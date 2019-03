Nagyon alábecsülte a magyar pénzügyőröket a macedón marihuána-csempész

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4457acc5-2e92-456c-a96a-d6a470ce3b1d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak bízni tudunk abban, hogy a jövőre érkező új Panda legalább ennyire ötletes és szerethető lesz. ","shortLead":"Egyelőre csak bízni tudunk abban, hogy a jövőre érkező új Panda legalább ennyire ötletes és szerethető lesz. ","id":"20190314_pandazzunk_egyet_a_cukisagfaktorra_alapoz_a_fiat_apro_villanyautoja_megneztuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4457acc5-2e92-456c-a96a-d6a470ce3b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40614a79-af1f-404f-9f4a-d08b8af319e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190314_pandazzunk_egyet_a_cukisagfaktorra_alapoz_a_fiat_apro_villanyautoja_megneztuk","timestamp":"2019. március. 14. 11:21","title":"Pandázzunk egyet: a cukiság-faktorra alapoz a Fiat apró villanyautója, megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagyszabású őskori ünnepi rituálék bizonyítékait találták meg a nagy-britanniai Stonehenge-nél, melyek alapján ott lehetett a szigetek legkorábbi tömeges ünnepeinek központja.","shortLead":"Nagyszabású őskori ünnepi rituálék bizonyítékait találták meg a nagy-britanniai Stonehenge-nél, melyek alapján ott...","id":"20190314_A_legkorabbi_oskori_tomeges_ritualek_kozpontja_lehetett_a_Stonehenge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9e5dbe-62c2-4504-8f81-e82b8dd21e60","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_legkorabbi_oskori_tomeges_ritualek_kozpontja_lehetett_a_Stonehenge","timestamp":"2019. március. 14. 16:23","title":"A Stonehenge a legkorábbi őskori tömeges rituálék központja lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1581f8a-3f17-49e9-8bfa-a0c45ef3df7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ingyen lehet vízumot igényelni munka vagy tanulás céljából.\r

\r

","shortLead":"Ingyen lehet vízumot igényelni munka vagy tanulás céljából.\r

\r

","id":"20190314_Az_ukranok_utan_mar_a_belarusz_vendegmunkasokat_is_kinezte_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1581f8a-3f17-49e9-8bfa-a0c45ef3df7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3907466e-da20-4a35-a28a-8d3d7ed62a9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Az_ukranok_utan_mar_a_belarusz_vendegmunkasokat_is_kinezte_a_kormany","timestamp":"2019. március. 14. 13:37","title":"Az ukránok után már a belarusz vendégmunkásokat is kinézte a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc832e58-8bf2-453e-b191-9b1d7ff84445","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190315_Marabu_FekNyuz_Allami_unnepseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc832e58-8bf2-453e-b191-9b1d7ff84445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af28a2ba-7e50-4ba7-aea3-cb24d54e75c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Marabu_FekNyuz_Allami_unnepseg","timestamp":"2019. március. 15. 14:15","title":"Marabu FékNyúz: Állami ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az olaszok szakállbeültetésre utaznak Törökországba, gazdag nyugat-európaiak jönnek fogorvoshoz vagy hajbeültetésre Magyarországra, az amerikaiak viszont nem merészkednek a vadkeletre, inkább választják Spanyolországot. Az egészség- és szépészeti turizmus hamarosan évi ezermilliárd dolláros üzlet lehet, és ebből Magyarország is kiveszi a részét.","shortLead":"Az olaszok szakállbeültetésre utaznak Törökországba, gazdag nyugat-európaiak jönnek fogorvoshoz vagy hajbeültetésre...","id":"20190314_egeszsegturizmus_fogorvos_wellness","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbcf615-6935-45d9-8686-06032a243d4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_egeszsegturizmus_fogorvos_wellness","timestamp":"2019. március. 14. 11:55","title":"Szépségipari népvándorlás: vakító mosoly a magyaroktól, hajkorona az albánoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnéztük az Éjjeli Őrség alapszabályát, hogy van-e jogi alapja a párt bejegyzését megtámadó ügyészségi fellebbezésnek. Röviden: nincs. A TASZ szerint az ügyészség több ponton is jogellenesen jár el: eleve csak a formai feltételek meglétét lehetne vizsgálni például egy párt bejegyzésénél, korábbi médianyilatkozatra hivatkozva azt nem lehetetleníthetnék el. ","shortLead":"Megnéztük az Éjjeli Őrség alapszabályát, hogy van-e jogi alapja a párt bejegyzését megtámadó ügyészségi fellebbezésnek...","id":"20190314_TASZ_jogsertoen_vetozta_meg_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset_az_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5a7c4b-a7bc-46fe-96f3-965324d74b65","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_TASZ_jogsertoen_vetozta_meg_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. március. 14. 18:43","title":"TASZ: jogsértően vétózta meg a Migration Aid pártjának bejegyzését az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren kértek elnézést.","shortLead":"A Twitteren kértek elnézést.","id":"20190314_Facebook_uzemzavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7317b6-fbee-4dde-bc76-a4103b082c68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_Facebook_uzemzavar","timestamp":"2019. március. 14. 20:45","title":"Bocsánatot kért a Facebook az üzemzavarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Két autó karambolozott az 5402-es főúton","shortLead":"Két autó karambolozott az 5402-es főúton","id":"20190315_Meghalt_harom_ember_Kiskunmajsa_es_Kiskunhalas_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0c6672-727c-4750-92f0-be0ab337ad35","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190315_Meghalt_harom_ember_Kiskunmajsa_es_Kiskunhalas_kozott","timestamp":"2019. március. 15. 10:21","title":"Meghalt három ember Kiskunmajsa és Kiskunhalas között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]