[{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Tenisszövetség (MTSZ) szerint Márky Jenő a női versenyeket szervező WTA-val nem egyeztetett, amikor a bukaresti viadalának Budapestre hozataláról tárgyalt a magyar kormánnyal, ezért ő okolható a magyarországi tornák körüli bizonytalanságért.","shortLead":"A Magyar Tenisszövetség (MTSZ) szerint Márky Jenő a női versenyeket szervező WTA-val nem egyeztetett, amikor...","id":"20190308_magyar_teniszszovetseg_wta_tenisztorna_marky_jeno_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1e9488-a276-4d40-b05f-2add2e1c3273","keywords":null,"link":"/sport/20190308_magyar_teniszszovetseg_wta_tenisztorna_marky_jeno_","timestamp":"2019. március. 08. 17:25","title":"Szembemegy a kormánnyal a teniszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fura halálesetek miatt nyomoznak Németországban. ","shortLead":"Fura halálesetek miatt nyomoznak Németországban. ","id":"20190306_Gyilkos_csapdakat_allithatott_haragosainak_egy_nemet_tajepitesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4d5c6d-42e4-4b84-8176-864db44005fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Gyilkos_csapdakat_allithatott_haragosainak_egy_nemet_tajepitesz","timestamp":"2019. március. 06. 19:24","title":"Gyilkos csapdákat állíthatott haragosainak egy német tájépítész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","shortLead":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","id":"20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c2e075-4bfe-4c12-85c4-132c5b22aed8","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","timestamp":"2019. március. 08. 16:53","title":"Hazatérhet a kórházból a brit nő, aki lebénult, miután egy magyar étteremben evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe003e4-2be4-4495-bed9-ea466e7292f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jutottak be az országba.","shortLead":"Nem jutottak be az országba.","id":"20190308_Vonat_aljan_es_tetejen_is_bujkaltak_az_afganok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe003e4-2be4-4495-bed9-ea466e7292f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669b34af-5dfd-404f-8403-a0c222f760eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Vonat_aljan_es_tetejen_is_bujkaltak_az_afganok","timestamp":"2019. március. 08. 07:33","title":"Vonat alján és tetején is bujkáltak az afgánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Zsolt ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indítottak büntetőeljárást.","shortLead":"Sz. Zsolt ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indítottak büntetőeljárást.","id":"20190308_Segiteni_akartak_rajta_o_inkabb_megutotte_a_mentost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3d035d-4e49-43ee-97f1-e53693da055f","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Segiteni_akartak_rajta_o_inkabb_megutotte_a_mentost","timestamp":"2019. március. 08. 17:31","title":"Segíteni akartak rajta, ő inkább megütötte a mentőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59e2cc3-65e4-4b60-8447-1bb182a060c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csonttöredékkel és engesztelő áldozatokkal teli, csaknem 200 edényre bukkantak mexikói régészek egy barlangban, amelyet a Yucatán-félszigeten fekvő maja romvárosban, Chichén Itzában fedeztek fel.","shortLead":"Csonttöredékkel és engesztelő áldozatokkal teli, csaknem 200 edényre bukkantak mexikói régészek egy barlangban, amelyet...","id":"20190307_majak_romvaros_yucatan_felsziget_regeszek_barlang_mexikovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59e2cc3-65e4-4b60-8447-1bb182a060c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda93c63-7d16-4566-8fa7-26dcbd091f37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_majak_romvaros_yucatan_felsziget_regeszek_barlang_mexikovaros","timestamp":"2019. március. 07. 17:33","title":"Nagyon régi, de még érintetlen maja barlangot találtak a kutatók Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csaknem 200 ezren rendezték már a tartozásukat. ","shortLead":"Csaknem 200 ezren rendezték már a tartozásukat. ","id":"20190308_Atlagosan_7_es_fel_ev_alatt_fizetik_vissza_tartozasukat_a_diakhitelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3f7c02-2626-477e-a71a-d418739beddc","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Atlagosan_7_es_fel_ev_alatt_fizetik_vissza_tartozasukat_a_diakhitelesek","timestamp":"2019. március. 08. 06:57","title":"Átlagosan 7 és fél év alatt fizetik vissza tartozásukat a diákhitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb valószínűséggel követjük el azokat. Mégis a tipikus munkahelyi kultúrák elkendőzik a kudarcokat – mutat rá Sheryl Sandberg, a Facebook operatív igazgatója. ","shortLead":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb...","id":"20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e228723-f71e-4e51-acf0-11809b448912","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","timestamp":"2019. március. 07. 13:15","title":"Miben segít, ha elismerjük, hogy hibáztunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]