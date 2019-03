Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt aktivistái és elnökségi tagja átragasztották az egyik sorosozós-junckerezős-brüsszelezős plakátot az Európai Néppárt frakcióvezetőjének és csúcsjelöltjének Budapestre érkezése alkalmából. A próbálkozás nem sikerült, a plakátot letakarták. ","shortLead":"A párt aktivistái és elnökségi tagja átragasztották az egyik sorosozós-junckerezős-brüsszelezős plakátot az Európai...","id":"20190312_plakat_orban_viktor_manfred_weber_mszp_aktivista_akcio_latogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed6fff8-8735-43da-b6af-fe24999dbac0","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_plakat_orban_viktor_manfred_weber_mszp_aktivista_akcio_latogatas","timestamp":"2019. március. 12. 11:05","title":"Meghekkelt kormányplakáton próbált üzenni Webernek az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccbeb7d-434f-49ef-8150-4168e2632993","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ezek töltenek fel minket a mindennapokban.","shortLead":"Ezek töltenek fel minket a mindennapokban.","id":"20190313_Vannak_pozitiv_fuggosegeink_is_Onnek_mi_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ccbeb7d-434f-49ef-8150-4168e2632993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c446552c-2c38-4a84-8258-5e5fa6d7554f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190313_Vannak_pozitiv_fuggosegeink_is_Onnek_mi_az","timestamp":"2019. március. 13. 08:10","title":"Vannak pozitív függőségeink is, Önnek mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2e858f-a9af-42d0-938b-7a5f31a49632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jobb, ha megszokjuk az ilyen jeleneteket!?","shortLead":"Jobb, ha megszokjuk az ilyen jeleneteket!?","id":"20190312_tesla_model_3_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d2e858f-a9af-42d0-938b-7a5f31a49632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa9826d-2356-4d6c-8cb2-3ba361d5f178","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_tesla_model_3_autos_video","timestamp":"2019. március. 12. 16:07","title":"Nem kérdés, hogy ez a Tesla sofőr szunyókál 120-nál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff17765-cb5f-4575-ab92-04ddef02b11f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem úgy tűnik, hogy a kormány leállna a Brüsszel-ellenes kampánnyal, az ünnepi Magyar Nemzetbe a hírhedt plakátos hirdetés mellett egy tájékoztató füzet is jutott.","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy a kormány leállna a Brüsszel-ellenes kampánnyal, az ünnepi Magyar Nemzetbe a hírhedt plakátos...","id":"20190314_Belehuz_a_Brusszelellenes_tajekoztato_kampanyba_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff17765-cb5f-4575-ab92-04ddef02b11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843754c0-3246-4afb-9911-996b8c0cdfbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Belehuz_a_Brusszelellenes_tajekoztato_kampanyba_a_kormany","timestamp":"2019. március. 14. 07:19","title":"Orbán ígérete ellenére a kormány kedvenc lapja belehúzott a Brüsszel-ellenes kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak két EU-s országban szül több 20 éven alatti nő, mint nálunk.","shortLead":"Csak két EU-s országban szül több 20 éven alatti nő, mint nálunk.","id":"20190312_A_magyar_anyak_tizede_meg_tizenevesen_szul_eloszor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97888825-b521-4bae-8495-69d0e8c5da1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_A_magyar_anyak_tizede_meg_tizenevesen_szul_eloszor","timestamp":"2019. március. 12. 15:47","title":"A magyar anyák tizede még tizenévesen szül először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz osztrák kancellár bírálta Emmanuel Macron francia államfő „Európa-tervét”. A párizsi vezető az unió alapos reformját sürgeti, s egyebek mellett felvetette, hogy ez EU-ban egységes szintű minimumbért kellene bevezetni.","shortLead":"Sebastian Kurz osztrák kancellár bírálta Emmanuel Macron francia államfő „Európa-tervét”. A párizsi vezető az unió...","id":"20190313_Az_osztrak_kancellar_biralja_Macron_Europatervet_es_Magyarorszagrol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9ee90d-40cb-4808-9606-702df7d91ff9","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Az_osztrak_kancellar_biralja_Macron_Europatervet_es_Magyarorszagrol_beszel","timestamp":"2019. március. 13. 11:49","title":"Kurz Magyarországgal példálózva bírálja Macron Európa-tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a civil segítők elvégezték helyette a munka dandárját. Az \"Ágyat az anyukáknak\" elindítói viszont nem állnak le: hamarosan újabb akciót indítanak a gyerekkórházakban uralkodó állapotok javítására. ","shortLead":"Miután a civil segítők elvégezték helyette a munka dandárját. Az \"Ágyat az anyukáknak\" elindítói viszont nem állnak le...","id":"20190312_Veget_ert_az_agyat_az_anyukaknak_akcio_az_AEEK_mar_12_milliobol_meguszhatja_a_maradek_beszerzest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf6c5f1-2c39-41b2-b62c-108db02f18f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Veget_ert_az_agyat_az_anyukaknak_akcio_az_AEEK_mar_12_milliobol_meguszhatja_a_maradek_beszerzest","timestamp":"2019. március. 12. 15:46","title":"Véget ért az ágyat az anyukáknak akció: a \"maradék\" beszerzést már 1-2 millióból megúszhatja az ÁEEK ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e0bc72-ef4c-48a3-8904-511589693950","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világhírű mém lényege, hogy egy fiatal férfi egy nő kezét fogja, de egy másik után néz. Ez a pár lett a kormányplakátok főszereplője most, amivel a gyermekvállalást népszerűsítik.","shortLead":"A világhírű mém lényege, hogy egy fiatal férfi egy nő kezét fogja, de egy másik után néz. Ez a pár lett...","id":"20190313_Kiderult_tenyleg_a_felrenezos_memet_hasznalt_a_kormany_amivel_a_csaladok_nepszerusitik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9e0bc72-ef4c-48a3-8904-511589693950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986da739-7eb2-4a65-8709-2ff7a7427bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Kiderult_tenyleg_a_felrenezos_memet_hasznalt_a_kormany_amivel_a_csaladok_nepszerusitik","timestamp":"2019. március. 13. 14:03","title":"Kiderült: tényleg a félrenézős mémet használja a kormány a családok népszerűsítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]