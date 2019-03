Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bizottság szerint még nem halt el az ötlet, de másképp próbálják most megoldani.","shortLead":"A bizottság szerint még nem halt el az ötlet, de másképp próbálják most megoldani.","id":"20190312_Letett_az_EU_arrol_hogy_kozosen_adoztassa_meg_a_Facebookot_es_a_Googlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c20825-437b-4527-9041-1bb0a303d3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Letett_az_EU_arrol_hogy_kozosen_adoztassa_meg_a_Facebookot_es_a_Googlet","timestamp":"2019. március. 12. 17:23","title":"Letett az EU arról, hogy közösen adóztassa meg a Facebookot és a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most, hogy elérhetővé vált az új Android, a Q első bétaverziója, a fejlesztők máris beleásták magukat a kódba, hogy újdonságok után kutassanak. És találtak is valamit: az asztali üzemmódot.","shortLead":"Most, hogy elérhetővé vált az új Android, a Q első bétaverziója, a fejlesztők máris beleásták magukat a kódba...","id":"20190314_android_q_funkciok_asztali_uzemmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7468c05-5ac8-49ce-abd5-c26ca66a5485","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_android_q_funkciok_asztali_uzemmod","timestamp":"2019. március. 14. 10:03","title":"Ez lehet az új Android, a Q egyik nagy erőssége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tapsolta meg a keleti nyitást.","shortLead":"Nem tapsolta meg a keleti nyitást.","id":"20190313_Amerikai_nagykovet_Mr_Kover_Oroszorszag_nem_barat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add8057-c935-453c-b146-b7b242052d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Amerikai_nagykovet_Mr_Kover_Oroszorszag_nem_barat","timestamp":"2019. március. 13. 11:35","title":"Amerikai nagykövet: Mr. Kövér, Oroszország nem barát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik, hogy visszaéléseket éppen a korábbi, fideszes városvezetés követett el: a korábbi aljegyző fia szinte ingyen vett egy lakást, valamint évekig nem kellett bérleti díjat és iparűzési adót fizetnie a trafikjáért. A Fidesz kinyitotta a szekrényt, erre kidőltek a csontvázak.","shortLead":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik...","id":"20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa717994-05fe-4288-abf7-da2cf62949f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","timestamp":"2019. március. 12. 17:30","title":"Kitört a totális lakásháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9b14d5-09df-41e9-abdd-e119c3c127ec","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nagy volumenű roma felzárkóztatási programon agyalnak az Agrárminisztériumban, amivel megoldanák a vidéki munkaerőhiányt, és egyben a cigányságnak is kitörési lehetőséget teremtenének – derül ki a hvg.hu birtokába került munkaanyagból. Az Agroma-program akár már jövőre indulhatna, feltéve, hogy az Emmi és az összes érintett tárca is a javaslat mellé áll, plusz az Orbán-kormány még pénzt is ad a megvalósításra. A javaslat egyik megálmodója szerint ezzel végre stabil munkahelyhez juttatnák a romákat, és szó sincs arról, hogy a tervben szereplő bentlakásos szakközépiskolákkal kiszakítanák a résztvevőket a családjukból.","shortLead":"Nagy volumenű roma felzárkóztatási programon agyalnak az Agrárminisztériumban, amivel megoldanák a vidéki...","id":"20190314_agroma_program_agrarminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9b14d5-09df-41e9-abdd-e119c3c127ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc14c2e-bac1-444f-8286-19c90f25f16d","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_agroma_program_agrarminiszterium","timestamp":"2019. március. 14. 06:30","title":"Roma tinikből képeznék bentlakásos iskolákban a jövő gazdálkodóit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"484fc928-c5a1-4dd3-b76f-9c64afd77695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsorozat 25. részében olyan oldalát ismerhetjük meg James Bondnak, amivel eddig még nem találkozhattunk: elektromos autóval érkezik a környezetbarát 007-es.","shortLead":"A filmsorozat 25. részében olyan oldalát ismerhetjük meg James Bondnak, amivel eddig még nem találkozhattunk...","id":"20190313_james_bond_klimavaltozas_aston_martin_kornyezetbarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=484fc928-c5a1-4dd3-b76f-9c64afd77695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8dd82a-48e8-45f1-a1db-0bac49981ab6","keywords":null,"link":"/elet/20190313_james_bond_klimavaltozas_aston_martin_kornyezetbarat","timestamp":"2019. március. 13. 16:33","title":"James Bond sem kételkedik a klímaváltozásban, környezetbarát lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193a1465-2e4a-4c37-92c1-608d3e98a689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tipikus politikusi játszma volt Manfred Weber keddi budapesti tárgyalássorozata, vagy szalmaszál, amelyet Orbán Viktornak nyújtott. A hvg.hu munkatársai ezt elemezték élő Facebook-közvetítésünkben, illetve olvasóink kérdéseire válaszoltak. ","shortLead":"Tipikus politikusi játszma volt Manfred Weber keddi budapesti tárgyalássorozata, vagy szalmaszál, amelyet Orbán...","id":"20190312_Tulajdonkeppen_miert_is_Budapestre_Manfred_Weber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193a1465-2e4a-4c37-92c1-608d3e98a689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f1396c-b5cc-4cbc-b497-f0f39dc3af04","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Tulajdonkeppen_miert_is_Budapestre_Manfred_Weber","timestamp":"2019. március. 12. 19:10","title":"Tulajdonképpen miért is jött Budapestre Manfred Weber?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távozó bankok, hiányzó munkaerő, növekvő árak, visszaeső ingatlanpiac, és így tovább. A Bloomberg összeszedte, hogyan reagáltak a befektetők már eddig az EU-ból való kilépésre. ","shortLead":"Távozó bankok, hiányzó munkaerő, növekvő árak, visszaeső ingatlanpiac, és így tovább. A Bloomberg összeszedte, hogyan...","id":"20190314_Osszeszedtek_mennyi_kart_okozott_mar_a_brit_gazdasagnak_a_Brexit_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21bd255-1814-4ba8-b5d5-ab3e8fddf3d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Osszeszedtek_mennyi_kart_okozott_mar_a_brit_gazdasagnak_a_Brexit_terve","timestamp":"2019. március. 14. 06:19","title":"Összeszedték, mennyi kárt okozott már a brit gazdaságnak a Brexit terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]