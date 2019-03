Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tapsolta meg a keleti nyitást.","shortLead":"Nem tapsolta meg a keleti nyitást.","id":"20190313_Amerikai_nagykovet_Mr_Kover_Oroszorszag_nem_barat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add8057-c935-453c-b146-b7b242052d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Amerikai_nagykovet_Mr_Kover_Oroszorszag_nem_barat","timestamp":"2019. március. 13. 11:35","title":"Amerikai nagykövet: Mr. Kövér, Oroszország nem barát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripostban ma is egész oldalas hirdetésben hozták a kormányplakátok anyagát, és levélben is küldik még a tájékoztatókat. ","shortLead":"A Ripostban ma is egész oldalas hirdetésben hozták a kormányplakátok anyagát, és levélben is küldik még...","id":"20190313_Hiaba_szedtek_le_a_junckeres_plakatokat_levelben_es_hirdetesben_folytatjak_a_propagandat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc47423-f11b-4d87-afa7-35f47cd31773","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Hiaba_szedtek_le_a_junckeres_plakatokat_levelben_es_hirdetesben_folytatjak_a_propagandat","timestamp":"2019. március. 13. 10:59","title":"Hiába szedik le a junckeres plakátokat, levélben és hirdetésben folytatják a propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képzés nem 4+1, hanem 5 éves lesz, a diákok egyszerre érettségiznek majd és teszik le a technikumi képzést.\r

","shortLead":"A képzés nem 4+1, hanem 5 éves lesz, a diákok egyszerre érettségiznek majd és teszik le a technikumi képzést.\r

","id":"20190314_2020tol_megint_atalakitjak_a_szakkepzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4929f691-1888-4336-8931-214b3a5408da","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_2020tol_megint_atalakitjak_a_szakkepzest","timestamp":"2019. március. 14. 19:44","title":"2020-tól megint átalakítják a szakképzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff417c7-a127-4db6-91f4-06d47a233456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE sem akar kimaradni az idei év fősodrából. Összehajtható, rugalmas kijelzős telefont készítene, és ennek sajátos megvalósításáról árulkodik egy szabadalom.","shortLead":"A ZTE sem akar kimaradni az idei év fősodrából. Összehajtható, rugalmas kijelzős telefont készítene, és ennek sajátos...","id":"20190313_wipo_szabadalom_rugalmas_kijelzos_zte_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ff417c7-a127-4db6-91f4-06d47a233456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b435f5-42b6-465b-9f73-5aecdc703556","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_wipo_szabadalom_rugalmas_kijelzos_zte_okostelefon","timestamp":"2019. március. 13. 17:03","title":"Megmutatjuk: ilyen különleges, hajlítható kijelzős telefont készítene a ZTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnéztük az Éjjeli Őrség alapszabályát, hogy van-e jogi alapja a párt bejegyzését megtámadó ügyészségi fellebbezésnek. Röviden: nincs. A TASZ szerint az ügyészség több ponton is jogellenesen jár el: eleve csak a formai feltételek meglétét lehetne vizsgálni például egy párt bejegyzésénél, korábbi médianyilatkozatra hivatkozva azt nem lehetetleníthetnék el. ","shortLead":"Megnéztük az Éjjeli Őrség alapszabályát, hogy van-e jogi alapja a párt bejegyzését megtámadó ügyészségi fellebbezésnek...","id":"20190314_TASZ_jogsertoen_vetozta_meg_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5a7c4b-a7bc-46fe-96f3-965324d74b65","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_TASZ_jogsertoen_vetozta_meg_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. március. 14. 18:43","title":"TASZ: jogsértően vétózta meg a Migration Aid pártjának bejegyzését az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus 2-0-ás hátrányból fordítva az Atlético Madrid, a Manchester City pedig a Schalke legyőzésével továbbjutott kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből.\r

","shortLead":"A Juventus 2-0-ás hátrányból fordítva az Atlético Madrid, a Manchester City pedig a Schalke legyőzésével továbbjutott...","id":"20190313_juventus_atletico_madrid_cristiano_ronaldo_manchester_city_schalke04_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_tovabbjutas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55973be4-a5f7-4fcd-9f8d-2ae314b854e0","keywords":null,"link":"/sport/20190313_juventus_atletico_madrid_cristiano_ronaldo_manchester_city_schalke04_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_tovabbjutas","timestamp":"2019. március. 13. 05:15","title":"Ronaldo csodát tett, a ManCity gálázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak egy kis találékonyságon múlik a móka. ","shortLead":"Csak egy kis találékonyságon múlik a móka. ","id":"20190312_fiat_500_drift","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda9f0ac-2d7f-43b9-8423-3e69ff51ba8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_fiat_500_drift","timestamp":"2019. március. 13. 17:48","title":"Ki mondta, hogy a kis Fiat 500-assal nem megy a drift? – Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3568def5-ad2a-4430-a1c1-bd5366c4fb61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bábeli zűrzavarról és a közmédiában dolgozók felelősségéről beszélt az állami Duna Médiaszolgáltató vezére.","shortLead":"Bábeli zűrzavarról és a közmédiában dolgozók felelősségéről beszélt az állami Duna Médiaszolgáltató vezére.","id":"20190314_Az_alhirek_vilagaban_a_kozmedianak_kell_peldat_mutatnia__igazitott_el_a_vezerigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3568def5-ad2a-4430-a1c1-bd5366c4fb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06d1f7c-e31a-4012-b62d-131ad6d4173b","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Az_alhirek_vilagaban_a_kozmedianak_kell_peldat_mutatnia__igazitott_el_a_vezerigazgato","timestamp":"2019. március. 14. 18:28","title":"Az álhírek világában a közmédiának kell példát mutatnia - igazított el a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]