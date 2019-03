Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a157d68-c71e-434a-9ef6-65e26e056e0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmásztak a magaslesre, onnan hívták a rendőröket. ","shortLead":"Felmásztak a magaslesre, onnan hívták a rendőröket. ","id":"20190311_Kislanyaival_tevedt_el_egy_edesanya_a_Bakonyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a157d68-c71e-434a-9ef6-65e26e056e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc5d96a-0aaa-4d3c-8ee8-534ef40f1990","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Kislanyaival_tevedt_el_egy_edesanya_a_Bakonyban","timestamp":"2019. március. 11. 16:48","title":"Kislányaival tévedt el egy édesanya a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91cdddd-6982-4c2d-9a2f-fe6a0cc29ad7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség kérte, hogy a két gyanúsított közül az egyiket helyezzék szabadlábra, egyelőre nem tudni pontosan, miért.","shortLead":"Az ügyészség kérte, hogy a két gyanúsított közül az egyiket helyezzék szabadlábra, egyelőre nem tudni pontosan, miért.","id":"20190311_Elengedtek_az_egyik_not_akit_Kim_Dzsong_Un_feltestverenek_megolesevel_vadoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c91cdddd-6982-4c2d-9a2f-fe6a0cc29ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394aab85-5db0-459f-81fc-85b58860604f","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elengedtek_az_egyik_not_akit_Kim_Dzsong_Un_feltestverenek_megolesevel_vadoltak","timestamp":"2019. március. 11. 05:28","title":"Elengedték az egyik nőt, akit Kim Dzsong Un féltestvérének megölésével vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reggel nyolc órától háromnapos sztrájk kezdődött kedden a kipufogó öntvényeket készítő, kínai tulajdonú Wescast Hungary Autóipari Zrt. 1200 dolgozót foglalkoztató oroszlányi üzemében. Egy műszak sem veszi fel a munkát, és a munkások hétvégén sem mennek be a gyárba dolgozni – tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke kedden az MTI-t.","shortLead":"Reggel nyolc órától háromnapos sztrájk kezdődött kedden a kipufogó öntvényeket készítő, kínai tulajdonú Wescast Hungary...","id":"20190312_Harom_napos_sztrajk_kezdodott_egy_oroszlanyi_gyarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375bfa86-d5d6-4e39-b77d-00f3c8549617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Harom_napos_sztrajk_kezdodott_egy_oroszlanyi_gyarban","timestamp":"2019. március. 12. 08:47","title":"Háromnapos sztrájk kezdődött egy oroszlányi gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a héten megtörténik. Az amerikai külügyminiszter, Mike Pompeo a venezuelai válság mélyülésére hivatkozva jelentette be a hírt.","shortLead":"Még a héten megtörténik. Az amerikai külügyminiszter, Mike Pompeo a venezuelai válság mélyülésére hivatkozva jelentette...","id":"20190312_egyesult_allamok_diplomata_visszahivas_venezuela_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ba6b3d-6fb7-4b44-9197-51caf6ed6718","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_egyesult_allamok_diplomata_visszahivas_venezuela_valsag","timestamp":"2019. március. 12. 06:24","title":"Az USA minden diplomatáját visszahívják Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember életét vesztette egy lakástűzben hétfőn este a Baranya megyei Alsószentmártonon – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

","shortLead":"Két ember életét vesztette egy lakástűzben hétfőn este a Baranya megyei Alsószentmártonon – közölte az Országos...","id":"20190312_lakastuz_baranya_megye_alsoszentmarton_halalos_aldozat_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9094ad-c632-4d73-91a4-df20acd44203","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_lakastuz_baranya_megye_alsoszentmarton_halalos_aldozat_tuzoltok","timestamp":"2019. március. 12. 05:44","title":"Két halottja van egy baranyai lakástűznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8fdfa9-91b9-491b-8d6a-230a5ab39a7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte csak a pénz motiválja Michael Jackson vádlóit.","shortLead":"Szerinte csak a pénz motiválja Michael Jackson vádlóit.","id":"20190312_Egy_legenda_sirjan_taposnak__Aaron_Carter_kiborult_a_Jacksonfilmen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa8fdfa9-91b9-491b-8d6a-230a5ab39a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da4f0ae-ed3e-4ca8-bd4a-5e6dd72eebad","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Egy_legenda_sirjan_taposnak__Aaron_Carter_kiborult_a_Jacksonfilmen","timestamp":"2019. március. 12. 11:11","title":"„Egy legenda sírján taposnak” – Aaron Carter kiborult a Jackson-filmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd316b5-1962-49c6-9c35-70077679fed5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"70 féle elektromos modelljük lesz hamarosan.","shortLead":"70 féle elektromos modelljük lesz hamarosan.","id":"20190312_volkswagen_elektromos_auto_22_millio_2029","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bd316b5-1962-49c6-9c35-70077679fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab62f65-d7bc-4525-a2d2-5bc2d7f3d35f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_volkswagen_elektromos_auto_22_millio_2029","timestamp":"2019. március. 12. 14:24","title":"22 millió villanyautót akar a piacra önteni a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c587b3-026d-469d-8043-b91756c0142d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Schengen-busz lényegében egy mobil határátkelőhely, aminek segítségével az út mentén is el tudják végezni a rendőrök a határellenőrzést.","shortLead":"A Schengen-busz lényegében egy mobil határátkelőhely, aminek segítségével az út mentén is el tudják végezni a rendőrök...","id":"20190311_Schengenbuszt_teszteltek_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c587b3-026d-469d-8043-b91756c0142d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed0f001-e29b-4674-be93-b1d475c721cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Schengenbuszt_teszteltek_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 11. 09:14","title":"Schengen-buszt teszteltek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]