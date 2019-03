Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjával az Echo Tv készített interjút.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjával az Echo Tv készített interjút.","id":"20190306_M_Richard_Lehet_utalni_meg_gyulolkodni_de_legalabb_lenne_oka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd14c92-c17b-48fd-a28f-d1282e5d4b19","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_M_Richard_Lehet_utalni_meg_gyulolkodni_de_legalabb_lenne_oka","timestamp":"2019. március. 06. 09:34","title":"M. Richárd: Lehet utálni, meg gyűlölködni, de legalább lenne oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ada0cf-1d27-49d1-b85e-0895f9968f6c","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Megnéztük, hogyan választunk, ha húst vásárlunk, mennyit és milyen fajtákat eszünk, és igyekszünk izgalmas alternatívát is felkínálni a pörkölt és a vasárnapi rántott szelet helyett.","shortLead":"Megnéztük, hogyan választunk, ha húst vásárlunk, mennyit és milyen fajtákat eszünk, és igyekszünk izgalmas alternatívát...","id":"spar_20190218_Mire_harap_a_magyar_Huskorkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65ada0cf-1d27-49d1-b85e-0895f9968f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9748eaf-a426-46a8-be87-5c5e1f97732c","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20190218_Mire_harap_a_magyar_Huskorkep","timestamp":"2019. március. 07. 07:30","title":"Mire harap a magyar? – Húskörkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"3e3ec62f-515e-46ef-a319-76c3a55453f6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Három évvel ezelőtt szójás csirkéjével lett világhírű a malajziai származású szakács, aki az elsők között került be a 2016-os szingapúri Michelin-kalauzba. Most már nemcsak csillaga van, hanem éttermi hálózatot is jegyez. ","shortLead":"Három évvel ezelőtt szójás csirkéjével lett világhírű a malajziai származású szakács, aki az elsők között került be...","id":"20190306_Az_utcai_bufes_feltette_magat_a_terkepre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e3ec62f-515e-46ef-a319-76c3a55453f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5def4e-9bbf-432c-a4b5-895fbf0886c8","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Az_utcai_bufes_feltette_magat_a_terkepre","timestamp":"2019. március. 06. 16:57","title":"Az utcai büfés feltette magát a térképre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5401ef0-2b9c-490e-8260-57a2bc92e6a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1876. március 7-én kapta meg Bell a szabadalmát.



","shortLead":"1876. március 7-én kapta meg Bell a szabadalmát.



","id":"20190307_Ma_van_a_telefon_szulinapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5401ef0-2b9c-490e-8260-57a2bc92e6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a325653-467b-4ac9-a659-f521f3857941","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Ma_van_a_telefon_szulinapja","timestamp":"2019. március. 07. 11:45","title":"Halló, ma van a telefon szülinapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érezték, nem a legjobb ötlet leadni a szolgálati fegyvert a továbbképzésre érkezve.","shortLead":"Érezték, nem a legjobb ötlet leadni a szolgálati fegyvert a továbbképzésre érkezve.","id":"20190306_Csellel_fogtak_el_a_korrupt_autopalyarendoroket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374c6ea0-1df1-4e61-bd89-ca2425cd5729","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Csellel_fogtak_el_a_korrupt_autopalyarendoroket","timestamp":"2019. március. 06. 11:21","title":"Csellel fogták el a korrupt autópálya-rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8289e39a-1f03-4280-9bfb-2cee7dfa4b93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem érzek ízeket, nincs nyálam” – vallott betegségéről az író, akinek most jelent meg új regénye, a Vera.","shortLead":"„Nem érzek ízeket, nincs nyálam” – vallott betegségéről az író, akinek most jelent meg új regénye, a Vera.","id":"20190307_Grecso_Krisztian_a_rakbetegsegerol_Sokkal_jobb_kedelyu_ember_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8289e39a-1f03-4280-9bfb-2cee7dfa4b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50629418-aea1-4603-8aa0-ae9c74769541","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Grecso_Krisztian_a_rakbetegsegerol_Sokkal_jobb_kedelyu_ember_vagyok","timestamp":"2019. március. 07. 06:36","title":"Grecsó Krisztián a rákbetegségéről: Sokkal jobb kedélyű ember vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309e46be-ed4f-4374-987d-bc3fd43cc445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbiktól a Momentumig minden párt benne van az összefogásban, hogy csak egyetlen ellenzéki kihívója legyen a fideszes jelöltnek. A körzeteket is felosztják egymás között és március 15-én is együtt ünnepelnek. ","shortLead":"A Jobbiktól a Momentumig minden párt benne van az összefogásban, hogy csak egyetlen ellenzéki kihívója legyen...","id":"20190306_Miskolcon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allit_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=309e46be-ed4f-4374-987d-bc3fd43cc445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c9fce6-a89e-44b9-97f1-ad4f4166c81b","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Miskolcon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allit_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 06. 16:42","title":"Miskolcon is közös polgármester-jelöltet állít az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57eaa66d-20da-4458-9d08-01a20141e9d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Titokzatos szoftverhiba miatt volt kénytelen egy időre leállítani a Google fotókkal kapcsolatos szolgáltatását az androidos televíziókban.","shortLead":"Titokzatos szoftverhiba miatt volt kénytelen egy időre leállítani a Google fotókkal kapcsolatos szolgáltatását...","id":"20190306_android_tv_szoftverhiba_kepnezo_letiltasa_fotok_okosteve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57eaa66d-20da-4458-9d08-01a20141e9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbe8339-32ce-44fd-802d-446839e150c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_android_tv_szoftverhiba_kepnezo_letiltasa_fotok_okosteve","timestamp":"2019. március. 06. 20:03","title":"Történt egy kis galiba: egy darabig nem fogja tudni megnézni a fotókat, ha a tévéje androidos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]