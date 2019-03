Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8149b855-44b6-4ce4-b985-0e77d04b99a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tanulságos leckét kapott egy felhasználó, aki digitális fényképezőgéppel próbálta felvenni egy tetoválás lézeres eltávolítását.","shortLead":"Tanulságos leckét kapott egy felhasználó, aki digitális fényképezőgéppel próbálta felvenni egy tetoválás lézeres...","id":"20190313_lezeres_tetovalas_eltavolitas_video_tonkretette_a_fenykezogepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8149b855-44b6-4ce4-b985-0e77d04b99a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c39dbb-5b23-44c8-aad2-e77a7e4ebdfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_lezeres_tetovalas_eltavolitas_video_tonkretette_a_fenykezogepet","timestamp":"2019. március. 13. 19:03","title":"Felvette videóra a tetoválás lézeres eltávolítását, de ez nagyon rossz ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége”. ","shortLead":"Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége”. ","id":"20190313_Balavany_Orban_kilep_vagy_kirugjak_ezek_a_lehetosegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f3aab0-27f3-4116-ae88-9f5b745356e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Balavany_Orban_kilep_vagy_kirugjak_ezek_a_lehetosegek","timestamp":"2019. március. 13. 14:27","title":"Balavány: Orbán kilép vagy kirúgják, ezek a lehetőségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5287502-cc36-436c-b832-f9d22c72f323","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár Washingtonban számolt be a kormány nagy ötletéről. ","shortLead":"Az államtitkár Washingtonban számolt be a kormány nagy ötletéről. ","id":"20190315_Novak_Katalin_szerint_az_amerikaiak_odaig_vannak_a_magyar_csaladpolitikaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5287502-cc36-436c-b832-f9d22c72f323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fbc14e-4655-4ab7-a197-e06dde00d541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190315_Novak_Katalin_szerint_az_amerikaiak_odaig_vannak_a_magyar_csaladpolitikaert","timestamp":"2019. március. 15. 09:24","title":"Novák Katalin szerint az amerikaiak odáig vannak a magyar családpolitikáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német Welt úgy interpretálja a Weber–Orbán-találkozót, hogy azon Orbán mindhárom feltételben engedett, amit a néppárti csúcsjelölt szabott. A Fidesz marad a Néppártban.","shortLead":"A német Welt úgy interpretálja a Weber–Orbán-találkozót, hogy azon Orbán mindhárom feltételben engedett, amit...","id":"20190313_Welt_Orban_kapott_egy_utolso_eselyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a79775-c339-4634-a82e-cb4675c61b75","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Welt_Orban_kapott_egy_utolso_eselyt","timestamp":"2019. március. 13. 16:06","title":"Welt: Orbán kapott egy utolsó esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554c0bd2-44b6-4005-bb63-4d25465d1104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A versmondásra felkért nyolcadikos kisfiúnak két nappal a fellépés előtt szóltak, hogy változtattak a programon. ","shortLead":"A versmondásra felkért nyolcadikos kisfiúnak két nappal a fellépés előtt szóltak, hogy változtattak a programon. ","id":"20190314_Kinosnak_tunhetett_Petofi_verse_inkabb_masikat_kerestek_az_NKE_unnepsegere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554c0bd2-44b6-4005-bb63-4d25465d1104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fd788d-e2ed-462d-9868-99bdf18c162c","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Kinosnak_tunhetett_Petofi_verse_inkabb_masikat_kerestek_az_NKE_unnepsegere","timestamp":"2019. március. 14. 16:59","title":"Kínos lehetett Petőfi verse, inkább másikat kerestek az NKE ünnepségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fideszt kizárnák az Európai Néppártból (EPP), ha ez a német uniós pártok szavazóin múlna – derült ki abból a felmérésből, amelynek eredményét a Deutsche Telekom ismertette híroldalán. Az EPP-ben március 20-án szándékoznak szavazni a Fidesz esetleges kizárásáról.","shortLead":"A Fideszt kizárnák az Európai Néppártból (EPP), ha ez a német uniós pártok szavazóin múlna – derült ki abból...","id":"20190314_A_nemet_valasztok_kizarnak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82e4c93-021a-4ab4-bf3a-f05929dadbeb","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_A_nemet_valasztok_kizarnak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 14. 10:26","title":"A német választók kizárnák a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő ünneplést kíván minden magyar honfitársunknak Orbán Viktor miniszterelnök március 15-e előestéjén közzétett levelében – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.","shortLead":"A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő ünneplést kíván minden...","id":"20190314_orban_viktor_vilag_magyarsaga_level_marcius_15_nemzeti_unnep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f28fe-06aa-4802-a4a9-892bc3c775ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_orban_viktor_vilag_magyarsaga_level_marcius_15_nemzeti_unnep","timestamp":"2019. március. 14. 17:37","title":"Önnek is üzent Orbán Viktor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"484fc928-c5a1-4dd3-b76f-9c64afd77695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsorozat 25. részében olyan oldalát ismerhetjük meg James Bondnak, amivel eddig még nem találkozhattunk: elektromos autóval érkezik a környezetbarát 007-es.","shortLead":"A filmsorozat 25. részében olyan oldalát ismerhetjük meg James Bondnak, amivel eddig még nem találkozhattunk...","id":"20190313_james_bond_klimavaltozas_aston_martin_kornyezetbarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=484fc928-c5a1-4dd3-b76f-9c64afd77695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8dd82a-48e8-45f1-a1db-0bac49981ab6","keywords":null,"link":"/elet/20190313_james_bond_klimavaltozas_aston_martin_kornyezetbarat","timestamp":"2019. március. 13. 16:33","title":"James Bond sem kételkedik a klímaváltozásban, környezetbarát lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]