarország az európai középmezőnybe került.

2012-től tavaly év végéig várólista-csökkentésre 26 milliárd forintot fordított a kormány, jövőre erre a célra további hatmilliárd forint áll rendelkezésre – mondta a miniszter.

A 28 ezres számot tavaly ősszel Rétvári Bence államtitkár is említette a parlamentben, és különböző beavatkozásokról is mondott adatokat, amelyek körül aztán némi vita, majd kiderült, hogy a politikus 2017-es adatokat közölt, holott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján az éppen aktuális állapotot mutató oldalakon más számok szerepelnek arról, mennyit is kell várniuk egy-egy beavatkozásra a betegeknek.

