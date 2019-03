Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugati pályaudvar és Zugló vasútállomás között történt a baleset. ","shortLead":"A Nyugati pályaudvar és Zugló vasútállomás között történt a baleset. ","id":"20190312_Vonat_gazolt_el_egy_ferfit_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca4e708-689f-4d36-aa04-f267787f0a81","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Vonat_gazolt_el_egy_ferfit_Budapesten","timestamp":"2019. március. 12. 10:43","title":"Vonat gázolt el egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3483b11-e0de-488d-92c5-ef0a5d3491aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A médiában elsősorban olyan hírek jelennek meg, amelyek az információszabadság működésképtelenségét mutatják, de nem ez az általános – nyilatkozta Péterfalvi Attila.","shortLead":"A médiában elsősorban olyan hírek jelennek meg, amelyek az információszabadság működésképtelenségét mutatják, de nem...","id":"20190311_Peterfalvi_Kozerdeku_adat_hogy_mennyi_penzbol_ul_repulore_a_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3483b11-e0de-488d-92c5-ef0a5d3491aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a0dd4a-afb0-4142-bf9a-c5634148b883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Peterfalvi_Kozerdeku_adat_hogy_mennyi_penzbol_ul_repulore_a_miniszterelnok","timestamp":"2019. március. 11. 07:11","title":"Péterfalvi: Közérdekű adat, hogy mennyi pénzből ül repülőre a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c039cba4-178c-43e3-91ee-21cb751659ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jaguár ketrecének közelébe merészkedett egy nő egy arizonai állatkertben, mert szelfit akart készíteni a nagymacskával. A vadállat annyira nem örült az ötletnek.","shortLead":"A jaguár ketrecének közelébe merészkedett egy nő egy arizonai állatkertben, mert szelfit akart készíteni...","id":"20190310_Az_eletet_kockaztatta_egy_jaguaros_szelfiert_egy_arizonai_allatkert_latogatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c039cba4-178c-43e3-91ee-21cb751659ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66915cc9-8a51-4042-b23b-febcd0a2a0be","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Az_eletet_kockaztatta_egy_jaguaros_szelfiert_egy_arizonai_allatkert_latogatoja","timestamp":"2019. március. 10. 17:47","title":"Az életét kockáztatta egy jaguáros szelfiért egy arizonai állatkert látogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6171f5-d9c1-467d-9790-36a3e6c8d9d6","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A streamelést az ötödik generációs mobilhálózat (5G) teszi majd végleg zökkenőmentessé, de a csúcstechnológiai cégek addig sem tétlenkednek.","shortLead":"A streamelést az ötödik generációs mobilhálózat (5G) teszi majd végleg zökkenőmentessé, de a csúcstechnológiai cégek...","id":"201910__videojatekok__streaming__kopogtat_agoogle__felhobe_koltoznenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b6171f5-d9c1-467d-9790-36a3e6c8d9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acd644c-28e5-4de4-924a-97c5ebf4773d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910__videojatekok__streaming__kopogtat_agoogle__felhobe_koltoznenek","timestamp":"2019. március. 10. 14:00","title":"Iszonyatos verseny van, hogy ki csinálja meg elsőként „a videójátékok Netflixét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391e91f4-5d0f-4489-8a1a-68ac1b065373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagéletkor jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, de ugyanígy emelkedett több betegségcsoport előfordulása is. A BBC összegyűjtötte, mik állnak a legtöbb ember halála mögött.","shortLead":"Az átlagéletkor jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, de ugyanígy emelkedett több betegségcsoport előfordulása is...","id":"20190311_halandosag_halal_okai_miert_halnak_meg_az_emberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=391e91f4-5d0f-4489-8a1a-68ac1b065373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98846be-9ec1-4c3f-9b5a-2d94205c2344","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_halandosag_halal_okai_miert_halnak_meg_az_emberek","timestamp":"2019. március. 11. 12:03","title":"Miért halnak meg az emberek? Ez a 7 leggyakoribb ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35452124-8a45-4317-84f7-790a92345ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Siker, siker, siker, Szijjártó Péter diadalittasan számolt be a magyar-laoszi külgazdasági sikerekről, de a számok alapján enyhe túlzás a keleti nyitás áttöréséről beszélni.\r

\r

","shortLead":"Siker, siker, siker, Szijjártó Péter diadalittasan számolt be a magyar-laoszi külgazdasági sikerekről, de a számok...","id":"20190311_Szijjarto_elkepeszto_sikerkent_probalja_meg_eladni_a_laoszi_terjeszkedesunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35452124-8a45-4317-84f7-790a92345ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce39638e-abfd-4ed4-b9bc-76a609d8c7d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Szijjarto_elkepeszto_sikerkent_probalja_meg_eladni_a_laoszi_terjeszkedesunket","timestamp":"2019. március. 11. 12:49","title":"Szijjártó elképesztő sikerként próbálja meg eladni a laoszi terjeszkedésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb42d15-74ba-430c-a784-8c1a0444edd9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kardszárnyú delfinek egy eddig ismeretlen faját fedezhették fel Chile déli partjainál a kutatók.","shortLead":"A kardszárnyú delfinek egy eddig ismeretlen faját fedezhették fel Chile déli partjainál a kutatók.","id":"20190310_szubantarktikus_kardszarnyu_delfinek_ismeretlen_faj_chile_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb42d15-74ba-430c-a784-8c1a0444edd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0c568f-264f-4324-8741-2bc2d7990726","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_szubantarktikus_kardszarnyu_delfinek_ismeretlen_faj_chile_partjainal","timestamp":"2019. március. 10. 18:03","title":"Titokzatos delfinfajt fedezhettek fel, a tudósok \"sosem láttak még ehhez hasonlót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után a 1000 méteresből is kizárták. Az olimpiai bajnok magyar férfi váltó vasárnap viszont bronzérmes lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után...","id":"20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d1b491-5d23-4772-81d3-8f8e587735a7","keywords":null,"link":"/sport/20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","timestamp":"2019. március. 10. 17:05","title":"Gyorskorcsolya vb: a magyar férfi váltó bronzérmes lett, Liu Shaolin Sándort 1000 méteren is kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]