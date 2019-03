Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7c37da3-b32d-4e91-8af2-440f96149e65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rodrigo Duterte nehezen viseli a nőket.","shortLead":"Rodrigo Duterte nehezen viseli a nőket.","id":"20190312_Leribancozta_a_noi_hallgatosagat_a_Fulopszigeteki_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7c37da3-b32d-4e91-8af2-440f96149e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a235d422-6853-4f6b-880c-ec0a966217b8","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Leribancozta_a_noi_hallgatosagat_a_Fulopszigeteki_elnok","timestamp":"2019. március. 12. 09:01","title":"Leribancozta a női hallgatóságát a Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elnöki és vezérigazgatói tisztség szétválasztását lehetővé tevő alapszabályi módosításról is dönthet az OTP Bank április 12-re összehívott éves közgyűlése – derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján kedden hajnalban közzétett közgyűlési előterjesztésből.","shortLead":"Az elnöki és vezérigazgatói tisztség szétválasztását lehetővé tevő alapszabályi módosításról is dönthet az OTP Bank...","id":"20190312_otp_elnok_vezerigazgato_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb74dfc-ca12-4c73-a2e6-7a5cd4c22ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_otp_elnok_vezerigazgato_kozgyules","timestamp":"2019. március. 12. 06:54","title":"Átalakulhat az OTP legfelső vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októbertől lehetett sejteni, hova kerülhet a tizenegyedik kaszinókoncesszió, a kormány friss szerződéslistája igazolta a gyanút.","shortLead":"Októbertől lehetett sejteni, hova kerülhet a tizenegyedik kaszinókoncesszió, a kormány friss szerződéslistája igazolta...","id":"20190312_Sesztak_korehez_kerult_az_utolso_kaszino_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6efbcc-4efe-4ce3-9b93-1b6b96de6943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Sesztak_korehez_kerult_az_utolso_kaszino_is","timestamp":"2019. március. 12. 10:39","title":"Seszták Miklós volt miniszter köréhez került az utolsó kaszinó koncessziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757d4ec6-dcfa-4bbd-b92b-cdcef2ef1cd6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Q3 és a Q5 közé érkezett modell meghajtásáról 100 százalékban elektromos rendszer gondoskodik.","shortLead":"A Q3 és a Q5 közé érkezett modell meghajtásáról 100 százalékban elektromos rendszer gondoskodik.","id":"20190312_korbejartuk_a_legujabb_villanyaudit_a_q4_etron_divatterepjarot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=757d4ec6-dcfa-4bbd-b92b-cdcef2ef1cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c80cd66-b377-41ff-9cb8-6360c11a2447","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_korbejartuk_a_legujabb_villanyaudit_a_q4_etron_divatterepjarot","timestamp":"2019. március. 12. 08:21","title":"Körbejártuk a legújabb villany-Audit, a Q4 e-tron divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","shortLead":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","id":"20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0572b634-feb7-47ae-9fce-82a701e1c552","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","timestamp":"2019. március. 13. 09:27","title":"Mi a különbség R Kelly és a katolikus egyház között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar munkavállalók ezzel különösen rosszul járnak, mert a korábbi összegnek csak a felét kapják meg. Egy 15 éve kint dolgozó 3 gyerekes apuka mesélt a hvg.hu videósának arról, hogy hogyan érinti családját a törvény, és egy soproni székhelyű, osztrák ügyekre szakosodott tanácsadó cégtől is megkérdeztük, hogy milyen lehetőségei vannak a becslések szerint 70 ezer szomszédban dolgozó magyarnak.","shortLead":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar...","id":"20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e482da34-1863-4192-a918-e0157d045dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","timestamp":"2019. március. 13. 17:00","title":"\"Az osztrák rendőrök az ágyból is felkeltik a magyarokat, hogy tényleg ott laknak-e\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank az orosz titkosszolgálat bázisa a történész szerint.","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank az orosz titkosszolgálat bázisa a történész szerint.","id":"20190313_Ungvary_Krisztian_hazaarulas_a_KGBs_bank_beengedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64d1080-519a-4d48-b94c-36869ad5b6ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Ungvary_Krisztian_hazaarulas_a_KGBs_bank_beengedese","timestamp":"2019. március. 13. 08:56","title":"Ungváry Krisztián: hazaárulás a \"KGB-s bank\" beengedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e0d6db-259e-4758-9666-a9cfb85526c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerettek volna autót vezetni és engedély nélkül utazni. A diktatúra zárt ajtók mögött rendezi a tárgyalást.","shortLead":"Szerettek volna autót vezetni és engedély nélkül utazni. A diktatúra zárt ajtók mögött rendezi a tárgyalást.","id":"20190313_Elkezdodott_a_szaudi_aktivistanok_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e0d6db-259e-4758-9666-a9cfb85526c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f028283-0b77-4d88-8e5b-c17b982cff25","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Elkezdodott_a_szaudi_aktivistanok_pere","timestamp":"2019. március. 13. 10:41","title":"Elkezdődött a szaúdi aktivistanők pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]